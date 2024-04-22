Петроградка в годы блокады

Через архитектуру, дневники и воспоминания, стихи и фото погрузиться в жизнь района 1941-1944 годов
Маршрут экскурсии проходит через несколько знаковых мест, связанных с блокадой Ленинграда на Петроградской стороне. Вы узнаете о судьбах как простых людей, так и высшего руководства города.

Чтобы погрузить вас в прошлое, я использую воспоминания и дневники, стихи блокадных поэтов, кинохронику и фотографии улиц, сделанные в 1941–1944 годах.
5
1 отзыв
Петроградка в годы блокады
Петроградка в годы блокады
Петроградка в годы блокады
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Точки маршрута

  • Булочная, работавшая в блокаду
  • Дом, где жило высшее руководство города и маршал Говоров
  • Памятник женщинам, защитившим Ленинград
  • Здание эвакогоспиталя
  • Памятник поэту Михаилу Дудину
  • Дом, где Шостакович начал писать 7-ю симфонию, и памятник ему

Также мы сделаем остановки у адресов, где жили и работали простые горожане, оставившие свои воспоминания о происходивших в этих домах и на этих улицах трагических событиях.

Кому подойдёт эта экскурсия

В первую очередь тем, кто интересуется историей блокады Ленинграда, но также и тем, кто хочет посмотреть исторические районы Петербурга за пределами туристического центра. Можно с детьми от 8 лет.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе с одним заходом в помещение в самом начале
  • Экскурсия проводится для компаний до 15 человек

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 200 ₽
Дети до 12 лет800 ₽
Пенсионеры800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
22 апр 2024
Экскурсия как всегда отличная (мы не первый раз с Александром). Даже дождь не смог помешать нам пройтись по прекрасной Петроградке и узнать много нового и интересного!

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