Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор

Полюбоваться дворцами Петергофа, Павловска или Стрельны, побывать в Выборге, Пушкине или Гатчине
Программа тура зависит от вас — выбирайте любую из предложенных экскурсий.

Вы сможете увидеть роскошный Петергоф и посетить Большой дворец, пройтись по парадным залам Екатерининского дворца и Янтарной комнате.

Насладиться панорамой Финского
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залива и осмотреть знаменитые кронштадтские форты или прогуляться по Гатчинскому парку.

Желающие отправиться в прошлое могут поехать в Выборг, где сохранились костёлы, кирхи и даже средневековый замок.

Во второй день вы тоже сможете решить, где побывать: в Эрмитаже, Музее Фаберже, Меншиковском дворце или на крейсере «Аврора».

А возможно, вам захочется посетить иммерсивную инсталляцию «Пропавшие в кинохронике» или исторический театр-макет «Петровская акватория».

Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор
Петербургские выходные для детей и взрослых: тур-конструктор с экскурсиями на выбор

Описание тура

Организационные детали

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объёма предоставляемых услуг.

Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.

Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). Возможно 1-местное размещение за доплату или размещение на дополнительном месте. Также возможно размещение в гостинице «Domina Пулково», стоимость по запросу.

Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная».

Желающие могут приобрести тур без проживания.

*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru

Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро, а во 2-й день вас ждёт поездка на туристическом двухэтажном автобусе.

Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.

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Программа тура по дням

1 день

Программа на выбор

Размещение в гостинице самостоятельно. Дальше программа зависит от вашего желания.

Вариант 1. Петергоф. Встретимся в 13:30 у станции метро «Гостиный двор» и едем в Петергоф. Осмотрим роскошный Большой дворец, восстановленный после Великой Отечественной. Вы увидите Дубовую лестницу и Дубовый кабинет самого Петра, парадные залы Растрелли, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена. Длительность экскурсии 4,5-5 часов.

Вариант 2. Царское Село. Встретимся в 11:30 у станции метро «Гостиный двор». Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток. Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Вариант 3. Кронштадт. Встретимся в 11:40 у станции метро «Гостиный двор». Увидим дамбу, которая соединяет остров Котлин с материком, полюбуемся гаванью Петровского порта с кораблями, осмотрим здание Адмиралтейства, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток, уникальные гидротехнические сооружения. Ещё покажем вам комплекс губернских домов 18 века, металлическую мостовую, Якорную площадь, Морской собор и форт «Константин». Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Вариант 4. Гатчина. Встретимся в 13:30 у станции метро «Гостиный двор». Посетим Гатчинский дворец и погуляем по парковому ансамблю с живописным озером. Продолжительность экскурсии 6 часов.

Вариант 5. Стрельна. Встретимся в 13:45 у станции метро «Гостиный двор». Вас ждёт экскурсия по Константиновскому дворцу. Так как он является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий экскурсия может быть отменена даже в последний момент. Тур будет заменён на равноценный. Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Вариант 6. Выборг. Встретимся в 9:00 у станции метро «Гостиный двор». Погуляем по парку «Монрепо» и центру Выборга: увидим Ратушную площадь с памятником Торгильсу Кнутссону, пройдём по Крепостной улице с Часовой башней, улице Водной заставы с Усадьбой бюргера и костёлом св. Гиацинта, Рыночной площади с Круглой башней. Осмотрим лютеранскую кирху св. Петра и Павла и православный Спасо-Преображенский собор. Завершится наша экскурсия на бастионе Панцерлакс 16 века. Продолжительность экскурсии 10,5 часов.

Вариант 7. Пушкин и Павловск. Встретимся в 10:20 у станции метро «Гостиный двор». Посетим дворцы и парки Царского Села и Павловска, заглянем в парадные залы Екатерининского дворца. Продолжительность экскурсии 6-6,5 часов.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
2 день

Экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе

Сегодня вас ждёт экскурсия на двухэтажном автобусе по центру. Билет на него действителен 24 часа — на любой остановке можно выйти и прогуляться, а затем сесть на следующий автобус. Предлагаем посетить на выбор: Эрмитаж, Главный штаб, Золотые или Бриллиантовые кладовые, Меншиковский дворец на Васильевском острове, уникальный иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике», Музей Фаберже, крейсер «Аврора» или исторический театр-макет «Петровская акватория».

Экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусеЭкскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 456 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Услуги экскурсовода
  • Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
  • Стоимость тура при 1-местном размещении - 17 156 ₽
  • Стоимость тура без проживания - 10 112 ₽
  • Скидка на ребёнка до 14 лет - 650 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Гостиный двор», с 9:00 до 13:45 (точное время зависит от выбранной экскурсии в 1-й день)
Завершение: Санкт-Петербург, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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