Мы заберём вас из Санкт-Петербурга или аэропорта на комфортабельном минивэне и поедем на южный берег Финского залива. По дороге устроим для вас путевую экскурсию по части Северной столицы.
Территория Петергофа
Она огромна. Гид проведёт вас по маршруту, чтобы вы увидели максимум достопримечательностей. От Большого дворца, перед которым сверкает золотом Большой каскад и бьёт мощный фонтан «Самсон, разрывающий пасть льва» вы пройдёте к Нижнему парку. В его восточной части полюбуетесь дворцом Монплезир, каскадом «Шахматная Гора», «Римскими фонтанами», фонтанами-шутихами. В западной части вас встретит павильон Эрмитаж и дворец Марли, каскад «Золотая гора», «Менажерные» фонтаны.
При желании за дополнительную плату можем включить в маршрут посещение Большого дворца (+ 1 час к продолжительности экскурсии и + 2500 ₽ к стоимости экскурсии).
На нашей экскурсии в Петергоф вы узнаете
Почему Пётр I принял решение строить Русский Версаль именно в Петергофе
Как появилась первая на Руси скульптурная композиция из металла и в честь какого Бога она была названа
Что приключилось с ближайшим соратником Петра, Меньшиковым, который по глупости провинился перед императором
Каким образом удалось сохранить все парковые скульптурные композиции во время войны
Ради кого Пётр I придумал и реализовал проект с фонтанами-шутихами
В чём преимущество здешних фонтанов перед версальскими
Как помогали дети мастеров с починкой труб
Аллегорией какого исторического события является скульптура «Самсон, разрывающий пасть льва»
И многое другое!
Организационные детали
Мы заберём вас на комфортабельном минивэне из удобного вам места в Петербурге и по окончании отвезём обратно
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
По запросу экскурсию можно провести для большего количества людей (+2000 ₽ за микроавтобус до 14 чел.)
Билеты в Нижний парк
— Билеты приобретаются путешественниками самостоятельно. Желательно купить их на сайте, т. к. на месте могут быть очереди: 750 ₽/взрослый, 550 ₽/детский (с 14 лет). — Вход для детей до 14 лет бесплатный, билет можно получить только в кассе — Отдельно вам нужно купить билет для гида
Билеты в Большой Петергофский дворец
— Билеты приобретаются путешественниками самостоятельно. Желательно купить их на сайте, т. к. на месте могут быть очереди: 1000 ₽/взрослый, 550 ₽/детский (14-18 лет), 300 ₽/детский (7 −14 лет). — Вход для пенсионеров и детей до 7 лет бесплатный — Билет для гида не нужен, осмотр дворца — самостоятельный или с музейным гидом — Отдельно по желанию оплачивается продление экскурсии на час — 2500 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом удобном месте для гостей города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Леонид — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 4882 туристов
Здравствуйте! Мы проводим экскурсии на минивэнах по Санкт-Петербургу и пригородам. За безопасность поездок отвечают наши профессиональные водители с большим стажем. А экскурсии проводят опытные и увлечённые гиды, с которыми вы откроете местные достопримечательности с самых интересных сторон. Ждём встречи с вами!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Приятно побывать в Петергофе в очередной раз. И в очередной раз взяли экскурсию от Леонида. Огромная благодарность гиду Ольге за интересные, познавательные факты и за ее заботу о нашей группе.
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Наталья
Очень познавательно я узнала много нового гид Евгения очень понравилась буду всем рекомендовать
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И
Игорь
Отличная экскурсия! Комфортабельный минивэн. Гид Евгения с первых минут рассказывала по ходу следования чуть ли не про каждый дом, мост, храм. Истории начиная с Петровских времен и до текущего момента. Дорога прошла на одном дыхании! Сам Петергоф (Нижний Парк) обошли весь - много информации про историю, развитие парка сквозь века - чувствуется, что Евгения серьезно погружена в материал!
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Елена
Советую поездку на минивэне для маленьких групп! До чего же удобно- едешь только со своими друзьями, гид всегда рядом и не приходится бегать за ним толпой. Гида слышно, видно, успеваешь задать вопросы и получить ответы! Анне отдельная благодарность за интересную экскурсию и душевную атмосферу! Водителю Александру - спасибо!
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А
Алена
Экскурсия прошла отлично. Гид Анна доступно и интересно рассказывала про историю Петергофа и его великолепные фонтаны. Гид никуда не спешила, была возможность насладиться красотой парка и сделать фотографии. Рекомендую данную экскурсию и гида Анну
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С
Софья
У нас получилась замечательная экскурсия в Петергоф! Большое спасибо нашему гиду Диане за её высокий профессионализм, знания и внимание к каждому из нас. А так же выражаем благодарность нашему прекрасному неравнодушному водителю Ивану!
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