Тест
Начало: Москва сити
9 авг в 08:30
10 ₽ за человека
Петербургские выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с ...
2 авг в 15:00
9 авг в 15:00
4595 ₽ за человека
Узреть Петра творенье за выходные: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Восхититься Невским проспектом, Дворцовой площадью, соборами и дворцами и заглянуть в музей
Начало: Санкт-Петербург, прибытие и трансфер в отель - сам...
2 авг в 10:00
9 авг в 10:00
4740 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Для студентов»
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