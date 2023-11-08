Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов
Около 5 миллионов гостей посещают Петергоф в тёплое время года. В октябре жизнь здесь замирает — фонтаны выключают до весны, дворцы и парки пустеют. Остаются только покой и величие царской резиденции. В такой Петергоф я и предлагаю вам отправиться со мной. Мы прогуляемся по паркам и дворцам, я познакомлю вас с их историей и жизнью императорской династии.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Путевые заметки и Стрельна
Мы проедем через центр Петербурга. Обсудим его связь с Петергофом. На Петергофской дороге я покажу вам сохранившиеся усадьбы 18 века. Мы остановимся ненадолго в Стрельне — на смотровой площадке полюбуемся панорамным видом на Финский залив и сделаем фото на императорском троне.
Зимние парки и опустевшие дворцы Петергофа
В Петергофе прогуляемся по Нижнему парку и парку «Александрия». Обсудим историю царской резиденции, реальных и литературных персонажей, связанных с ней, дворцовые перевороты, праздники и повседневную жизнь императорской семьи. По вашему желанию посетим Большой дворец, дворец «Коттедж», Фермерский дворец, Готическую Капеллу, поднимемся на Бабигонскую гору ко дворцу «Бельведер».
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan
- Приеду за вами по вашему адресу в Санкт-Петербурге, а также в аэропорт или на любой из вокзалов и привезу назад после экскурсии
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы: Большой дворец — 600 руб. /чел., остальные дворцы — от 350 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 64 туристов
Мне 51 год. Я родился и живу в Петербурге. Имею высшее техническое и гуманитарное образование. Увлекаюсь краеведением, хорошо знаю историю каждого места, о котором рассказываю, и судьбы множества людей, с ними связанных. Всегда рад вопросам и предпочитаю живой диалог. Машину вожу аккуратно и спокойно.
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