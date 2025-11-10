Ранним утром мы отправимся из Петербурга в Старую Руссу. По пути вы услышите о местах, которые мы будем проезжать, и познакомитесь с историей города солеваров.
В Старой Руссе совершим обзорную экскурсию по историческому центру, а после посетим дом-музей Достоевского. Здесь Фёдор Михайлович прожил 8 лет и работал над романами «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Осмотрим комнаты и экспонаты, связанные с жизнью писателя и его семьи.
Зайдём в нарядную Георгиевскую церковь, в которой бывал Достоевский. В храме хранятся иконы со всей Новгородской области, в том числе и Старорусская икона Божией матери.
Познакомимся с курортом «Старая Русса», который был популярен среди представителей высшего света 19 века. Вы прогуляетесь по тенистым аллеям курортного парка, полюбуетесь Муравьёвским фонтаном, посетите бювет и попробуете целебную старорусскую воду, которой лечилась императорская семья и её окружение.
Во время экскурсии вы узнаете:
Откуда пошло название города
Как богатые соляные промыслы были связаны с разорением старорусских земель чужеземными войсками
Какой указ Петра I касался Старой Руссы
Как 10-метровый столб минеральной воды стал символом города
Перед какой иконой любил молиться Ф. М. Достоевский
И многое другое!
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или другой
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
