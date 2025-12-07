Мои заказы

На Новый год в Великий Новгород из Санкт-Петербурга

Поучаствовать в театрализованной экскурсии по кремлю, посетить Валдай и фабрику ёлочных игрушек
Вас ждёт новогоднее путешествие в древний Великий Новгород, где оживает история и рождается волшебство.

Вы поучаствуете в увлекательной экскурсии по кремлю, прогуляетесь по легендарному Ярославову дворищу и перенесётесь в эпоху Ярослава
читать дальше

Мудрого.

В музее «Витославлицы» окажетесь среди шедевров деревянного зодчества и повеселитесь во время программы «Сказочное Новогодье», а на фабрике ёлочных игрушек сможете своими руками создать уникальный сувенир.

Новогодний банкет с шоу «Карнавальная ночь», народные гуляния на ярмарках, поездка в село Крестцы и Валдай с посещением Иверского монастыря и Колокольного центра сделают эти дни ярким событием, которое вы будете вспоминать с теплотой.

На Новый год в Великий Новгород из Санкт-Петербурга
На Новый год в Великий Новгород из Санкт-Петербурга
На Новый год в Великий Новгород из Санкт-Петербурга

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право менять порядок посещения объектов, сохраняя их количество.
Рекомендуется иметь запас времени после тура не менее 3 часов на случай задержек.
При себе необходимо иметь паспорт, а также льготный документ (если применимо).
На маршруте может отсутствовать возможность безналичной оплаты, желательно взять наличные.
Одежду стоит подбирать тёплую и удобную, ориентируясь на погоду.

Программа тура по дням

1 день

Новгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового года

Встречаемся и отправляемся в путешествие. По дороге в Великий Новгород гид проведёт вас сквозь вехи древнерусской истории — от прихода Рюрика до расцвета средневековой эпохи.

Для туристов из Москвы: прибытие поездом «Москва — Великий Новгород» (22:07–06:24). Такси до гостиницы займёт 10 минут, багаж можно оставить в круглосуточной камере хранения.

13:00–13:15 — встреча группы на Сенной площади. Пешком сюда можно дойти от гостиницы за 20 минут, пройдя через Горбатый мост и Кремль.

13:30–14:45 — театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю. Вас ждут легенды и летописи о славе Господина Великого Новгорода. Атмосфера Средневековья оживёт в рассказах и образах.

14:45–15:30 — прогулка по Ярославову дворищу. Именно здесь, согласно преданию, Ярослав Мудрый возвёл свой дворец в 11 веке.

15:45–16:30 — обед в центре города в уютном кафе.

16:45 — заселение в отель, расположенный в сердце города, рядом с основными достопримечательностями. В номерах категории «эконом» вас ждут современный ремонт и комфорт, а из некоторых комнат открываются виды на Волхов.

17:45–18:30 — посещение Варлаамо-Хутынского монастыря с экскурсоводом (или свободное время).

19:00 — время для самостоятельной прогулки по Новгороду: можно купить сувениры, сделать фотографии и насладиться атмосферой города.

21:30–2:00 — новогодний банкет и шоу «Карнавальная ночь». Вас ждут яркая программа, Дед Мороз, весёлые конкурсы и праздничное настроение.

22:00–00:00 — отдельная детская программа с интерактивами, играми и вручением подарков от Деда Мороза (возможна передача родительских подарков).

Новгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового годаНовгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового годаНовгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового годаНовгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового годаНовгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового года
2 день

Перынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное время

10:00–11:00 — новогодний бранч в формате шведского стола в отеле.

11:20–11:50 — посещение Перынского скита. Здесь в 10 веке после крещения Новгорода на месте языческого святилища Перуна была возведена церковь Рождества Богородицы.

12:10–12:50 — экскурсия по Юрьеву монастырю. Этот древний монастырь считается одним из первых на Руси. С территории открываются виды на руины Рюрикова городища.

13:00–15:00 — посещение музея деревянного зодчества «Витославлицы». Экспозиция познакомит с архитектурными памятниками, а праздничная программа «Сказочное Новогодье» погрузит в атмосферу зимней сказки: интерактивы с Дедом Морозом, народные игры и обряды. Здесь же можно прокатиться на лошадях и посетить хозяйственный уголок с домашними животными.

15:30–16:15 — поздний обед (оплачивается дополнительно).

