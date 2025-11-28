Сначала мы осмотрим древнюю крепость Корела, полюбуемся Мраморным каньоном, побываем на водопадах Ахвенкоски, где снимали «А
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.
Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.
Питание. Включены завтрак в отеле и дегустация нескольких сортов иван-чая. По желанию можно доплатить за комплексное питание: обед (первое, второе, салат, напиток и сладкая булочка), ужин (горячее, салат, напиток и сладкая булочка). На территории глэмпинга вы сможете пожарить шашлык.
Транспорт. Автобус туристического класса 2024-2025 годов выпуска. Весь наш транспорт соответствует критериям комфорта перевозки пассажиров. Все сиденья смотрят вперед, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Особое внимание уделяется подбору водителей. Вместимость автобуса зависит от набора группы: от 18 до 55 человек.
Возраст участников. 3-99 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.
Программа тура по дням
Крепость Корела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»
В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.
Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Корела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.
Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.
После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: воднлй прогулки по Изумрудному озеру, экскурсии «Подземная Рускеала» или полёта на троллее.
Вечером разместимся в отеле на территории большого туркомплекса. Вы сможете поужинать в ресторане, а затем погулять по сосновому лесу, отдохнуть на берегу озера, приготовить шашлык в специально оборудованной зоне (мангалы, шампуры и уголь доступны в аренду или для продажи на месте), попариться в русской бане или финской сауне.
Свободный день или экскурсии за доплату
После завтрака с 9:00 до 22:00 — свободное время. Вы можете провести его на территории глэмпинга: пожарить шашлык, отдохнуть на берегу, покататься на сапах, погулять в лесу. Или заказать дополнительную экскурсию: отправиться в сафари на «Уралах» к водопадам Прокинкоски, Койриноя и 19-метровому Белые мосты, пройти мастер-класс по добыче граната, на катере прокатиться по Ладожским шхерам и побывать на Валааме или прогуляться к Земляничному водопаду с аудиогидом.
Свободный день
Сегодня вас снова ждёт свободный день. Вы можете остаться в туркомплексе или отправиться на дополнительную экскурсию: по Ладожским шхерам, на мастер-класс по добыче граната, на Валаам или к Земляничному водопаду.
Вечером начнём обратный путь. В 19:30 сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, где можно попробовать и приобрести свежую рыбу и икру. Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.
Что включено
- Проживание
- Завтрак, дегустация
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
- Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
- Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
- Экскурсии и активности по желанию:
- Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 ₽ взрослые 100 ₽ студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
- Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
- Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
- Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
- Развлечения и экскурсии в «Рускеале» - по ценам горного парка
- Банный комплекс - русская баня 6000 ₽ за 2 часа, сауна - от 2000 ₽ за 2 часа, веник - 300 ₽
- Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону) - по ценам туркомплекса
- «Город ангелов» - взрослые 400 ₽ школьники, студенты и пенсионеры 300 ₽
- Большая водная экскурсия на Валаам и по шхерам - от 4500 ₽
- Водная прогулка по Ладожским шхерам с высадкой на о. Хонкасало - от 2500 ₽
- Экскурсия с аудиогидом к Земляничному водопаду - 350 ₽
- Стоимость тура указана за тариф "Лайт" - без входных билетов, обедов и ужинов. Стоимость за тариф "Всё включено" (с питанием и билетами на объекты экскурсий по программе) - 22 850 ₽. Также действует скидка при раннем бронировании (за 30 дней)