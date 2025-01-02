7 дней
Новогодние огни Санкт-Петербурга: тур по главным локациям Северной столицы
Полакомиться выборгским кренделем, полюбоваться интерьерами Юсуповского дворца и заглянуть в Эрмитаж
Начало: Cтанция метро «Гостиный двор», 12:30
2 янв в 12:30
25 490₽ за человека
3 дня
Классика Санкт-Петербурга: дворцы, соборы и Эрмитаж
Увидеть Янтарную комнату, посетить Петропавловскую крепость и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница "Россия", 12:00 / го...
8 ноя в 12:00
15 ноя в 12:00
10 000₽ за человека
5 дней
Сокровища Санкт-Петербурга и области: знаменитые музеи, 5 дворцов и соборы
Побывать в царских резиденциях, увидеть яйца Фаберже и богатства Эрмитажа и рассмотреть архитектуру
Начало: Г. Санкт-Петербург, гостиница «Россия», отъезд на ...
13 ноя в 12:00
20 ноя в 12:00
19 650₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Невский проспект»
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