Встречаемся и отправляемся в путешествие. По дороге в Великий Новгород гид проведёт вас сквозь вехи древнерусской истории — от прихода Рюрика до расцвета средневековой эпохи.

Для туристов из Москвы: прибытие поездом «Москва — Великий Новгород» (22:07–06:24). Такси до гостиницы займёт 10 минут, багаж можно оставить в круглосуточной камере хранения.

13:00–13:15 — встреча группы на Сенной площади. Пешком сюда можно дойти от гостиницы за 20 минут, пройдя через Горбатый мост и Кремль.

13:30–14:45 — театрализованная экскурсия по Новгородскому кремлю. Вас ждут легенды и летописи о славе Господина Великого Новгорода. Атмосфера Средневековья оживёт в рассказах и образах.

14:45–15:30 — прогулка по Ярославову дворищу. Именно здесь, согласно преданию, Ярослав Мудрый возвёл свой дворец в 11 веке.

15:45–16:30 — обед в центре города в уютном кафе.

16:45 — заселение в отель, расположенный в сердце города, рядом с основными достопримечательностями. В номерах категории «эконом» вас ждут современный ремонт и комфорт, а из некоторых комнат открываются виды на Волхов.

17:45–18:30 — посещение Варлаамо-Хутынского монастыря с экскурсоводом (или свободное время).

19:00 — время для самостоятельной прогулки по Новгороду: можно купить сувениры, сделать фотографии и насладиться атмосферой города.

21:30–2:00 — новогодний банкет и шоу «Карнавальная ночь». Вас ждут яркая программа, Дед Мороз, весёлые конкурсы и праздничное настроение.

22:00–00:00 — отдельная детская программа с интерактивами, играми и вручением подарков от Деда Мороза (возможна передача родительских подарков).