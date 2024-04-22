Маршрут экскурсии проходит через несколько знаковых мест, связанных с блокадой Ленинграда на Петроградской стороне. Вы узнаете о судьбах как простых людей, так и высшего руководства города. Чтобы погрузить вас в прошлое, я использую воспоминания и дневники, стихи блокадных поэтов, кинохронику и фотографии улиц, сделанные в 1941–1944 годах.

за 1-4 человека или 1200 руб. за человека, если вас больше

от 4 900 ₽ за 1-4 человека или 1200 руб. за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Точки маршрута

Булочная, работавшая в блокаду

Дом, где жило высшее руководство города и маршал Говоров

Памятник женщинам, защитившим Ленинград

Здание эвакогоспиталя

Памятник поэту Михаилу Дудину

Дом, где Шостакович начал писать 7-ю симфонию, и памятник ему

Также мы сделаем остановки у адресов, где жили и работали простые горожане, оставившие свои воспоминания о происходивших в этих домах и на этих улицах трагических событиях.

Кому подойдёт эта экскурсия

В первую очередь тем, кто интересуется историей блокады Ленинграда, но также и тем, кто хочет посмотреть исторические районы Петербурга за пределами туристического центра. Можно с детьми от 8 лет.

Организационные детали