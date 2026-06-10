Петергоф… Именно здесь находится великолепная резиденция российских императоров с дворцово-парковым ансамблем, который входит в списки наследия ЮНЕСКО. Наш гид расскажет историю его появления и проведёт вас по обширной территории, чтобы вы не пропустили интересные объекты, которых здесь очень много. Готовы прикоснуться к эстетике царской России?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем на южный берег Финского залива. По дороге устроим для вас путевую экскурсию по части Северной столицы.

Территория Петергофа

Она огромна. Гид проведёт вас по маршруту, чтобы вы увидели максимум достопримечательностей. От Большого дворца, перед которым сверкает золотом Большой каскад и бьёт мощный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» вы пройдёте к Нижнему парку. В его восточной части полюбуетесь дворцом Монплезир, каскадом «Шахматная Гора», «Римскими фонтанами», фонтанами-шутихами. В западной части вас встретит павильон Эрмитаж и дворец Марли, каскад «Золотая гора», «Менажерные» фонтаны.

При желании за дополнительную плату можем включить в маршрут посещение Большого дворца (+ 1 час к продолжительности экскурсии и + 2500 ₽ к стоимости экскурсии).

На нашей экскурсии в Петергоф вы узнаете

Почему Пётр I принял решение строить Русский Версаль именно в Петергофе

Как появилась первая на Руси скульптурная композиция из металла и в честь какого Бога она была названа

Что приключилось с ближайшим соратником Петра, Меньшиковым, который по глупости провинился перед императором

Каким образом удалось сохранить все парковые скульптурные композиции во время войны

Ради кого Пётр I придумал и реализовал проект с фонтанами-шутихами

В чём преимущество здешних фонтанов перед версальскими

Как помогали дети мастеров с починкой труб

Аллегорией какого исторического события является скульптура «Самсон, разрывающий пасть льва»

И многое другое!

Организационные детали

Мы заберём вас на комфортабельном минивэне из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+2000 ₽ за микроавтобус до 14 чел.)

Билеты в Нижний парк

— Билеты приобретаются путешественниками самостоятельно. Желательно купить их на сайте, т. к. на месте могут быть очереди: 750 ₽/взрослый, 550 ₽/детский (с 14 лет).

— Вход для детей до 14 лет бесплатный, билет можно получить только в кассе

— Отдельно вам нужно купить билет для гида

Билеты в Большой Петергофский дворец

— Билеты приобретаются путешественниками самостоятельно. Желательно купить их на сайте, т. к. на месте могут быть очереди: 1000 ₽/взрослый, 550 ₽/детский (14-18 лет), 300 ₽/детский (7 −14 лет).

— Вход для пенсионеров и детей до 7 лет бесплатный

— Билет для гида не нужен, осмотр дворца — самостоятельный или с музейным гидом

— Отдельно по желанию оплачивается продление экскурсии на час — 2500 ₽