Петергоф — по праву самое популярное пригородное направление. Ведь именно здесь находится великолепная резиденция российских императоров с дворцово-парковым ансамблем, который входит в списки наследия ЮНЕСКО. Помимо архитектурных шедевров, Петергоф поразит вас одной из крупнейших в мире фонтанных систем. Готовы прикоснуться к эстетике царской России?

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Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в на южный берег Финского залива. По дороге устроим для вас путевую экскурсию по части Северной столицы.

Территория Петергофа

Она огромна. Гид проведёт вас по маршруту, чтобы вы увидели максимум достопримечательностей. От Большого дворца, перед которым сверкает золотом Большой каскад и бьёт мощный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» вы пройдёте к Нижнему парку. В его восточной части полюбуетесь дворцом Монплезир, каскадом «Шахматная Гора», «Римскими фонтанами», фонтанами-шутихами. В западной части вас встретит павильон Эрмитаж и дворец Марли, каскад «Золотая гора», «Менажерные» фонтаны.

При желании за дополнительную плату можем включить в маршрут посещение дворца.

На нашей экскурсии в Петергоф вы узнаете

Почему Пётр I принял решение строить Русский Версаль именно в Петергофе

Как появилась первая на Руси скульптурная композиция из металла и в честь какого Бога она была названа

Что приключилось с ближайшим соратником Петра, Меньшиковым, который по глупости провинился перед императором

Каким образом удалось сохранить все парковые скульптурные композиции во время войны

Ради кого Пётр I придумал и реализовал проект с фонтанами-шутихами

В чём преимущество здешних фонтанов перед Версальскими

Как помогали дети мастеров с починкой труб

Аллегорией какого исторического события является скульптура «Самсон, разрывающий пасть льва»

И многое другое!

Организационные детали