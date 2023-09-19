Карелия — уникальный северный уголок. Сюда хочется приезжать еще и еще. За один день нереально познакомиться с Карелией.
Для вас мы подготовили четырехдневный тур! За это время вы прогуляетесь по парку Рускеала, узнаете о местном Деде Морозе и познакомитесь с историей города Сортавала. Откройте для себя Карелию на 100%!
Для вас мы подготовили четырехдневный тур! За это время вы прогуляетесь по парку Рускеала, узнаете о местном Деде Морозе и познакомитесь с историей города Сортавала. Откройте для себя Карелию на 100%!
Описание тураМы проедем вокруг Ладожского озера и покажем всё самое стоящее, что должен увидеть каждый гость Карелии. Дивные природные пейзажи будут радовать взгляд, а тщательно продуманный и насыщенный маршрут тура с интерактивной и этнокультурной программой станет увлекательным путешествием в историю края. Откройте свою Карелию вместе с нами! Важно! Правила оплаты тура от организатора: Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Петрозаводск
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Остров Кижи
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Поездка на ретропоезде (по желанию)
- Лесные водопады
- Месторождение камня граната
- Ладожские шхеры
- Сортавала
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе города Сортавала (1 ночь)
- Завтраки в отеле (кроме категории размещения «бюджет»)
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Входные билеты и экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты и экскурсия в заповедник «Кивач»
- Входные билеты и экскурсия на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк «Вотчина ТалвиУкко» и экскурсия
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взимается обязательный платеж за посещение объектов:/n - Валаамский архипелаг/n - Парк «Ладожские шхеры» /n/nОплата производится самостоятельно до начала тура. За несоблюдение требований предусмотрена административная ответственность (ст. 8.39 КоАП РФ).
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 6300 руб./чел. 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет/n (Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации)
- Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2900 руб. /взр., 2400 руб./ребенок до 9 лет включительно
- Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2900 руб. /чел.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., /nдети до 7 лет - бесплатно, дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
- - Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10;м. Дыбенко
Завершение: Железнодорожный вокзал Сортавалы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 15 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Олеся
19 сен 2023
Марина
24 июл 2023
И
Ирина
14 ноя 2022
Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда.
Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
И
Ирина
14 ноя 2022
Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда.
Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
Александр
23 июл 2022
Впечатления наилучшие от поездки, спасибо замечательному Гиду Надежде Борисовой, всё интересно рассказывала, отлично организовывала весь процесс.
А
Александр
23 июл 2022
Впечатления наилучшие от поездки, спасибо замечательному Гиду Надежде Борисовой, всё интересно рассказывала, отлично организовывала весь процесс.
Александр
30 мая 2022
А
Александр
30 мая 2022
Татьяна
24 авг 2021
Шикарный тур по Карелии. Показывают за 4 дня все- от природы до культурных традиций. Кижи, Рускеала, Петрозаводск, водопады… Отдельное спасибо гиду (Иван Бородатов) -за внимательное отношение и общую интеллигентность
Т
Татьяна
24 авг 2021
Шикарный тур по Карелии. Показывают за 4 дня все- от природы до культурных традиций. Кижи, Рускеала, Петрозаводск, водопады… Отдельное спасибо гиду (Иван Бородатов) -за внимательное отношение и общую интеллигентность
Александр
18 июн 2021
Тур "Вся Карелия" 13.06.21 - 17.06.21. Я с женой и ребёнок 8 лет. Очень довольны. Никто не устал. Интересные экскурсии и рассказы между переездами. Понравилось и нам и ребёнку. Все
А
Александр
18 июн 2021
Тур "Вся Карелия" 13.06.21 - 17.06.21. Я с женой и ребёнок 8 лет. Очень довольны. Никто не устал. Интересные экскурсии и рассказы между переездами. Понравилось и нам и ребёнку. Все
Елена
26 июл 2019
Второй раз ездили с турфирмой Скан Тур в Карелию (Кижи, Рускеала, горы, водопады), впечатления самые положительные. Гиды-мужчины прекрасно знакомят с историей этих мест, имеют свой взгляд на исторические события. Много радостных эмоций появляется, встречаясь с "жемчужинами" природы Карелии. Туры хорошо продуманы и организованы; комфортные гостиницы, хорошие обеды, никакой спешки. Благодарим Скан Тур!:)
Е
Елена
26 июл 2019
Второй раз ездили с турфирмой Скан Тур в Карелию (Кижи, Рускеала, горы, водопады), впечатления самые положительные. Гиды-мужчины прекрасно знакомят с историей этих мест, имеют свой взгляд на исторические события. Много радостных эмоций появляется, встречаясь с "жемчужинами" природы Карелии. Туры хорошо продуманы и организованы; комфортные гостиницы, хорошие обеды, никакой спешки. Благодарим Скан Тур!:)
Ирина
27 мая 2019
Гранд тур Вся Карелия 22.05-25.05. От тура в восторге, очень хорошо спланирован, в адекватно темпе, достаточно свободного времени, не нужно бегать "за зонтиком". Спасибо прекрасному гиду Никите Круглову не только
