Приглашаем отправиться на прогулку по стопам истории! За один день вы прикоснетесь к истокам культуры и быта славян в первой столице Древней Руси — Старой Ладоге.
А после посетите известный памятник архитектуры 16 века — Александро-Свирский монастырь, излюбленный паломниками. И конечно, больше узнаете об этих уникальных местах.
Описание экскурсии
7:15–7:30 — сбор группы у метро «Площадь Восстания»
8:00–8:05 — сбор группы у метро «Улица Дыбенко»
По дороге вас ждёт трассовая экскурсия о Межозёрье — заповедном крае финно-угорских народов между Онежским и Ладожским озерами.
10:00 — экскурсия по Старой Ладоге
- Вы насладитесь впечатляющими видами на реку Волхов, по которой когда-то проходил знаменитый путь из варяг в греки
- Рассмотрите курганы, среди которых, по преданию, покоится князь новгородский и киевский Олег
11:00 — осмотр Староладожской крепости
- Вы увидите древнюю каменную крепость с башнями и стенами в семь метров толщиной, познакомитесь с её историей
- Побываете в музее и изучите памятники Приладожья 8–9 веков, увидите предметы быта, оружие, костюмы и многое другое
14:00 — обед
15:00–17:00 — экскурсия по Александро-Свирскому монастырю
- Вы полюбуетесь одним из самых грандиозных церковных архитектурных комплексов России
- Вместе с настоятелем посетите оба монастырских комплекса, узнаете много интересных фактов из истории монастыря
- Увидите главные святыни — места явления святых, мощевики, святые мощи преподобного Александра
18:30 — посещение деревенского комплекса «Фермерская усадьба»
- Вы сможете прогуляться по мини-зоопарку, отдохнуть в деревянной беседке с видом на живописный водоём
- По желанию — перекусите в местной трапезной и приобретёте фермерские продукты
21:30 — возвращение к метро «Улица Дыбенко»
22:00 — возвращение к метро «Площадь Восстания»
Организационные детали
Обратите внимание: 03.01.2026 стоимость экскурсии — 6050 ₽ за чел., 06.01.2026 — 5650 ₽ за чел.
- Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
- На наших экскурсиях будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребенка бустер с собой
- В стоимость включены все входные билеты, дополнительно обязательно оплачивается экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом — 300 ₽ за чел.
- Дополнительно по желанию оплачивается обед — около 800–950 ₽, либо вы можете пообедать самостоятельно, когда у вас будет свободное время
- Если вы выбираете льготный билет, пожалуйста, возьмите с собой подтверждающие документы
- Время прибытия указано ориентировочное
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|4790 ₽
|Дети до 7 лет
|4690 ₽
|Пенсионеры
|4690 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|4690 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1544 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
