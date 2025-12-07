Приглашаем вас встретить Новый год в самом сердце Древней Руси — в Великом Новгороде.Вы увидите главные достопримечательности города и окрестностей: насладитесь театрализованной экскурсией по кремлю, осмотрите Ярославово дворище, посетите Перынский

скит, Юрьев монастырь и Рюриково городище. А ещё почувствуете праздничную атмосферу и перенесётесь в зимнюю сказку. В музее деревянного зодчества «Витославлицы» вас ждёт интерактивная программа с играми, забавами и Дедом Морозом. А на фабрике ёлочных игрушек вы не только понаблюдаете за работой стеклодувов, но и сами создадите уникальное изделие. Новый год будем встречать за банкетным столом с шоу, сюрпризами, танцами и музыкой. А для детей будет организована отдельная анимационная программа. Вы можете отправиться с нами из Санкт-Петербурга на автобусе или прибыть в Великий Новгород из Москвы на поезде.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.