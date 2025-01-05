1 день

Приезд. Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу. Музей Фаберже

Вы приезжаете в гостиницу самостоятельно.

Трансфер до гостиницы предоставляется за дополнительную плату и бронируется заранее: индивидуальный трансфер с вокзала/ аэропорта (от 2000 руб. /машина).

Гарантированное размещение в гостинице после 14:00.

Свои вещи Вы можете оставить бесплатно в комнате багажа гостиницы.

Важная информация:

туристы, проживающие в отелях «Амбассадор», «River Palace Hotel» и «Азимут Отель Санкт-Петербург», отправляются на экскурсии от отеля проживания;

туристы, проживающие в гостинице «А Отель Фонтанка», на встречу и отправление на экскурсии подходят в гостиницу «Азимут Отель Санкт-Петербург» (Лермонтовский пр., д. 43/1, рядом стоящий корпус).

С 11:00 до 13:00 (до отъезда на программу) в холле гостиницы Вас встречает представитель фирмы с табличкой «Про Петербург».

Вы можете подойти в любое удобное время в этом интервале.

Он ответит на все интересующие Вас вопросы, выдаст уточненные программы тура и предложит дополнительные экскурсии, которые Вы можете приобрести по желанию.

13:00 Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.

Отправление на программу на автобусе.

Большая обзорная экскурсия по Санкт-Петербургу.

Экскурсия пройдет по красивейшим местам нашего города – главным улицам и проспектам, парадным набережным и площадям.

Вы увидите роскошные дворцы, величественные соборы, самые популярные памятники и музеи Северной столицы, полюбуетесь неповторимыми невскими панорамами.

А еще проверите, готов ли город к празднованию Рождества.

Новогоднее поздравление от Деда Мороза и Снегурочки с угощением и подарками!

Экскурсия в Музей Фаберже.

Музей Фаберже – один их самых «блестящих», в буквальном смысле, музеев нашего города, где Вы сами сможете оценить творения лучших ювелиров дореволюционной России.

Блеск золота и драгоценных камней, которые использовали в своих работах мастера фирмы Фаберже, в экспозиции музея дополняют полотна И. Айвазовского, К. Брюллова, В. Поленова, ювелирные эмали и фантазийные предметы.

Жемчужиной коллекции музея является собрание из 9 императорских пасхальных яиц Фаберже, которые спустя почти 100 лет вернулись на Родину.

Место окончания программы: гостиница.

Продолжительность программы: ~4 часа (окончание в ~17:30).