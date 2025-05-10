Найдено 3 тура в категории « По рекам и каналам » в Санкт-Петербурге, цены от 8000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году

1 чел. По популярности На машине На микроавтобусе 2 дня Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостин... «Рассмотрите фасады, побываете в исторически важных местах, заглянете в Летний сад и Морской собор, а ещё насладитесь прогулкой на катере по рекам и каналам города» 47 000 ₽ за человека SUP-прогулки 2 дня На сапбордах по реке Оредеж Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции С... 8000 ₽ за человека На автобусе На теплоходе 3 дня Выходные в граде Петра: визитные карточки, шедевры Эрмитажа и Фаберже, прогулка на теплоходе Посетить дворец Меншикова, проехать по каналам Невы, увидеть царские драгоценности и ювелирные яйца Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская»,... 15 250 ₽ за человека Все туры Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По рекам и каналам»

Цены 2025. Лучший способ узнать Санкт-Петербург – это отправиться на кораблике по рекам и каналам города с экскурсоводом или гидом. Купите одну из туров на сегодня, завтра или другой удобный день. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль