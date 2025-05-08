Вы сможете увидеть роскошный Петергоф и посетить Большой дворец, пройтись по парадным залам Екатерининского дворца и Янтарной комнате.
Насладиться панорамой Финского
Описание тура
Организационные детали
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в порядок посещения экскурсионных объектов или замену на равноценные, не изменяя полного объёма предоставляемых услуг.
Время начала экскурсий в программе – предварительное. Продолжительность автобусных экскурсий зависит от дорожной ситуации в городе.
Проживание. 2-местное размещение в гостинице «Кирочная» в номерах с удобствами внутри или с удобствами на блок (вы можете выбрать подходящий вам вариант). Возможно 1-местное размещение за доплату или размещение на дополнительном месте. Также возможно размещение в гостинице «Domina Пулково», стоимость по запросу.
Стоимость тура указана за 1 человека при размещении в номере с удобствами в гостинице «Кирочная».
Желающие могут приобрести тур без проживания.
*Фото отеля взяты с сайта ulanaspb.ru
Питание. В стоимость входят завтраки в гостинице. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на микроавтобусах или больших автобусах и на метро, а во 2-й день вас ждёт поездка на туристическом двухэтажном автобусе.
Дети. Возможно участие с детьми от 1 года.
Программа тура по дням
Программа на выбор
Размещение в гостинице самостоятельно. Дальше программа зависит от вашего желания.
Вариант 1. Петергоф. Встретимся в 13:30 у станции метро «Гостиный двор» и едем в Петергоф. Осмотрим роскошный Большой дворец, восстановленный после Великой Отечественной. Вы увидите Дубовую лестницу и Дубовый кабинет самого Петра, парадные залы Растрелли, Столовый, Тронный и Чесменский залы Фельтена. Длительность экскурсии 4,5-5 часов.
Вариант 2. Царское Село. Встретимся в 11:30 у станции метро «Гостиный двор». Вас ждёт экскурсия по Екатерининскому дворцу с посещением Большого тронного зала и легендарной Янтарной комнаты. А ещё здесь есть незамерзающий пруд, где можно покормить уток. Продолжительность экскурсии 5-5,5 часов.
Вариант 3. Кронштадт. Встретимся в 11:40 у станции метро «Гостиный двор». Увидим дамбу, которая соединяет остров Котлин с материком, полюбуемся гаванью Петровского порта с кораблями, осмотрим здание Адмиралтейства, Итальянский дворец, Кронштадтский футшток, уникальные гидротехнические сооружения. Ещё покажем вам комплекс губернских домов 18 века, металлическую мостовую, Якорную площадь, Морской собор и форт «Константин». Продолжительность экскурсии 5-6 часов.
Вариант 4. Гатчина. Встретимся в 13:30 у станции метро «Гостиный двор». Посетим Гатчинский дворец и погуляем по парковому ансамблю с живописным озером. Продолжительность экскурсии 6 часов.
Вариант 5. Стрельна. Встретимся в 13:45 у станции метро «Гостиный двор». Вас ждёт экскурсия по Константиновскому дворцу. Так как он является резиденцией президента РФ, то на время проведения государственных мероприятий экскурсия может быть отменена даже в последний момент. Тур будет заменён на равноценный. Продолжительность экскурсии 4,5-5 часов.
Вариант 6. Выборг. Встретимся в 9:00 у станции метро «Гостиный двор». Погуляем по парку «Монрепо» и центру Выборга: увидим Ратушную площадь с памятником Торгильсу Кнутссону, пройдём по Крепостной улице с Часовой башней, улице Водной заставы с Усадьбой бюргера и костёлом св. Гиацинта, Рыночной площади с Круглой башней. Осмотрим лютеранскую кирху св. Петра и Павла и православный Спасо-Преображенский собор. Завершится наша экскурсия на бастионе Панцерлакс 16 века. Продолжительность экскурсии 10,5 часов.
Вариант 7. Пушкин и Павловск. Встретимся в 10:20 у станции метро «Гостиный двор». Посетим дворцы и парки Царского Села и Павловска, заглянем в парадные залы Екатерининского дворца. Продолжительность экскурсии 6-6,5 часов.
Экскурсия по Санкт-Петербургу на двухэтажном автобусе
Сегодня вас ждёт экскурсия на двухэтажном автобусе по центру. Билет на него действителен 24 часа — на любой остановке можно выйти и прогуляться, а затем сесть на следующий автобус. Предлагаем посетить на выбор: Эрмитаж, Главный штаб, Золотые или Бриллиантовые кладовые, Меншиковский дворец на Васильевском острове, уникальный иммерсивный проект «Пропавшие в кинохронике», Музей Фаберже, крейсер «Аврора» или исторический театр-макет «Петровская акватория».
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 456 ₽
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Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги экскурсовода
- Транспортная карта «Подорожник»
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды и ужины
- Трансфер из/до аэропорта или ж/д вокзала
- Курортный сбор в размере 100 ₽ за сутки, оплачивается гостями непосредственно в гостинице
- Стоимость тура при 1-местном размещении - 17 156 ₽
- Стоимость тура без проживания - 10 112 ₽
- Скидка на ребёнка до 14 лет - 650 ₽