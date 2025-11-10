Петропавловская крепость — душа и сердце Петербурга. Город начался именно с неё. Вне зависимости от погоды мы прогуляемся по небольшому Заячьему острову, на котором стоит крепость.
Посетим Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров, услышим выстрел пушки и полюбуемся одним из самых красивых видов на Неву и Дворцовую набережную.
Описание экскурсии
Прогуляемся по Заячьему острову и территории Петропавловской крепости.
Поймём, с чем связано название острова и обитали ли здесь зайцы, изображения которых мы увидим.
Поговорим, почему именно здесь московский царь Пётр Алексеевич заложил крепость, из которой быстро выросла новая столица Российского государства.
Попробуем разгадать аллегорический смысл Петровских ворот — единственной постройки, сохранившейся в первозданном виде со времён Петра.
Зайдём в Петропавловский собор и выясним, почему он стал усыпальницей российских императоров.
Увидим и услышим полуденный выстрел пушки. Обсудим, с чем связана эта петербургская традиция.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается вход в Петропавловский собор — 550 ₽ за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Иоанновского моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жаклин — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 12 туристов
Гид-переводчик, аккредитованный экскурсовод по Санкт-Петербургу и пригородам. Живя в Петербурге уже более 20 лет, продолжаю с интересом изучать этот город и с радостью делюсь его тайнами с путешественниками.Задать вопрос
