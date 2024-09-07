Маршрут довольно легкий в плане реки, но нужна выносливость. В первый день будет один обнос Белогорской ГЭС (будем переносить все вещи на другую сторону). На второй день обнос Вырицкой ГЭС.

Без алкоголя!

Проживание. Проведем ночь в палатках на берегу реки. Палатки и общее снаряжение мы предоставляем. Спальник и коврик вам нужно будет взять самостоятельно.

Питание. В стоимость включены обед и ужин в первый день и завтрак и перекус во второй день. Еда походная, готовится на костре/горелках.

Уровень подготовки. Сплав на сапах не требует специальной подготовки. Даже если вы никогда раньше не стояли на доске, у вас получится — мы всему научим. За два дня у нас будет два обноса (когда все вещи мы несем по земле) — это не сильно тяжело, но всё-таки потребуется определенная выносливость.