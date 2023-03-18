Знакомство с восхитительным Петергофом

Отправиться на минивэне из Петербурга в Русский Версаль на берегу Финского залива

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Петергоф — по праву самое популярное пригородное направление.

Ведь именно здесь находится великолепная резиденция российских императоров с дворцово-парковым ансамблем, который входит в списки наследия ЮНЕСКО. Помимо архитектурных шедевров, Петергоф поразит вас одной из крупнейших в мире фонтанных систем. Готовы прикоснуться к эстетике царской России?
Знакомство с восхитительным Петергофом
Знакомство с восхитительным Петергофом
Знакомство с восхитительным Петергофом
Знакомство с восхитительным Петергофом
Знакомство с восхитительным Петергофом
Знакомство с восхитительным Петергофом
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Описание

Что вас ожидает

Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем в на южный берег Финского залива. По дороге устроим для вас путевую экскурсию по части Северной столицы.

Территория Петергофа

Она огромна. Гид проведёт вас по маршруту, чтобы вы увидели максимум достопримечательностей. От Большого дворца, перед которым сверкает золотом Большой каскад и бьёт мощный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» вы пройдёте к Нижнему парку. В его восточной части полюбуетесь дворцом Монплезир, каскадом «Шахматная Гора», «Римскими фонтанами», фонтанами-шутихами. В западной части вас встретит павильон Эрмитаж и дворец Марли, каскад «Золотая гора», «Менажерные» фонтаны.

При желании за дополнительную плату можем включить в маршрут посещение дворца.

На нашей экскурсии в Петергоф вы узнаете

  • Почему Пётр I принял решение строить Русский Версаль именно в Петергофе
  • Как появилась первая на Руси скульптурная композиция из металла и в честь какого Бога она была названа
  • Что приключилось с ближайшим соратником Петра, Меньшиковым, который по глупости провинился перед императором
  • Каким образом удалось сохранить все парковые скульптурные композиции во время войны
  • Ради кого Пётр I придумал и реализовал проект с фонтанами-шутихами
  • В чём преимущество здешних фонтанов перед Версальскими
  • Как помогали дети мастеров с починкой труб
  • Аллегорией какого исторического события является скульптура «Самсон, разрывающий пасть льва»
  • И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы заберём вас на комфортабельном минивэне из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
  • По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+ 1500 руб. за микроавтобус до 15 человек, + 3000 руб. за автобус до 28 человек)
  • Билеты в Большой Петергофский дворец покупаются отдельно (желательно купить их на сайте, т. к. на месте могут быть очереди). Доплата за увеличение продолжительности экскурсии — 1500 руб. /час. Осмотр дворца — самостоятельный или с музейным гидом.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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