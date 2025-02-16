Проект комплекса Смольного монастыря был грандиозным для 18 века.
Замысел поражает и сейчас: колокольня собора должна была возвышаться на 140 метров! Идеи претворял в жизнь знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли. Однако ему было не суждено завершить строительство в соответствии с замыслом. История комплекса оказалась полна загадок и интересных поворотов. О них мы и поговорим на экскурсии.
Замысел поражает и сейчас: колокольня собора должна была возвышаться на 140 метров! Идеи претворял в жизнь знаменитый архитектор Бартоломео Растрелли. Однако ему было не суждено завершить строительство в соответствии с замыслом. История комплекса оказалась полна загадок и интересных поворотов. О них мы и поговорим на экскурсии.
Ближайшие даты:16
фев
Время начала: 15:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Территорию и корпуса Смольного монастыря.
- Своды и устройство конструкции крыши на чердаке собора.
- Звонницу — самую высокую смотровую площадку города.
Вы узнаете:
- Какие сложности могли возникнуть при строительстве такой высокой колокольни.
- Каким был изначальный проект Растрелли и почему он оказался неприемлемым для императрицы Елизаветы I.
- Что сейчас находится в подвалах Смольного собора.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, подъём на чердак и звонницу.
- Первая половина экскурсии проходит на улице, поэтому одевайтесь по погоде (можно взять с собой стакан горячего кофе или термос с чаем). Не забудьте об удобной обуви.
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. Вы узнаете его по табличке с надписью «Петербург глазами инженера».
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1850 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Смольного собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Глазами инженера — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 697 туристов
«Глазами инженера» — образовательно-экскурсионная компания. Мы рассказываем об архитектуре и памятниках инженерного искусства, чтобы формировать более осознанное отношение к городу, а каждую прогулку превратить в увлекательное путешествие. Мы делаем экскурсии, лекции, туры, а также постоянно экспериментируем с форматами: проводим лекции с дегустациями «Вино глазами инженера», экскурсии с VR-очками, велоэкскурсии, интерактивные мастер-классы для детей и многое другое.Задать вопрос
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