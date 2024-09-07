Будем ночевать в палатках, готовить на костре, слушать звуки природы и наслаждаться свежим воздухом.
Описание тура
Организационные детали
Маршрут довольно легкий в плане реки, но нужна выносливость. В первый день будет один обнос Белогорской ГЭС (будем переносить все вещи на другую сторону). На второй день обнос Вырицкой ГЭС.
Без алкоголя!
Проживание. Проведем ночь в палатках на берегу реки. Палатки и общее снаряжение мы предоставляем. Спальник и коврик вам нужно будет взять самостоятельно.
Питание. В стоимость включены обед и ужин в первый день и завтрак и перекус во второй день. Еда походная, готовится на костре/горелках.
Уровень подготовки. Сплав на сапах не требует специальной подготовки. Даже если вы никогда раньше не стояли на доске, у вас получится — мы всему научим. За два дня у нас будет два обноса (когда все вещи мы несем по земле) — это не сильно тяжело, но всё-таки потребуется определенная выносливость.
Программа тура по дням
На сапах от Сиверской ГЭС до поляны
Встречаемся в 11 утра у Сиверской ГЭС (можно добраться пешком от станции Сиверская). Вы пройдете инструктаж и получите доски. Маршрут составляет около 20 км, по пути будет стоянка на обед. Не будем никуда торопиться — неспешно насладимся живописными пейзажами вокруг, послушаем плеск воды и позагораем. При желании можно искупаться. Ещё у нас будет один обнос — возле Белогорской ГЭС.
Вечером доберемся до уютной поляны и разобьем там лагерь. Приготовим ужин и устроим душевные посиделки у костра.
По реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного моста
Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в обратную дорогу. Сегодня на сапах преодолеем 10 км, будет один обнос возле Вырицкой ГЭС. Доберемся до Вырицы, сделаем привал у Бумагиного моста и перекусим. На этом наше путешествие заканчивается, вы сможете пешком добраться до станции (около 15 минуть ходьбы) и поехать в Петербург на электричке.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Обучение и инструктаж перед началом
- Инвентарь: сап-доска, весло, лиш (страховочная веревка), жилет, гермочехол для телефона, гермомешки для вещей
- Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
- Аптечка и костровое оборудование на группу
- Питание (1 день обед + ужин, 2 день завтрак + перекус на обед)
- Съемка фото/видео
Что не входит в цену
- Трансфер до места старта и обратно (старт и финиш рядом с жд станциями)
- Личное снаряжение (спальник и коврик)
- Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
- Возможно проведение в индивидуальном формате до 5 чел. - 31 000 руб
- Путешествие строго без алкоголя