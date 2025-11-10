Мои заказы

Знакомство со Старой Руссой

Путешествие из Петербурга в город целебных источников, Достоевского и солеваров
Из Петербурга мы отправимся в старинный город-курорт к югу от озера Ильмень.

Вы прогуляетесь по Старой Руссе и поймёте, чем был так очарован Достоевский, что решил прожить здесь 8 лет. Вас ждут архитектурные красоты, минеральные источники и дом-музей писателя.

А начнём мы с истории о том, как солевары сделали этот город одним из самых процветающих на Новгородской земле.
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

Ранним утром мы отправимся из Петербурга в Старую Руссу. По пути вы услышите о местах, которые мы будем проезжать, и познакомитесь с историей города солеваров.

В Старой Руссе совершим обзорную экскурсию по историческому центру, а после посетим дом-музей Достоевского. Здесь Фёдор Михайлович прожил 8 лет и работал над романами «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Осмотрим комнаты и экспонаты, связанные с жизнью писателя и его семьи.

Зайдём в нарядную Георгиевскую церковь, в которой бывал Достоевский. В храме хранятся иконы со всей Новгородской области, в том числе и Старорусская икона Божией матери.

Познакомимся с курортом «Старая Русса», который был популярен среди представителей высшего света 19 века. Вы прогуляетесь по тенистым аллеям курортного парка, полюбуетесь Муравьёвским фонтаном, посетите бювет и попробуете целебную старорусскую воду, которой лечилась императорская семья и её окружение.

Во время экскурсии вы узнаете:

  • Откуда пошло название города
  • Как богатые соляные промыслы были связаны с разорением старорусских земель чужеземными войсками
  • Какой указ Петра I касался Старой Руссы
  • Как 10-метровый столб минеральной воды стал символом города
  • Перед какой иконой любил молиться Ф. М. Достоевский

И многое другое!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле марки Nissan, Renault, Mitsubishi, Honda, Hyundai, Audi, Haval или другой
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Вход на курорт «Старая Русса» — 150 ₽ за чел.
  • Вход в музей Ф. М. Достоевского — 150 ₽ за чел.

Уточняйте цены при бронировании.

в понедельник, четверг и субботу в 07:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет17 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле станции метро «Звенигородская»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

