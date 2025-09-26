Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии. В первый день вы будете гулять по Выборгу, знаменитому своей западноевропейской архитектурой.



Описание тура Долгожданный трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии. В первый день вы будете гулять по Выборгу, знаменитому своей западноевропейской архитектурой. Вы посетите прекрасно сохранившийся Выборгский замок, пейзажный парк Монрепо и прогуляетесь по улочкам Старого города. Превратите свое посещение Монрепо в незабываемое приключение! Мы предлагаем уникальную возможность – водную прогулку по живописным заливам и бухтам парка. Водная прогулка по парку Монрепо в стоимость не входит! Оплачивается по желанию при бронировании тура. Во второй день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии – горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, лесные водопады и знаменитые карельские пейзажи не оставят вас равнодушными. В третий день выбор только за вами! Легендарный остров Валаам, прогулка по Ладожским шхерам или экспедиция к месторождению граната! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.

