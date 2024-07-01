Тур – знакомство с двумя легендами Карелии! Первая – это древние, наполненные духовной энергией природные объекты вдали от привычных туристических маршрутов. Вторая – знаменитый горный парк «Рускеала». Это сердце карельской природы – Мраморный каньон, связанный с историей зодчества Петербурга.
Описание тура
Тур – знакомство с двумя легендами Карелии! Первая – это древние, наполненные духовной энергией природные объекты вдали от привычных туристических маршрутов. Вторая – знаменитый горный парк «Рускеала». Это сердце карельской природы – Мраморный каньон, связанный с историей зодчества Петербурга. В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:
- 20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.
- 50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.
- В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.
Предоплата либо полная оплата тура на Sputnik8.com онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки;
- В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей. Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания. Правила оплаты тура:.
- «Подземная Рускеала». Новый экскурсионный маршрут по штольням и пещерам в глубинах мраморной горы пользуется особым спросом. Красочные блики сплетаются с мраморными узорами, под каменным сводом раздается чарующее эхо карельских песнопений - эта прогулка станет поистине фантастическим переживанием.
- Водная прогулка по мраморному озеру. Прокат лодок работает с мая по октябрь. С этого ракурса вашему взору открываются мраморные пещеры, которые не видно сверху.
- Тайные тропы земли Калевала. Интерактивная часть парка, которая поможет оказаться на страницах карельского эпоса. Вы познакомитесь со светлыми и темными сказочными героями, попробуете поймать коня Хийси с помощью веревки, и все это на фоне карельского пейзажа с обзорной площадкой на озеро Светлое.
- Троллей длиною 400 метров вдоль мраморных скал. Главное адреналиновое развлечение парка, работает круглый год. От полета над водной гладью сверкающего зеленью озера захватывает дух!
- А еще можно прыгнуть с тарзанки или посетить веревочный городок.
- Посетить сувенирные ряды и уютные кафе. Можно устроить перекус в одном из трех кафе парка, прогуляться вдоль сувенирных рядов, где продаются работы карельских мастеров из дерева, льна и камня.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск
- Поселок Куркийоки
- Побережье Ладоги: протосаамские лабиринты
- Остров Койонсаари
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
Что включено
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Авторская тематическая трассовая экскурсия «Места силы Карелии»
- Авторская экскурсия «Каменные сказки Карелии» по местам силы Карелии
- Экскурсия по острову Койонсаари с посещением Долины мхов и природных обзорных площадок с лучшими видами на Ладожское озеро
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Работа профессионального гида на протяжении всего тура
- Проживание в отеле (1 ночь)
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Посещение живописных мест Северного Приладожья
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты: ретропоезд «Рускеала» - Сортавала
- При посещении особо охраняемых природных территорий Карелии, по постановлению Правительства, взымается обязательный платеж 200 руб. за посещение национального парка «Ладожские шхеры»
- Активные развлечения в горном парке «Рускеала»: по ценам парка
- Комплексные обеды: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 500 руб. /чел., дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 400 руб. /чел., студенты (очн.) - 400 руб. /чел., пенсионеры - 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
М. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 32 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
1 июл 2024
Гид Юлия просто постоянно торопилась, на острове даже группу всю не дождавшись с теми кто вышел первым ушла на остров, нам пришлось блудить по нему одним, тк выйдя из автобуса группа убежала вперед и мы не увидели куда они свернули.
О
Ольга
11 ноя 2023
На экскурсию не попали, оформили заказ, оплатила бронь. Пришло подтверждение, но затем пришло сообщение о том, что мест на экскурсию нет.
Ч
Черепанова
7 сен 2023
P
Proniche
24 июл 2023
О
Олеся
17 июл 2023
Первый день порадовал больше) гиду Анне лайк 😇
Природа живописная, красивая)
Хотелось бы больше красивых мест, как пожелание)
В целом все понравилось, прекрасные воспоминания в копилку 😌
K
Karelova
4 июл 2023
Т
Татьяна
4 июл 2023
О
Ольга
26 июн 2023
В первый день Ладожские шхеры экскурсовод Анна и водитель отличные профессионалы. Во второй день Рускеала очень слабый экскурсовод Екатерина, а водитель плохо ориентировался в маршруте (к гостинице вообще не смог подъехать, хоте все другие автобусы благополучно заезжали…). Сама программа очень хорошая.
A
Aks
13 июн 2023
А
Александр
13 июн 2023
Б
Басманова
5 июн 2023
И
Ирина
5 июн 2023
Я продолжаю, про то что было отлично я уже написала! Теперь то, что хотелось улучшить. Сообщать, что место сбора существует еще в м Озерки. Нигде не прочитала и никто не
O
Olga
10 мая 2023
Добрый день! Основной минус это, конечно, смена автобуса, гида между 2 днями! Это приносит организационный хаос, там где хочется отдохнуть от суеты. Мы едем в Карелию за тишиной покоем, а
Т
Татьяна
19 сен 2022
Т
Татьяна
19 сен 2022
