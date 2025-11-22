Уют русской глубинки: Вышний Волочёк, Рязань, Коломна (из Петербурга)
Рассмотреть древние монастыри и храмы, поговорить о нарышкинском барокко и посетить кремли
На одни выходные меняем атмосферную Северную столицу на очаровательную провинцию, чтобы отдохнуть от ритма мегаполиса, погулять по сохранившим отпечаток многовековой истории улочкам и налюбоваться древней архитектурой.
Начнём в Вышнем Волочке, который читать дальше
благодаря уникальной водной системе со множеством рек, каналов, мостов, набережных сравнивают с Венецией.
Побываем в Рязани: тут чудом сохранился в первозданном виде кремль, много особняков с ажурной резьбой и «водятся» грибы с глазами.
Завершим тур в Коломне, достойной включения в Золотое кольцо России, — тут более 400 памятников федерального и регионального значения! А ещё у вас будет возможность съездить в село Константиново, подарившее миру великого Сергея Есенина.
Вышний Волочёк: Казанский монастырь, Богоявленский собор, судоходный канал, старые дома и набережные
Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и поедем в Вышний Волочёк. Его сравнивают с Венецией: город испещрён каналами, островами, мостами. Гуляя тут, вы увидите Казанский женский монастырь, Богоявленский собор, старинные домики, гранитные набережные времён Екатерины Великой, первый искусственный судоходный канал, построенный по распоряжению Петра I.
Вечером прибудем в Рязань, где расположен наш отель.
2 день
Рязань: Успенский собор, Соборная колокольня, церковь Спаса-на-Яру
Начнём день с изучения Рязани. За многовековую историю город накопил немало памятников архитектуры разных эпох. Успенский собор в стиле нарышкинского барокко, Соборная колокольня из числа высочайших в России, прекрасная церковь Спаса-на-Яру, ухоженные домики царских времён — эти места способны покорять сердца.
По завершении экскурсии — свободное время. Вы можете самостоятельно посетить кремль или съездить на родину Сергея Есенина — в село Константиново (по желанию, за доплату).
После завтрака необходимо освободить номера. Финальный день посвятим Коломне. Когда-то городок был важным торговым центром: сюда стекались товары из западных и восточных государств и отправлялись дальше по русским землям. Тут сохранились кремль, купеческие усадьбы, храмы, музеи — всего более 400 объектов, представляющих историческую ценность!
По завершении программы — отправление в Санкт-Петербург, приезд поздним вечером.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Аренда экскурсионных наушников
Экскурсионная программа - входит в стоимость, но оплачивается наличными (1590 ₽), поэтому при подтверждении заказа она будет вычтена из стоимости (предоплата на неё не распространяется). В пакет входят экскурсии по Рязани, Коломне, Вышнему Волочку
Что не входит в цену
Проезд до/от места старта/финиша
Обеды и ужины
Доплата за 1-местное размещение - 2900 ₽
Входные билеты
По желанию:
Экскурсия в Константиново - 800 ₽ + входные билеты
Выбор места в автобусе - 300 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
Завершение: Санкт-Петербург, поздний вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Евгения — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 322 туристов
Мы туристический оператор, существующий с 2014 года. Наша компания включена в реестр Ростуризма, что говорит о высокой степени ответственности и качества с нашей стороны и многолетнем доверии со стороны туристов.
Цель читать дальше
нашей компании — создание недорогих туров высокого качества по доступным ценам и индивидуальный подход к каждому клиенту. За долгие годы нашей работы мы заключили эксклюзивные договоры с отелями, транспортными, паромными и авиакомпаниями, что дает нам возможность создавать туры по России и другим странам высокого качества по низким ценам.
Будем и дальше поддерживать качество наших услуг, совершенствоваться и радовать вас!