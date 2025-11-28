Проведите 3 дня в удивительной Карелии так, как захочется — программа тура зависит от вас.Сначала мы осмотрим древнюю крепость Корела, полюбуемся Мраморным каньоном, побываем на водопадах Ахвенкоски, где снимали «А

зори здесь тихие», продегустируем иван-чай и посетим горный парк «Рускеала». А затем вы сможете самостоятельно выбрать, чем будете заниматься следующие 2 дня: можно остаться на территории туркомплекса, где мы будем жить, отдохнуть на берегу Ладожского озера, прогуляться по лесу, покататься на сапах, пожарить шашлыки. Или заказать дополнительную экскурсию: поехать на «Уралах» к водопадам, самостоятельно добыть гранат, прокатиться на катере по Ладожским шхерам и исследовать остров Валаам. Мы всё подготовим и организуем, вам остаётся лишь определить, что вы хотите увидеть и куда мечтаете отправиться.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.