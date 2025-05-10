Санкт-Петербург, Кронштадт и Гатчина: автотур в мини-группе
С комфортом познакомиться со значимыми местами столицы Российской империи и прокатиться по каналам
Начало: Санкт-Петербург, метро "Площадь Восстания", гостин...
«Рассмотрите фасады, побываете в исторически важных местах, заглянете в Летний сад и Морской собор, а ещё насладитесь прогулкой на катере по рекам и каналам города»
10 мая в 09:00
17 мая в 09:00
47 000 ₽ за человека
На сапбордах по реке Оредеж
Пройти около 30 км на сапах и насладиться живописными видами природы и Сиверской и Вырицкой ГЭС
Начало: Сиверская ГЭС, 10:00 (можно добраться от станции С...
31 мая в 10:00
27 сен в 10:00
8000 ₽ за человека
Выходные в граде Петра: визитные карточки, шедевры Эрмитажа и Фаберже, прогулка на теплоходе
Посетить дворец Меншикова, проехать по каналам Невы, увидеть царские драгоценности и ювелирные яйца
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Василеостровская»,...
9 мая в 11:00
16 мая в 11:00
15 250 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «По рекам и каналам»
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