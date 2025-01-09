Около 5 миллионов гостей посещают Петергоф в тёплое время года. В октябре жизнь здесь замирает — фонтаны выключают до весны, дворцы и парки пустеют. Остаются только покой и величие царской резиденции. В такой Петергоф я и предлагаю вам отправиться со мной. Мы прогуляемся по паркам и дворцам, я познакомлю вас с их историей и жизнью императорской династии.
Описание экскурсии
Путевые заметки и Стрельна
Мы проедем через центр Петербурга. Обсудим его связь с Петергофом. На Петергофской дороге я покажу вам сохранившиеся усадьбы 18 века. Мы остановимся ненадолго в Стрельне — на смотровой площадке полюбуемся панорамным видом на Финский залив и сделаем фото на императорском троне.
Зимние парки и опустевшие дворцы Петергофа
В Петергофе прогуляемся по Нижнему парку и парку «Александрия». Обсудим историю царской резиденции, реальных и литературных персонажей, связанных с ней, дворцовые перевороты, праздники и повседневную жизнь императорской семьи. По вашему желанию посетим Большой дворец, дворец «Коттедж», Фермерский дворец, Готическую капеллу, поднимемся на Бабигонскую гору ко дворцу «Бельведер».
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и услуги гида
- Поездка пройдёт на автомобиле Volkswagen Tiguan
- Приеду за вами по вашему адресу в Санкт-Петербурге, а также в аэропорт или на любой из вокзалов и привезу назад после экскурсии
- Дополнительно оплачиваются билеты во дворцы: Большой дворец — 750 руб. /чел., остальные дворцы — от 350 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 298 туристов
Мне 51 год. Я родился и живу в Петербурге. Имею высшее техническое и гуманитарное образование. Увлекаюсь краеведением, хорошо знаю историю каждого места, о котором рассказываю, и судьбы множества людей, с ними связанных. Всегда рад вопросам и предпочитаю живой диалог. Машину вожу аккуратно и спокойно.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Это было наше первое посещение Санкт Петербурга и начали мы его с изучения Петергофа. Даже в зимнее время ощущается его мощь и величие. Вид от дворца на Финский залив впечатляет и захватывает дух!
Здесь поражает все: фантазия, её воплощение. Охватывает трепет перед человеческим трудом!
Денис прекрасный гид и собеседник, забрал нас с назначенного места вовремя.
Здесь поражает все: фантазия, её воплощение. Охватывает трепет перед человеческим трудом!
Денис прекрасный гид и собеседник, забрал нас с назначенного места вовремя.
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Д
Хотели бы оставить супер положительный отзыв про Дениса.
Пусть Вас не смущает небольшое количество отзывов, но Денис, действительно, профессионал своего дела. Кладезь информации и знаний.
Изначально была только одна основная точка экскурсии,
Пусть Вас не смущает небольшое количество отзывов, но Денис, действительно, профессионал своего дела. Кладезь информации и знаний.
Изначально была только одна основная точка экскурсии,
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Экскурсия - огонь! Увидела Петергоф с новой стороны. Кроме привычного нижнего парка совершили чудесную прогулку по спокойной Александрии (незаслуженно пустующее место!), поднялись на Бабигонские высоты к Бельведеру и проехалась мимо островов. Комфортный автомобиль, отличный маршрут, в котором учли столь необходимый перерыв на обед - организация на высшем уровне. Большое спасибо Денису, буду ждать новых экскурсий именно с ним.
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О
Хочу выразить благодарность за проведенный день для моих тётушек и мамы. Очень они остались довольны, с приятным культурным послевкусием)). Понравилось всё, организация предложенного маршрута, тактичное общение, ненавязчиво представленные исторические факты. Дамы в восторге! В три голоса просили выразить восхищение, Вам, Денис! Желаю удачи, процветания и довольных экскурсантов!
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Благодарю за интересный день, отличный непринуждённый отдых, положительные эмоции и возможность насладиться красивыми местами.
Рекомендую для тех, кому по душе комфорт, неторопливость и приятные впечатления.
Рекомендую для тех, кому по душе комфорт, неторопливость и приятные впечатления.
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И
Очень понравилась поездка в Александрию. Удивительно теплый домашний дворец. Много интересного узнали о не парадной жизни императорской семьи. Очень рекомендую
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