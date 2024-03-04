1 чел.
По популярности
15 часов
Групповая
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: По вторникам, субботам и праздничным дням в 07:15
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
2 290₽ за человека
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
Познакомиться с историей края и древнего духовного центра, разместившегося у «ворот на Север»
Начало: В Санкт-Петербурге по договоренности
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
29 990₽ за всё до 3 чел.
15 часов
Групповая
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
«За один день вы прикоснетесь к истокам культуры и быта славян в первой столице Древней Руси – Старой Ладоге, а после посетите известный памятниками архитектуры XVI века Александро-Свирский монастырь, излюбленное место паломников»
Расписание: Воскресенье в 07:30
3 950₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария4 марта 2024Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьВ Мандрогах была много раз. И всегда прекрасно! Но с экскурсией была впервые это был очень удачный опыт) экскурсовод Светлана просто потрясающе провела экскурсию!!!
- ЕЕлена3 января 2024Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырьМне показалось,что поездка в монастырь лишняя. Лучше больше времени провести в деревне,там есть чем заняться. Да и пообедать там тоже
- ННаталья27 сентября 2023Отличная паломническая экскурсия! Большое спасибо за впечатления и эмоции! Очень рекомендую для воцерковленных людей.
- ЮЮлия24 февраля 2023Экскурсия - паломничество в Свято- Троицкий Александра Свирского мужской монастырь с Ириной и Владиславом была самым удивительным и не забываемым
- ААлексей29 марта 2022Очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Свирский монастырь»
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