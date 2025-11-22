Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Вышний Волочёк. Его сравнивают с Венецией: город испещрён каналами, островами, мостами. Гуляя тут, вы увидите Казанский женский монастырь, Богоявленский собор, старинные домики, гранитные набережные времён Екатерины Великой, первый искусственный судоходный канал, построенный по распоряжению Петра I.

Вечером прибудем в Рязань, где расположен наш отель.