16:30–19:30 — свободное время в Новгороде. Прогулки по городу, фотографии и посещение праздничных ярмарок и гуляний на древнем Торге и в Кремлёвском парке.

20:00 — ужин в отеле.

Перынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное времяПерынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное времяПерынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное времяПерынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное времяПерынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное время
3 день

Крестцы, Валдай и дорога домой, фабрика ёлочных игрушек и Колокольный центр

8:30–9:45 — завтрак. 9:45–11:30 — трассовая экскурсия в посёлок Крестцы. Это старинное село известно как место остановок правителей и путешественников. Вы узнаете о его истории и традициях.

11:30–13:00 — посещение фабрики ёлочных игрушек. Здесь можно увидеть работу стеклодувов и художников, а также создать свою игрушку на мастер-классе.

13:00–14:00 — экскурсия в Валдай. Вас ждёт знакомство с Иверским монастырём, Свято-Троицким собором и Валдайским озером.

14:00–14:40 — обед.

14:45–15:30 — посещение музея уездного города и Колокольного центра. В музее вы узнаете о провинциальной жизни, а в центре колоколов увидите коллекцию почти тысячи экспонатов со всего мира.

15:45–16:15 — свободное посещение Иверского монастыря. Это действующая обитель, полностью восстановленная в наши дни.

18:15–18:30 — прибытие на вокзал Великого Новгорода. Возможен возврат поездом в Москву (отправление 21:10, прибытие 05:15) или переезд с группой в Петербург. 21:00–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург: ориентировочное прибытие к метро «Московская» и Казанскому собору.

Крестцы, Валдай и дорога домой, фабрика ёлочных игрушек и Колокольный центрКрестцы, Валдай и дорога домой, фабрика ёлочных игрушек и Колокольный центрКрестцы, Валдай и дорога домой, фабрика ёлочных игрушек и Колокольный центр

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в номере «эконом»25 450 ₽
3-местное размещение в номере «эконом»24 450 ₽
4-местное размещение в номере «эконом»23 950 ₽
2-местное размещение в номере «стандарт»27 450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансфер на автобусе экскурсионного класса
  • Сопровождение гидом-историком
  • Трассовые экскурсии в рамках программы
  • Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
  • Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу
  • Экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь
  • Посещение Перынского скита
  • Экскурсия в Юрьев монастырь
  • Программа "Сказочное Новогодье" в музее "Витославлицы"
  • Экскурсия в посёлке Крестцы (фабрика ёлочных игрушек + мастер-класс)
  • Экскурсия в Валдае (включая Иверский монастырь)
Что не входит в цену
  • Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно, если вы едете из Москвы
  • Обеды и ужины - от 600 ₽
  • Новогодний банкет + шоу-программа: взрослые - от 8000 ₽, дети до 14 лет - от 4000 ₽
  • Посещение хозяйственного уголка в «Витославлицах» - от 120 ₽
  • Катание на лошадях: взрослые - от 250 ₽, дети - от 200 ₽ (10-15 минут)
  • Внимание: стоимость тура указана при 2-местном размещении в номере «эконом»
  • При 3-местном размещении в номере «эконом» стоимость тура составит 24 450 ₽, при 4-местном - 23 950 ₽
  • При 2-местном размещении в номере «стандарт» стоимость тура составит 27 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00 (подача автобуса за 30 минут до выезда). Возможна посадка на станции метро «Московская» в 10:30. Для путешественников из Москвы рекомендуем поезд с отправлением в 22:07 и прибытием в 6:24 в Великий Новгород (самостоятельный трансфер в отель)
Завершение: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1140 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
читать дальше

маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
На автобусе
2 дня
-
50%
4 отзыва
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
20 дек в 07:00
3 янв в 07:00
10 450 ₽20 900 ₽ за человека
Путешествие в новогоднюю сказку на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
На автобусе
6 дней
2 отзыва
Путешествие в новогоднюю сказку на 6 дней. Санкт-Петербург и Великий Новгород
Начало: Санкт-Петербург
31 дек в 10:00
от 24 900 ₽ за человека
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
На автобусе
7 дней
1 отзыв
Портрет великого города. Осенне-зимний тур в Санкт-Петербург на 7 дней
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Завтра в 10:00
15 дек в 10:00
от 43 625 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга