Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в на южный берег Финского залива. По дороге устроим для вас путевую экскурсию по части Северной столицы.
Она огромна. Гид проведёт вас по маршруту, чтобы вы увидели максимум достопримечательностей. От Большого дворца, перед которым сверкает золотом Большой каскад и бьёт мощный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» вы пройдёте к Нижнему парку. В его восточной части полюбуетесь дворцом Монплезир, каскадом «Шахматная Гора», «Римскими фонтанами», фонтанами-шутихами. В западной части вас встретит павильон Эрмитаж и дворец Марли, каскад «Золотая гора», «Менажерные» фонтаны.
При желании за дополнительную плату можем включить в маршрут посещение дворца.