Новый год в Великом Новгороде: экскурсии с гидом-историком, мастер-класс и праздничная программа

Сделать ёлочную игрушку, поучаствовать в забавах с Дедом Морозом, увидеть кремль, посетить Валдай
Приглашаем вас встретить Новый год в самом сердце Древней Руси — в Великом Новгороде.

Вы увидите главные достопримечательности города и окрестностей: насладитесь театрализованной экскурсией по кремлю, осмотрите Ярославово дворище, посетите Перынский
скит, Юрьев монастырь и Рюриково городище. А ещё почувствуете праздничную атмосферу и перенесётесь в зимнюю сказку.

В музее деревянного зодчества «Витославлицы» вас ждёт интерактивная программа с играми, забавами и Дедом Морозом.

А на фабрике ёлочных игрушек вы не только понаблюдаете за работой стеклодувов, но и сами создадите уникальное изделие. Новый год будем встречать за банкетным столом с шоу, сюрпризами, танцами и музыкой. А для детей будет организована отдельная анимационная программа.

Вы можете отправиться с нами из Санкт-Петербурга на автобусе или прибыть в Великий Новгород из Москвы на поезде.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.

Программа тура по дням

1 день

Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю, Перынский скит и встреча Нового года

В 9:00-9:30 мы отправимся из Санкт-Петербурга от Казанского собора, дополнительная посадка возможна у станции метро «Московская» в 10:00. По дороге вас ждёт рассказ про историю Новгорода.

Участники из Москвы прибудут поездом «Москва – Великий Новгород» (22:07–6:24). От вокзала до гостиницы дорога займёт 10 минут на такси, вещи можно оставить в камере хранения.

В 11:30 встречаемся на Сенной площади, а затем посетим Перынский скит — место слияния Волхова и Ильменя с церковью Рождества Богородицы 10 века. Отправимся и в Юрьев монастырь, где сохранились древние постройки и открывается вид на Рюриково городище.

В 15:00 начнётся театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю, после чего мы отправимся на Ярославово Дворище.

После обеда разместимся в гостинице в центре города. Завершим экскурсию в 19:00, дальше вы сможете погулять самостоятельно или подготовиться к празднику. Банкет и шоу-программа «Карнавальная ночь» начнётся в 21:30. Гости могут приносить свои напитки, включая шампанское, без доплаты. Праздничное веселье продолжится до 4 утра. Вас ждут танцы, музыка и игры.

Для детей предусмотрена своя анимационная программа «Фьек и Новый год» с 22:00 до полуночи: игры, танцы и общение с Дедом Морозом. Родители смогут передать свои подарки для вручения.

Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю, Перынский скит и встреча Нового года
2 день

Варлаамо-Хутынский монастырь, мастер-класс на фабрике ёлочных игрушек

С 9:00 до 11:00 в отеле нас ждёт новогодний бранч в формате шведского стола.

В 13:00 посетим фабрику ёлочных игрушек: увидим работу стеклодувов и художников, а на мастер-классе создадим собственное изделие.

После обеда, с 16:30 до 19:30, будет свободное время. Можно прогуляться по набережной, вновь посетить кремль или Ярославово Дворище, а также заглянуть на ярмарки и гуляния в Кремлёвском парке и на древнем Торге. По желанию посетим Варлаамо-Хутынский монастырь.

В 20:00 — ужин в гостинице.

Варлаамо-Хутынский монастырь, мастер-класс на фабрике ёлочных игрушек
3 день

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» с забавами и Дедом Морозом, Валдай и Иверский монастырь

Позавтракаем и отправимся в музей деревянного зодчества «Витославлицы» с праздничной программой «Сказочное Новогодье». Здесь нас ждут народные забавы, встреча с Дедом Морозом и возможность посетить конюшню и зоопарк.

Далее прибудем в Валдай. Здесь мы познакомимся с городом, его святынями и природой. После обеда — экскурсия в музей уездного города и в Колокольный центр с коллекцией колоколов. В 15:45 предусмотрено свободное посещение Иверского монастыря на острове Валдайского озера.

В 18:45 прибудем на вокзал Великого Новгорода. Отсюда можно уехать поездом в Москву или продолжить поездку в Санкт-Петербург. Возвращение в Петербург ожидается с 21:30 до 23:00: сначала к метро «Московская», затем к Казанскому собору.

Музей деревянного зодчества «Витославлицы» с забавами и Дедом Морозом, Валдай и Иверский монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (эконом) за одного25 950 ₽
4-местное размещение (эконом) за одного23 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Экскурсии по программе
  • Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
  • Экскурсия на фабрику новогодних игрушек и мастер-класс по изготовлению елочной игрушки
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание - обед/ужин от 600 ₽
  • Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый - от 8000 ₽, дети до 14 лет - от 4000 ₽ (оплачивается при покупке тура)
  • Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
  • Посещение хозяйственного уголка в Витославлицах - от 120 ₽ (по желанию)
  • Катание на лошадях - взрослые от 250 ₽ за 10-15 мин., дети от 200 ₽ за 10-15 мин. (по желанию)
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 2-местное - 25 450 ₽ за одного человека (эконом), 27 450 (стандарт)
  • 3-местное - 24 450 ₽ за одного человека (эконом)
  • 4-местное - 23 950 ₽ за человека (эконом)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00-9:30
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

