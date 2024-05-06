С корабля на бал: в Петергоф на метеоре с индивидуальным гидом
Взглянуть на символы современного Петербурга и главные достопримечательности русского Версаля
Дворцы и фонтаны Петергофа — must-see для гостей Северной столицы, приезжающих с мая по октябрь.
Чтобы сэкономить силы и время для прогулки по огромному парку на берегу Финского залива, предлагаю вам отправиться в царскую резиденцию по морю. Кстати, именно так добирались туда в 18 веке. А по пути вы сможете оценить футуристический облик Петербурга века нынешнего.
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1 отзыв
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Скоростной метеор, который домчит нас до южного побережья Финского залива, отправляется от Васильевского острова, набережной Макарова. Мы прокатимся по Неве, а затем выйдем в акваторию Финского залива и полюбуемся с воды футуристическими объектами новой географии Петербурга: Лахта-центром, стадионом «Газпром Арена», Западным скоростным диаметром.
Пройдёт всего 25-30 минут — и мы окажемся на причале Нижнего парка Петергофа, проект которого задумал сам Пётр I. Вдоль Морского канала, по которому знатные гости подплывали к Большому дворцу, мы дойдём до главной достопримечательности Нижнего парка — Большого каскада и фонтана «Самсон». А затем вас ждёт 3-часовая увлекательная прогулка по аллеям парка, во время которой мы:
Полюбуемся великолепными фонтанами и тысячами радужных брызг на фоне золотых скульптур
Поговорим, кто и как строил первую загородную резиденцию русских императоров
Увидим Большой дворец и дворцы малые: Эрмитаж, Монплезир, Марли, Екатерининский корпус, дворцовые павильоны.
Вспомним нескучные истории о членах царской семьи, проводивших летнее время в Петергофе
Наверняка встретим местных жителей парка. Белочки очень дружелюбные и практически ручные. Не забудьте взять для них орешки!
Если вы настроены решительно, а долгие прогулки вам привычны, мы дойдём до западной части парка и поднимемся на возвышение Бельведер. С этой насыпи рядом с Марлинским прудом открываются потрясающие виды на залив. В хорошую погоду можно увидеть даже купол Морского собора в Кронштадте.
Организационные детали
Дополнительно потребуется оплатить стоимость билетов на метеор и входные билеты в парк на всех участников (включая гида):
Билет на метеор (в одну сторону): 1200 руб. — бизнес, носовой салон с панорамным видом, 1000 руб. — кормовой салон. Для детей и льготных категорий пассажиров предоставляются скидки.
Билет в парк: взрослый — 750 руб., школьники от 14 до 18 лет — 550 руб., дети до 14 лет (строго с предъявлением свидетельства о рождении) — бесплатно.
По согласованию возможна организация посещения Большого Дворца и продление экскурсии, а также отправление на метеоре с других причалов из центра Санкт-Петербурга.
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 71 туриста
С юности живу в Петербурге, люблю историю и искусство. Я профессиональный гид-переводчик (работаю с русскими и итальянскими путешественниками) с лицензиями во многих музеях города. Мне нравится показывать красоту Петербурга и читать дальше
его достопримечательности гостям, дарить людям положительные эмоции и самой от них заряжаться. На моих экскурсиях вам точно не будет скучно — даже самые серьёзные истории я расскажу легко и с юмором.
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Оксана
6 мая 2024
Экскурсия в Петергоф с гидом Ириной прошла великолепно! Спасибо большое за отличную организацию индивидуальной экскурсии: все четко, вовремя, без суеты. Ирина настоящий профессионал, приятная подача информации, просто, понятно и с юмором!!! Детям очень понравилось, вместе с гидом удалось посмотреть весь парк. Рекомендуем!!! В следующие приключения только с Вами!
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