Тур-конструктор в Карелию с экскурсиями на выбор и проживанием на берегу Ладоги

Исследовать парк «Рускеала», отдохнуть на природе и составить своё неповторимое путешествие
Проведите 3 дня в удивительной Карелии так, как захочется — программа тура зависит от вас.

Сначала мы осмотрим древнюю крепость Корела, полюбуемся Мраморным каньоном, побываем на водопадах Ахвенкоски, где снимали «А
зори здесь тихие», продегустируем иван-чай и посетим горный парк «Рускеала».

А затем вы сможете самостоятельно выбрать, чем будете заниматься следующие 2 дня: можно остаться на территории туркомплекса, где мы будем жить, отдохнуть на берегу Ладожского озера, прогуляться по лесу, покататься на сапах, пожарить шашлыки.

Или заказать дополнительную экскурсию: поехать на «Уралах» к водопадам, самостоятельно добыть гранат, прокатиться на катере по Ладожским шхерам и исследовать остров Валаам.

Мы всё подготовим и организуем, вам остаётся лишь определить, что вы хотите увидеть и куда мечтаете отправиться.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется. При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами!

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии.

Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно обращайте внимание на погоду в регионах проведения экскурсионной программы.

Питание. Включены завтрак в отеле и дегустация нескольких сортов иван-чая. По желанию можно доплатить за комплексное питание: обед (первое, второе, салат, напиток и сладкая булочка), ужин (горячее, салат, напиток и сладкая булочка). На территории глэмпинга вы сможете пожарить шашлык.

Транспорт. Автобус туристического класса 2024-2025 годов выпуска. Весь наш транспорт соответствует критериям комфорта перевозки пассажиров. Все сиденья смотрят вперед, есть ремни безопасности, климат-контроль, телевизор и микрофон у гида. Особое внимание уделяется подбору водителей. Вместимость автобуса зависит от набора группы: от 18 до 55 человек.

Возраст участников. 3-99 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Автобусный тур с пешими экскурсиями.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела-Кексгольм, дегустация иван-чая, водопады Ахвенкоски и парк «Рускеала»

В 8:00 мы отправимся от Казанского собора. Дополнительная посадка — у метро «Проспект Просвещения» в 8:40.

Сделаем техническую остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. В 11:00 посетим крепость Корела-Кексгольм, а в 12:40 остановимся у кирхи Яккимаа. Затем зайдём в музей «Город ангелов», где в руинах кирхи размещена коллекция деревянных скульптур.

Заглянем в первый в России музей иван-чая и попробуем напиток с карельскими вареньями. В 14:10 нас ждёт обед.

После отправимся к водопадам Ахвенкоски и пройдёмся по экотропе с подвесными мостами. К 17:00 прибудем в горный парк «Рускеала» и к Мраморному каньону, где до 19:45 у вас будет свободное время для дополнительных активностей: воднлй прогулки по Изумрудному озеру, экскурсии «Подземная Рускеала» или полёта на троллее.

Вечером разместимся в отеле на территории большого туркомплекса. Вы сможете поужинать в ресторане, а затем погулять по сосновому лесу, отдохнуть на берегу озера, приготовить шашлык в специально оборудованной зоне (мангалы, шампуры и уголь доступны в аренду или для продажи на месте), попариться в русской бане или финской сауне.

2 день

Свободный день или экскурсии за доплату

После завтрака с 9:00 до 22:00 — свободное время. Вы можете провести его на территории глэмпинга: пожарить шашлык, отдохнуть на берегу, покататься на сапах, погулять в лесу. Или заказать дополнительную экскурсию: отправиться в сафари на «Уралах» к водопадам Прокинкоски, Койриноя и 19-метровому Белые мосты, пройти мастер-класс по добыче граната, на катере прокатиться по Ладожским шхерам и побывать на Валааме или прогуляться к Земляничному водопаду с аудиогидом.

3 день

Свободный день

Сегодня вас снова ждёт свободный день. Вы можете остаться в туркомплексе или отправиться на дополнительную экскурсию: по Ладожским шхерам, на мастер-класс по добыче граната, на Валаам или к Земляничному водопаду.

Вечером начнём обратный путь. В 19:30 сделаем остановку у магазина форелевого хозяйства, где можно попробовать и приобрести свежую рыбу и икру. Вернёмся в Санкт-Петербург около 23:00 к станции метро «Проспект Просвещения» и в 23:30 к Казанскому собору.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, дегустация
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание вне программы: обед - 650 ₽, ужин - 800 ₽ (по желанию)
  • Посещение парка «Рускеала» и Мраморного каньона (оплачивается при посадке в автобус): взрослые - 650 ₽, люди 60+ и студенты - 450 ₽, школьники - 400 ₽, дети до 7 лет - бесплатно
  • Доплата за 1-местное размещение - от 4000 ₽
  • Экскурсии и активности по желанию:
  • Вход на территорию крепости Корела-Кексгольм - 200 ₽ взрослые 100 ₽ студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет
  • Экотропа: взрослые - 500 ₽, пенсионеры, студенты, дети до 14 лет - 400 ₽
  • Экскурсия «Подземная Рускеала» (7+) - взрослые - 2200 ₽, студенты - 1250 ₽, школьники - 900 ₽
  • Полёт на троллее (7+) - 2500 ₽
  • Развлечения и экскурсии в «Рускеале» - по ценам горного парка
  • Банный комплекс - русская баня 6000 ₽ за 2 часа, сауна - от 2000 ₽ за 2 часа, веник - 300 ₽
  • Развлечения и прокат спортинвентаря в туркомплексе (по сезону) - по ценам туркомплекса
  • «Город ангелов» - взрослые 400 ₽ школьники, студенты и пенсионеры 300 ₽
  • Большая водная экскурсия на Валаам и по шхерам - от 4500 ₽
  • Водная прогулка по Ладожским шхерам с высадкой на о. Хонкасало - от 2500 ₽
  • Экскурсия с аудиогидом к Земляничному водопаду - 350 ₽
  • Стоимость тура указана за тариф "Лайт" - без входных билетов, обедов и ужинов. Стоимость за тариф "Всё включено" (с питанием и билетами на объекты экскурсий по программе) - 22 850 ₽. Также действует скидка при раннем бронировании (за 30 дней)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станция метро «Проспект Просвещения», 8:40
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 23:00; Казанская площадь, 2, 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1132 туристов
Мы предлагаем авторские путешествия по Карелии, Выборгу и Великому Новгороду — без лишних хлопот. Более 300 000 путешественников уже отправились с нами. Мы не просто продаём туры — мы продумываем каждый
маршрут, чтобы ваша поездка стала ярким и комфортным приключением. Хотите отдохнуть от городской суеты? Поезжайте с нами! Глухие леса, зеркальные озёра, древние крепости и уютные этнодеревни — всё это ждёт вас в наших турах. Не нужно брать отпуск — даже за 1 день можно зарядиться энергией северной природы. А двухдневные программы позволят погрузиться в культуру Карелии и увидеть её главные сокровища. Путешествуйте с теми, кто знает дорогу к лучшим впечатлениям!

