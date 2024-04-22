Маршрут экскурсии проходит через несколько знаковых мест, связанных с блокадой Ленинграда на Петроградской стороне. Вы узнаете о судьбах как простых людей, так и высшего руководства города.
Чтобы погрузить вас в прошлое, я использую воспоминания и дневники, стихи блокадных поэтов, кинохронику и фотографии улиц, сделанные в 1941–1944 годах.
Чтобы погрузить вас в прошлое, я использую воспоминания и дневники, стихи блокадных поэтов, кинохронику и фотографии улиц, сделанные в 1941–1944 годах.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 11:30, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Точки маршрута
- Булочная, работавшая в блокаду
- Дом, где жило высшее руководство города и маршал Говоров
- Памятник женщинам, защитившим Ленинград
- Здание эвакогоспиталя
- Памятник поэту Михаилу Дудину
- Дом, где Шостакович начал писать 7-ю симфонию, и памятник ему
Также мы сделаем остановки у адресов, где жили и работали простые горожане, оставившие свои воспоминания о происходивших в этих домах и на этих улицах трагических событиях.
Кому подойдёт эта экскурсия
В первую очередь тем, кто интересуется историей блокады Ленинграда, но также и тем, кто хочет посмотреть исторические районы Петербурга за пределами туристического центра. Можно с детьми от 8 лет.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия в спокойном темпе с одним заходом в помещение в самом начале
- Экскурсия проводится для компаний до 15 человек
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 200 ₽
|Дети до 12 лет
|800 ₽
|Пенсионеры
|800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 1946 туристов
Здравствуйте, меня зовут Александр. Я родился и вырос в Петербурге и более 10 лет провожу экскурсии для русских и иностранных путешественников по своему любимому городу и его окрестностям. В первуюЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маргарита
22 апр 2024
Экскурсия как всегда отличная (мы не первый раз с Александром). Даже дождь не смог помешать нам пройтись по прекрасной Петроградке и узнать много нового и интересного!
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