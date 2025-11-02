Новогодний тур из Петербурга в Старую Руссу с театрализованными программами и дегустацией сладостей
Погулять по Новгородскому детинцу и «Витославлицам», посетить дом Достоевских и усадьбу рушанина
Начало: Санкт-Петербург - Казанский собор, 9:00 / станция ...
23 450 ₽ за человека
От Рюрика до Достоевского: экспресс-тур по Великому Новгороду и Старой Руссе
Посетить знаковые святыни, увидеть, где творил Фёдор Достоевский, и узнать историю солеварения
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
2 ноя в 07:15
15 ноя в 07:15
12 390 ₽ за человека
Новый год в Великом Новгороде: экскурсии с гидом-историком, мастер-класс и праздничная программа
Сделать ёлочную игрушку, поучаствовать в забавах с Дедом Морозом, увидеть кремль, посетить Валдай
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00
31 дек в 10:00
25 450 ₽ за человека
