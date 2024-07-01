Тур – знакомство с двумя легендами Карелии! Первая – это древние, наполненные духовной энергией природные объекты вдали от привычных туристических маршрутов. Вторая – знаменитый горный парк «Рускеала». Это сердце карельской природы – Мраморный каньон, связанный с историей зодчества Петербурга. В наших поездках мы используем импортные автобусы класса двух основных категорий:

20-местные автобусы марки Мерседес. Это комфортабельные и надежные машины (всё-таки это Мерседес) имеют такие же кресла, как и в больших автобусах. Единственное отличие в количестве мест в салоне. Главное преимущество небольших автобусов — скорость. На них можно успеть там, где не успеть на большом автобусе. И дело не столько в технике, сколько в размере группы. Малые группы туристов более мобильные. В них люди не ждут друг друга подолгу из кафе и туалетов, поэтому больше времени остается на экскурсии и достопримечательности.

50-местные туристические автобусы работают на обслуживании больших групп. Мы стараемся набирать большие группы в каждый тур, поэтому скорее всего вы поедете именно на большом автобусе. Главное преимущество больших автобусов — панорамные окна. Можно ехать и смотреть во все глаза на места, о которых рассказывает экскурсовод в микрофон.

В наших автобусах нет туалетов. Даже если технически они есть, они закрыты и не используются. Это сделано для того, чтобы неприятный запах не мешал туристам. В наших автобусах нет бойлеров. Использование водонагревателей в туристических автобусах запрещено. Чтобы компенсировать это неудобство мы предусмотрели санитарно-технические остановки по пути следования. Там можно не только сходить в туалет, но и попить кофе с булочкой.

В наших автобусах есть мультимедийная система, климат-контроль и стеклопакеты. Это важно, так как мы организуем туры круглый год. Наши автобусы ездят даже в самые сильные морозы. В наших автобусах есть багажные отсеки для ваших вещей. Мы рекомендуем пристёгиваться ремнями безопасности на всём протяжении поездки и брать с собой таблетки от укачивания. Правила оплаты тура:.

Предоплата на Sputnik8.com и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2 дней после подтверждения заявки. ВНИМАНИЕ! При покупке ж/д и авиа билетов настоятельно рекомендуем обратить внимание: время возвращения в Санкт-Петербург указано ориентировочное! Ладожские шхеры В первый день нас ждет большое путешествие на остров Койонсаари. Этот остров - один из самых красивых в Ладожском озере. В прошлом веке Кийонасари был излюбленным местом отдыха для высших слоев общества. С его берега открывается панорама «счастливого залива», очень живописного в солнечное время суток. На острове нам откроется потрясающее место — долина мхов. Мхи сказочным ковром покрывают землю, завораживая любого, кто здесь бывает. Это необычное место, где хочется остаться подольше и сделать как можно больше фотографий! Самым смелым и выносливым мы предлагаем посетить «Скалу черта» или, по-другому, «Скалу пяти стихий» — место, которое не оставит равнодушными любителей красивых пейзажей и захватывающих видов с высоты. Это самая высокая точка, с которой открывается великолепный вид на Ладожские шхеры, которые часто сравнивают с норвежскими фьордами. На Койонсаари располагается один из самых красивых пляжей Карелии! В теплое летнее время невозможно не задержаться там, осматривая потрясающие пейзажи и просто отдыхая. Горный парк Рускеала Второй день мы проведем в горном парке Рускеала. Центром парка является Мраморный каньон — огромное изумрудно-прозрачное озеро в окружении отвесных мраморных берегов. Как раз этот мрамор можно заметить в отделке архитектурных шедевров Санкт-Петербурга. По периметру озера проложено несколько километров прогулочных тропинок. К северу от озера расположен заброшенный мраморный завод, чьи кирпичные трубы своим видом привлекают множество туристов. К югу от озера расположены кафе и сувенирные магазины, где можно посмотреть и приобрести работы карельских мастеров народных промыслов. Здесь, помимо организованной экскурсии с гидом, вы можете посетить:.

