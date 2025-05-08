Размещение в гостинице самостоятельно. Дальше программа зависит от вашего желания.

Вариант 1. Петергоф. Встретимся в 13:30 у станции метро «Гостиный двор» и едем в Петергоф. Осмотрим роскошный Большой дворец, восстановленный после Великой Отечественной. Вы увидите Дубовую лестницу и Дубовый кабинет самого Петра, парадные залы Растрелли, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена. Длительность экскурсии 4,5-5 часов.

Вариант 2. Царское Село. Встретимся в 11:30 у станции метро «Гостиный двор». Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток. Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.

Вариант 3. Кронштадт. Встретимся в 11:40 у станции метро «Гостиный двор». Увидим дамбу, которая соединяет остров Котлин с материком, полюбуемся гаванью Петровского порта с кораблями, осмотрим здание Адмиралтейства, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток, уникальные гидротехнические сооружения. Ещё покажем вам комплекс губернских домов 18 века, металлическую мостовую, Якорную площадь, Морской собор и форт «Константин». Продолжительность экскурсии 5-6 часов.

Вариант 4. Гатчина. Встретимся в 13:30 у станции метро «Гостиный двор». Посетим Гатчинский дворец и погуляем по парковому ансамблю с живописным озером. Продолжительность экскурсии 6 часов.

Вариант 5. Стрельна. Встретимся в 13:45 у станции метро «Гостиный двор». Вас ждёт экскурсия по Константиновскому дворцу. Так как он является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий экскурсия может быть отменена даже в последний момент. Тур будет заменён на равноценный. Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.

Вариант 6. Выборг. Встретимся в 9:00 у станции метро «Гостиный двор». Погуляем по парку «Монрепо» и центру Выборга: увидим Ратушную площадь с памятником Торгильсу Кнутссону, пройдём по Крепостной улице с Часовой башней, улице Водной заставы с Усадьбой бюргера и костёлом св. Гиацинта, Рыночной площади с Круглой башней. Осмотрим лютеранскую кирху св. Петра и Павла и православный Спасо-Преображенский собор. Завершится наша экскурсия на бастионе Панцерлакс 16 века. Продолжительность экскурсии 10,5 часов.

Вариант 7. Пушкин и Павловск. Встретимся в 10:20 у станции метро «Гостиный двор». Посетим дворцы и парки Царского Села и Павловска, заглянем в парадные залы Екатерининского дворца. Продолжительность экскурсии 6-6,5 часов.