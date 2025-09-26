Трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии. В первый день вы будете гулять по Выборгу, знаменитому своей западноевропейской архитектурой.
Во второй день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала».
В третий день выбор только за вами: легендарный остров Валаам, прогулка по Ладожским шхерам или экспедиция к месторождению граната.
Во второй день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии — горный парк «Рускеала».
В третий день выбор только за вами: легендарный остров Валаам, прогулка по Ладожским шхерам или экспедиция к месторождению граната.
Описание тураДолгожданный трехдневный тур с посещением самых популярных мест Ленинградской области и Карелии. В первый день вы будете гулять по Выборгу, знаменитому своей западноевропейской архитектурой. Вы посетите прекрасно сохранившийся Выборгский замок, пейзажный парк Монрепо и прогуляетесь по улочкам Старого города. Превратите свое посещение Монрепо в незабываемое приключение! Мы предлагаем уникальную возможность – водную прогулку по живописным заливам и бухтам парка. Водная прогулка по парку Монрепо в стоимость не входит! Оплачивается по желанию при бронировании тура. Во второй день тура вы увидите самую популярную достопримечательность Карелии – горный парк «Рускеала». Мраморный каньон, лесные водопады и знаменитые карельские пейзажи не оставят вас равнодушными. В третий день выбор только за вами! Легендарный остров Валаам, прогулка по Ладожским шхерам или экспедиция к месторождению граната! Важная информация: Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеленогорск: кирха Преображения Господня
- Парк Монрепо
- Выборгский замок
- Старый город
- Башня и площадь Ратуши
- Усадьба бюргера
- Набережная Большого Ковша - размещение в отеле
- Сортавала
- Горный парк «Рускеала»
- Водопады Ахвенкоски
- Музей живой истории «Бастiонъ»
- Форелевое хозяйство и магазин настоек - город Сортавала
- Гора Паасо
- Музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
- Экспедиция к лесным водопадам
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Сопровождение лучшими гидами - специалистами по данному направлению
- Трассовые экскурсии и посещение достопримечательностей по программе тура
- Проживание в Выборге (1 ночь)
- Остановка у кирхи Преображения Господня в Зеленогорске
- Свободное время на территории Выборгского замка
- Посещение Мраморного каньона, Итальянского карьера, озера Светлое, заброшенного мраморного завода
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение фирменного магазина форелевого хозяйства и магазина карельских бальзамов и настоек
- Трассовая тематическая экскурсия «По Королевской дороге»
- Обзорная экскурсия по Старому городу Выборга
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Входные билеты в горный парк "Рускеала" (в пакете "Полный")
- Экскурсия "Мраморный каньон" по горному парку "Рускеала" с аттестованным местным гидом (в пакете "Полный")
- Входные билеты в парк истории «Бастiонъ»
- Экскурсия по парку истории «Бастiонъ»
- Дегустация «Хмельного меда» или сбитня (старинный медовый безалкогольный напиток)
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Авторская экскурсия «Скалистый берег»
- Входной билет в музей под открытым небом «Северная Фиваида»
- Экскурсия по музею «У Мастера»
- Проживание в Сортавала (1 ночь)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты ретропоезд Сортавала - «Рускеала». Если вы не хотите ехать на ретропоезде, то наш гид встретит вас на станции в Сортавала и довезет до парка на автобусе
- Ж/д билеты «Ласточка» Выборг - Сортавала
- Ж/д билеты Сортавала - Санкт-Петербург (Финляндский вокзал)
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел. пенсионеры - 400 руб. /чел.
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб.
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж 200 руб. за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Белые мосты/n/n350 рублей за посещение:/n - Парк «Ладожские шхеры» (на основании статьи № 15 ФЗ № 33-ФЗ) /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Водная прогулка: Красоты парка Монрепо - стоимость 990 рублей взрослый / 750 руб дети с 2 до 12 лет
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел. /nСтоимость услуг не окончательна и может измениться ближе к датам навигации:
- Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет/nЦена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2025, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2025: 6900 руб. /взр., 3650 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно
- Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 6500 руб. /взр., 3250 руб./дети до 9 лет включительно
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие туры из Санкт-Петербурга
Карельский путь за 2 дня: Валаам, Рускеала и острова (автобус + катер)
Начало: Казанская пл. /м. Проспект просвещения
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
17 350 ₽ за человека
-
17%
Два дня в Карелии: все главные красоты (поездка на Валаам включена)
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
17 450 ₽
20 990 ₽ за человека
Легендарные острова Карелии за 3 дня: Валаам, Кижи, Рускеала
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:00
1 окт в 07:00
27 100 ₽ за человека