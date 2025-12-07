Вы увидите главные достопримечательности города и окрестностей: насладитесь театрализованной экскурсией по кремлю, осмотрите Ярославово дворище, посетите Перынский
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.
При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.
Программа тура по дням
Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю, Перынский скит и встреча Нового года
В 9:00-9:30 мы отправимся из Санкт-Петербурга от Казанского собора, дополнительная посадка возможна у станции метро «Московская» в 10:00. По дороге вас ждёт рассказ про историю Новгорода.
Участники из Москвы прибудут поездом «Москва – Великий Новгород» (22:07–6:24). От вокзала до гостиницы дорога займёт 10 минут на такси, вещи можно оставить в камере хранения.
В 11:30 встречаемся на Сенной площади, а затем посетим Перынский скит — место слияния Волхова и Ильменя с церковью Рождества Богородицы 10 века. Отправимся и в Юрьев монастырь, где сохранились древние постройки и открывается вид на Рюриково городище.
В 15:00 начнётся театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю, после чего мы отправимся на Ярославово Дворище.
После обеда разместимся в гостинице в центре города. Завершим экскурсию в 19:00, дальше вы сможете погулять самостоятельно или подготовиться к празднику. Банкет и шоу-программа «Карнавальная ночь» начнётся в 21:30. Гости могут приносить свои напитки, включая шампанское, без доплаты. Праздничное веселье продолжится до 4 утра. Вас ждут танцы, музыка и игры.
Для детей предусмотрена своя анимационная программа «Фьек и Новый год» с 22:00 до полуночи: игры, танцы и общение с Дедом Морозом. Родители смогут передать свои подарки для вручения.
Варлаамо-Хутынский монастырь, мастер-класс на фабрике ёлочных игрушек
С 9:00 до 11:00 в отеле нас ждёт новогодний бранч в формате шведского стола.
В 13:00 посетим фабрику ёлочных игрушек: увидим работу стеклодувов и художников, а на мастер-классе создадим собственное изделие.
После обеда, с 16:30 до 19:30, будет свободное время. Можно прогуляться по набережной, вновь посетить кремль или Ярославово Дворище, а также заглянуть на ярмарки и гуляния в Кремлёвском парке и на древнем Торге. По желанию посетим Варлаамо-Хутынский монастырь.
В 20:00 — ужин в гостинице.
Музей деревянного зодчества «Витославлицы» с забавами и Дедом Морозом, Валдай и Иверский монастырь
Позавтракаем и отправимся в музей деревянного зодчества «Витославлицы» с праздничной программой «Сказочное Новогодье». Здесь нас ждут народные забавы, встреча с Дедом Морозом и возможность посетить конюшню и зоопарк.
Далее прибудем в Валдай. Здесь мы познакомимся с городом, его святынями и природой. После обеда — экскурсия в музей уездного города и в Колокольный центр с коллекцией колоколов. В 15:45 предусмотрено свободное посещение Иверского монастыря на острове Валдайского озера.
В 18:45 прибудем на вокзал Великого Новгорода. Отсюда можно уехать поездом в Москву или продолжить поездку в Санкт-Петербург. Возвращение в Петербург ожидается с 21:30 до 23:00: сначала к метро «Московская», затем к Казанскому собору.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (эконом) за одного
|25 950 ₽
|4-местное размещение (эконом) за одного
|23 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Экскурсии по программе
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
- Экскурсия на фабрику новогодних игрушек и мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание - обед/ужин от 600 ₽
- Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый - от 8000 ₽, дети до 14 лет - от 4000 ₽ (оплачивается при покупке тура)
- Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
- Посещение хозяйственного уголка в Витославлицах - от 120 ₽ (по желанию)
- Катание на лошадях - взрослые от 250 ₽ за 10-15 мин., дети от 200 ₽ за 10-15 мин. (по желанию)
- Стоимость тура зависит от размещения:
- 2-местное - 25 450 ₽ за одного человека (эконом), 27 450 (стандарт)
- 3-местное - 24 450 ₽ за одного человека (эконом)
- 4-местное - 23 950 ₽ за человека (эконом)