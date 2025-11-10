Из Петербурга мы отправимся в старинный город-курорт к югу от озера Ильмень. Вы прогуляетесь по Старой Руссе и поймёте, чем был так очарован Достоевский, что решил прожить здесь 8 лет. Вас ждут архитектурные красоты, минеральные источники и дом-музей писателя. А начнём мы с истории о том, как солевары сделали этот город одним из самых процветающих на Новгородской земле.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Ранним утром мы отправимся из Петербурга в Старую Руссу. По пути вы услышите о местах, которые мы будем проезжать, и познакомитесь с историей города солеваров.

В Старой Руссе совершим обзорную экскурсию по историческому центру, а после посетим дом-музей Достоевского. Здесь Фёдор Михайлович прожил 8 лет и работал над романами «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Осмотрим комнаты и экспонаты, связанные с жизнью писателя и его семьи.

Зайдём в нарядную Георгиевскую церковь, в которой бывал Достоевский. В храме хранятся иконы со всей Новгородской области, в том числе и Старорусская икона Божией матери.

Познакомимся с курортом «Старая Русса», который был популярен среди представителей высшего света 19 века. Вы прогуляетесь по тенистым аллеям курортного парка, полюбуетесь Муравьёвским фонтаном, посетите бювет и попробуете целебную старорусскую воду, которой лечилась императорская семья и её окружение.

Во время экскурсии вы узнаете:

Откуда пошло название города

Как богатые соляные промыслы были связаны с разорением старорусских земель чужеземными войсками

Какой указ Петра I касался Старой Руссы

Как 10-метровый столб минеральной воды стал символом города

Перед какой иконой любил молиться Ф. М. Достоевский

И многое другое!

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или другой

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

Вход на курорт «Старая Русса» — 150 ₽ за чел.

Вход в музей Ф. М. Достоевского — 150 ₽ за чел.

Уточняйте цены при бронировании.