Петропавловская крепость — душа и сердце Петербурга. Город начался именно с неё. Вне зависимости от погоды мы прогуляемся по небольшому Заячьему острову, на котором стоит крепость. Посетим Петропавловский собор — усыпальницу российских императоров, услышим выстрел пушки и полюбуемся одним из самых красивых видов на Неву и Дворцовую набережную.

Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Прогуляемся по Заячьему острову и территории Петропавловской крепости.

Поймём, с чем связано название острова и обитали ли здесь зайцы, изображения которых мы увидим.

Поговорим, почему именно здесь московский царь Пётр Алексеевич заложил крепость, из которой быстро выросла новая столица Российского государства.

Попробуем разгадать аллегорический смысл Петровских ворот — единственной постройки, сохранившейся в первозданном виде со времён Петра.

Зайдём в Петропавловский собор и выясним, почему он стал усыпальницей российских императоров.

Увидим и услышим полуденный выстрел пушки. Обсудим, с чем связана эта петербургская традиция.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается вход в Петропавловский собор — 550 ₽ за чел.