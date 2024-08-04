5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
16 окт в 12:00
23 окт в 12:00
18 700₽ за человека
3 дня
Средневековый Выборг, воинственный Кронштадт и величественный Санкт-Петербург
Услышать мистические легенды, пройтись по «Острову фортов», попробовать выборгский крендель и глёг
Начало: Московский вокзал, 9:15, памятник Петру I
8 мар в 09:15
9 мая в 09:15
19 900₽ за человека
3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
18 окт в 12:00
25 окт в 12:00
10 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина4 августа 2024Мне очень понравился ваш тур в Петербург, Выборг и Кронштадт. Для меня все было отлично: четкость и точность в организации
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Дворцовая площадь»
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