Зимний Петергоф

Ощутить очарование дремлющей резиденции без очередей и толп туристов

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Ответы на вопросы
Около 5 миллионов гостей посещают Петергоф в тёплое время года. В октябре жизнь здесь замирает — фонтаны выключают до весны, дворцы и парки пустеют. Остаются только покой и величие царской резиденции. В такой Петергоф я и предлагаю вам отправиться со мной. Мы прогуляемся по паркам и дворцам, я познакомлю вас с их историей и жизнью императорской династии.
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
Зимний Петергоф
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Путевые заметки и Стрельна

Мы проедем через центр Петербурга. Обсудим его связь с Петергофом. На Петергофской дороге я покажу вам сохранившиеся усадьбы 18 века. Мы остановимся ненадолго в Стрельне — на смотровой площадке полюбуемся панорамным видом на Финский залив и сделаем фото на императорском троне.

Зимние парки и опустевшие дворцы Петергофа

В Петергофе прогуляемся по Нижнему парку и парку «Александрия». Обсудим историю царской резиденции, реальных и литературных персонажей, связанных с ней, дворцовые перевороты, праздники и повседневную жизнь императорской семьи. По вашему желанию посетим Большой дворец, дворец «Коттедж», Фермерский дворец, Готическую Капеллу, поднимемся на Бабигонскую гору ко дворцу «Бельведер».

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и услуги гида
  • Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan
  • Приеду за вами по вашему адресу в Санкт-Петербурге, а также в аэропорт или на любой из вокзалов и привезу назад после экскурсии
  • Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы: Большой дворец — 600 руб. /чел., остальные дворцы — от 350 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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