На сапбордах по реке Оредеж

Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Это небольшое, но очень насыщенное приключение, за которое вы успеете переключиться от городских забот и получить заряд ярких впечатлений! Будем сплавляться на сапах — устойчивых досках, которые не требуют специальной подготовки.

Будем ночевать в палатках, готовить на костре, слушать звуки природы и наслаждаться свежим воздухом.
На сапбордах по реке Оредеж
На сапбордах по реке Оредеж
На сапбордах по реке Оредеж
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Маршрут довольно легкий в плане реки, но нужна выносливость. В первый день будет один обнос Белогорской ГЭС (будем переносить все вещи на другую сторону). На второй день обнос Вырицкой ГЭС.
Без алкоголя!

Проживание. Проведем ночь в палатках на берегу реки. Палатки и общее снаряжение мы предоставляем. Спальник и коврик вам нужно будет взять самостоятельно.

Питание. В стоимость включены обед и ужин в первый день и завтрак и перекус во второй день. Еда походная, готовится на костре/горелках.

Уровень подготовки. Сплав на сапах не требует специальной подготовки. Даже если вы никогда раньше не стояли на доске, у вас получится — мы всему научим. За два дня у нас будет два обноса (когда все вещи мы несем по земле) — это не сильно тяжело, но всё-таки потребуется определенная выносливость.

Программа тура по дням

1 день

На сапах от Сиверской ГЭС до поляны

Встречаемся в 11 утра у Сиверской ГЭС (можно добраться пешком от станции Сиверская). Вы пройдете инструктаж и получите доски. Маршрут составляет около 20 км, по пути будет стоянка на обед. Не будем никуда торопиться — неспешно насладимся живописными пейзажами вокруг, послушаем плеск воды и позагораем. При желании можно искупаться. Ещё у нас будет один обнос — возле Белогорской ГЭС.

Вечером доберемся до уютной поляны и разобьем там лагерь. Приготовим ужин и устроим душевные посиделки у костра.

На сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляныНа сапах от Сиверской ГЭС до поляны
2 день

По реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного моста

Завтракаем, собираем лагерь и отправляемся в обратную дорогу. Сегодня на сапах преодолеем 10 км, будет один обнос возле Вырицкой ГЭС. Доберемся до Вырицы, сделаем привал у Бумагиного моста и перекусим. На этом наше путешествие заканчивается, вы сможете пешком добраться до станции (около 15 минуть ходьбы) и поехать в Петербург на электричке.

По реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного мостаПо реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного мостаПо реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного мостаПо реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного мостаПо реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного мостаПо реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного мостаПо реке до Вырицкой ГЭС и Бумагиного моста

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Обучение и инструктаж перед началом
  • Инвентарь: сап-доска, весло, лиш (страховочная веревка), жилет, гермочехол для телефона, гермомешки для вещей
  • Сопровождение и помощь на протяжении всего маршрута
  • Аптечка и костровое оборудование на группу
  • Питание (1 день обед + ужин, 2 день завтрак + перекус на обед)
  • Съемка фото/видео
Что не входит в цену
  • Трансфер до места старта и обратно (старт и финиш рядом с жд станциями)
  • Личное снаряжение (спальник и коврик)
  • Ваш личный перекус во время сплава (батончики, орехи, сухофрукты, фрукты)
  • Возможно проведение в индивидуальном формате до 5 чел. - 31 000 руб
  • Путешествие строго без алкоголя
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сиверская ГЭС, 11:00 (можно добраться от станции Сиверская)
Завершение: Вырица
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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