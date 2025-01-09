Около 5 миллионов гостей посещают Петергоф в тёплое время года. В октябре жизнь здесь замирает — фонтаны выключают до весны, дворцы и парки пустеют. Остаются только покой и величие царской резиденции. В такой Петергоф я и предлагаю вам отправиться со мной. Мы прогуляемся по паркам и дворцам, я познакомлю вас с их историей и жизнью императорской династии.

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При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Путевые заметки и Стрельна

Мы проедем через центр Петербурга. Обсудим его связь с Петергофом. На Петергофской дороге я покажу вам сохранившиеся усадьбы 18 века. Мы остановимся ненадолго в Стрельне — на смотровой площадке полюбуемся панорамным видом на Финский залив и сделаем фото на императорском троне.

Зимние парки и опустевшие дворцы Петергофа

В Петергофе прогуляемся по Нижнему парку и парку «Александрия». Обсудим историю царской резиденции, реальных и литературных персонажей, связанных с ней, дворцовые перевороты, праздники и повседневную жизнь императорской семьи. По вашему желанию посетим Большой дворец, дворец «Коттедж», Фермерский дворец, Готическую капеллу, поднимемся на Бабигонскую гору ко дворцу «Бельведер».

Организационные детали