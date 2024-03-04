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нашим путешествием. Прекрасные гиды с душой и теплотой рассказали нам о жизни Александра Свирского и его родителях. Отличное, красивейшее место, где очень спокойно и благодатно. Очень позавательные рассказы, посещение дополнительных интересных мест по пути - все это в прекрасной теплой, душевной атмосфере. Огромное спасибо за приятное общение и комфортную поездку. Молодцы! Рекомендуем всем.