Дворцы и фонтаны Петергофа — must-see для гостей Северной столицы, приезжающих с мая по октябрь. Чтобы сэкономить силы и время для прогулки по огромному парку на берегу Финского залива, предлагаю вам отправиться в царскую резиденцию по морю. Кстати, именно так добирались туда в 18 веке. А по пути вы сможете оценить футуристический облик Петербурга века нынешнего.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Скоростной метеор, который домчит нас до южного побережья Финского залива, отправляется от Васильевского острова, набережной Макарова. Мы прокатимся по Неве, а затем выйдем в акваторию Финского залива и полюбуемся с воды футуристическими объектами новой географии Петербурга: Лахта-центром, стадионом «Газпром Арена», Западным скоростным диаметром.

Пройдёт всего 25-30 минут — и мы окажемся на причале Нижнего парка Петергофа, проект которого задумал сам Пётр I. Вдоль Морского канала, по которому знатные гости подплывали к Большому дворцу, мы дойдём до главной достопримечательности Нижнего парка — Большого каскада и фонтана «Самсон». А затем вас ждёт 3-часовая увлекательная прогулка по аллеям парка, во время которой мы:

Полюбуемся великолепными фонтанами и тысячами радужных брызг на фоне золотых скульптур

Поговорим, кто и как строил первую загородную резиденцию русских императоров

Увидим Большой дворец и дворцы малые: Эрмитаж, Монплезир, Марли, Екатерининский корпус, дворцовые павильоны.

Вспомним нескучные истории о членах царской семьи, проводивших летнее время в Петергофе

Наверняка встретим местных жителей парка. Белочки очень дружелюбные и практически ручные. Не забудьте взять для них орешки!

Если вы настроены решительно, а долгие прогулки вам привычны, мы дойдём до западной части парка и поднимемся на возвышение Бельведер. С этой насыпи рядом с Марлинским прудом открываются потрясающие виды на залив. В хорошую погоду можно увидеть даже купол Морского собора в Кронштадте.

Организационные детали

Дополнительно потребуется оплатить стоимость билетов на метеор и входные билеты в парк на всех участников (включая гида):