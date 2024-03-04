Экскурсии в Свирский монастырь из Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Свирский монастырь» в Санкт-Петербурге, цены от 2 290 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
🚌 На автобусе
52 отзыва
15 часов
Групповая
Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
Начало: Казанская площадь/м. Улица Дыбенко
Расписание: По вторникам, субботам и праздничным дням в 07:15
13 июля в 07:00
17 июля в 07:00
2 290 за человека
Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
🚗 На машине
6 отзывов
11 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
Познакомиться с историей края и древнего духовного центра, разместившегося у «ворот на Север»
Начало: В Санкт-Петербурге по договоренности
23 июля в 08:00
25 июля в 08:00
29 990 за всё до 3 чел.
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
15 часов
Групповая
Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
«За один день вы прикоснетесь к истокам культуры и быта славян в первой столице Древней Руси – Старой Ладоге, а после посетите известный памятниками архитектуры XVI века Александро-Свирский монастырь, излюбленное место паломников»
Расписание: Воскресенье в 07:30
3 950 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    4 марта 2024
    Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
    В Мандрогах была много раз. И всегда прекрасно! Но с экскурсией была впервые это был очень удачный опыт) экскурсовод Светлана просто потрясающе провела экскурсию!!!
  • Е
    Елена
    3 января 2024
    Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
    Мне показалось,что поездка в монастырь лишняя. Лучше больше времени провести в деревне,там есть чем заняться. Да и пообедать там тоже
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    можно. С погодой нам не повезло(-25),но в деревне было оченб здорово,мастера влюбленные в свои дела,приятно общались,плюс приглашали греться 😊 было здорово! дух деревни прочувствован 😌

  • Н
    Наталья
    27 сентября 2023
    Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
    Отличная паломническая экскурсия! Большое спасибо за впечатления и эмоции! Очень рекомендую для воцерковленных людей.
  • Ю
    Юлия
    24 февраля 2023
    Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
    Экскурсия - паломничество в Свято- Троицкий Александра Свирского мужской монастырь с Ириной и Владиславом была самым удивительным и не забываемым
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    нашим путешествием. Прекрасные гиды с душой и теплотой рассказали нам о жизни Александра Свирского и его родителях. Отличное, красивейшее место, где очень спокойно и благодатно. Очень позавательные рассказы, посещение дополнительных интересных мест по пути - все это в прекрасной теплой, душевной атмосфере. Огромное спасибо за приятное общение и комфортную поездку. Молодцы! Рекомендуем всем.

  • А
    Алексей
    29 марта 2022
    Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
    Очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Свирский монастырь»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сказочная деревня Мандроги и Александро-Свирский монастырь
  2. Из Петербурга - в Александро-Свирский монастырь
  3. Две традиции: Старая Ладога и Александро-Свирский монастырь
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  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Исаакиевский собор
  9. Петропавловская крепость
  10. Зимний дворец
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июле 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Свирский монастырь" можно забронировать 3 экскурсии от 2 290 до 29 990. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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