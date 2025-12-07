Вы поучаствуете в увлекательной экскурсии по кремлю, прогуляетесь по легендарному Ярославову дворищу и перенесётесь в эпоху Ярослава
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право менять порядок посещения объектов, сохраняя их количество.
Рекомендуется иметь запас времени после тура не менее 3 часов на случай задержек.
При себе необходимо иметь паспорт, а также льготный документ (если применимо).
На маршруте может отсутствовать возможность безналичной оплаты, желательно взять наличные.
Одежду стоит подбирать тёплую и удобную, ориентируясь на погоду.
Программа тура по дням
Новгородский кремль, Ярославово дворище, Варлаамо-Хутынский монастырь, встреча нового года
Встречаемся и отправляемся в путешествие. По дороге в Великий Новгород гид проведёт вас сквозь вехи древнерусской истории — от прихода Рюрика до расцвета средневековой эпохи.
Для туристов из Москвы: прибытие поездом «Москва — Великий Новгород» (22:07–06:24). Такси до гостиницы займёт 10 минут, багаж можно оставить в круглосуточной камере хранения.
13:00–13:15 — встреча группы на Сенной площади. Пешком сюда можно дойти от гостиницы за 20 минут, пройдя через Горбатый мост и Кремль.
13:30–14:45 — театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю. Вас ждут легенды и летописи о славе Господина Великого Новгорода. Атмосфера Средневековья оживёт в рассказах и образах.
14:45–15:30 — прогулка по Ярославову дворищу. Именно здесь, согласно преданию, Ярослав Мудрый возвёл свой дворец в 11 веке.
15:45–16:30 — обед в центре города в уютном кафе.
16:45 — заселение в отель, расположенный в сердце города, рядом с основными достопримечательностями. В номерах категории «эконом» вас ждут современный ремонт и комфорт, а из некоторых комнат открываются виды на Волхов.
17:45–18:30 — посещение Варлаамо-Хутынского монастыря с экскурсоводом (или свободное время).
19:00 — время для самостоятельной прогулки по Новгороду: можно купить сувениры, сделать фотографии и насладиться атмосферой города.
21:30–2:00 — новогодний банкет и шоу «Карнавальная ночь». Вас ждут яркая программа, Дед Мороз, весёлые конкурсы и праздничное настроение.
22:00–00:00 — отдельная детская программа с интерактивами, играми и вручением подарков от Деда Мороза (возможна передача родительских подарков).
Перынский скит, Юрьев монастырь, «Витославлицы», свободное время
10:00–11:00 — новогодний бранч в формате шведского стола в отеле.
11:20–11:50 — посещение Перынского скита. Здесь в 10 веке после крещения Новгорода на месте языческого святилища Перуна была возведена церковь Рождества Богородицы.
12:10–12:50 — экскурсия по Юрьеву монастырю. Этот древний монастырь считается одним из первых на Руси. С территории открываются виды на руины Рюрикова городища.
13:00–15:00 — посещение музея деревянного зодчества «Витославлицы». Экспозиция познакомит с архитектурными памятниками, а праздничная программа «Сказочное Новогодье» погрузит в атмосферу зимней сказки: интерактивы с Дедом Морозом, народные игры и обряды. Здесь же можно прокатиться на лошадях и посетить хозяйственный уголок с домашними животными.
15:30–16:15 — поздний обед (оплачивается дополнительно).
16:30–19:30 — свободное время в Новгороде. Прогулки по городу, фотографии и посещение праздничных ярмарок и гуляний на древнем Торге и в Кремлёвском парке.
20:00 — ужин в отеле.
Крестцы, Валдай и дорога домой, фабрика ёлочных игрушек и Колокольный центр
8:30–9:45 — завтрак. 9:45–11:30 — трассовая экскурсия в посёлок Крестцы. Это старинное село известно как место остановок правителей и путешественников. Вы узнаете о его истории и традициях.
11:30–13:00 — посещение фабрики ёлочных игрушек. Здесь можно увидеть работу стеклодувов и художников, а также создать свою игрушку на мастер-классе.
13:00–14:00 — экскурсия в Валдай. Вас ждёт знакомство с Иверским монастырём, Свято-Троицким собором и Валдайским озером.
14:00–14:40 — обед.
14:45–15:30 — посещение музея уездного города и Колокольного центра. В музее вы узнаете о провинциальной жизни, а в центре колоколов увидите коллекцию почти тысячи экспонатов со всего мира.
15:45–16:15 — свободное посещение Иверского монастыря. Это действующая обитель, полностью восстановленная в наши дни.
18:15–18:30 — прибытие на вокзал Великого Новгорода. Возможен возврат поездом в Москву (отправление 21:10, прибытие 05:15) или переезд с группой в Петербург. 21:00–22:00 — возвращение в Санкт-Петербург: ориентировочное прибытие к метро «Московская» и Казанскому собору.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в номере «эконом»
|25 450 ₽
|3-местное размещение в номере «эконом»
|24 450 ₽
|4-местное размещение в номере «эконом»
|23 950 ₽
|2-местное размещение в номере «стандарт»
|27 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансфер на автобусе экскурсионного класса
- Сопровождение гидом-историком
- Трассовые экскурсии в рамках программы
- Театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю
- Пешеходная экскурсия по Ярославову дворищу
- Экскурсия в Варлаамо-Хутынский монастырь
- Посещение Перынского скита
- Экскурсия в Юрьев монастырь
- Программа "Сказочное Новогодье" в музее "Витославлицы"
- Экскурсия в посёлке Крестцы (фабрика ёлочных игрушек + мастер-класс)
- Экскурсия в Валдае (включая Иверский монастырь)
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до Великого Новгорода и обратно, если вы едете из Москвы
- Обеды и ужины - от 600 ₽
- Новогодний банкет + шоу-программа: взрослые - от 8000 ₽, дети до 14 лет - от 4000 ₽
- Посещение хозяйственного уголка в «Витославлицах» - от 120 ₽
- Катание на лошадях: взрослые - от 250 ₽, дети - от 200 ₽ (10-15 минут)
- Внимание: стоимость тура указана при 2-местном размещении в номере «эконом»
- При 3-местном размещении в номере «эконом» стоимость тура составит 24 450 ₽, при 4-местном - 23 950 ₽
- При 2-местном размещении в номере «стандарт» стоимость тура составит 27 450 ₽