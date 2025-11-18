Мои заказы

Гастрономические экскурсии Саратова

Найдено 3 экскурсии в категории «Гастрономические» в Саратове, цены от 5850 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
На машине
9 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
«Дополнительные расходы (по желанию):— обед в гостевом доме в Цюрихе (от 250 руб»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от 13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
На машине
13 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
История и вкусы Саратова
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
«Увидим гастрономические достопримечательности и заглянем в кофейню, где вы лично оцените калачи и пирожные»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 5850 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 ноября 2025
    История и вкусы Саратова
    Большое спасибо, Михаилу как руководителю и огромная благодарность нашему гиду Елизавете за шикарную экскурсию история и вкусы Саратова! Было очень интересно и с любовью рассказано про исторические здания и значимые места города!!!
    Большое спасибо, Михаилу как руководителю и огромная благодарность нашему гиду Елизавете за шикарную экскурсию история и
  • И
    Ирина
    7 сентября 2025
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    В этом году наш с сыном отпуск начался с города Саратова, в котором мы не были ни разу. Наверное, сначала
    читать дальше

    надо было выбрать экскурсию по городу, а потом уже по Саратовской области, но тем не менее…..
    16 июля 2025 г. Наш экскурсовод Михаил приехал за нами к нашему отелю, хотя это не входило в его обязанность. Проезжая по городу, он тоже не молчал, и рассказывал о попадающихся по дороге интересных локациях.

    Вся экскурсия прошла очень легко и понятно. Я не очень люблю экскурсии, где присутствуют множество церквей и соборов. Я считаю посещение церкви - сугубо личным мероприятием, а толпой и поглазеть - нет, это не мое. Но здесь было совсем все по другому. Мы с сыном научились различать церкви, узнали много интересного из жизни немцев, переселившихся в Саратовскую область в давние времена. Увидели Волгу впервые. Покатались на катере. Сын окунулся" в середину реки".
    Видели много интересных памятников. Необычных легких историй. Всего не описать. Но Спасибо Михаилу за 12 часов проведенные в окрестностях Саратова. Мы полюбили эти места.

  • И
    Инга
    15 июля 2025
    История и вкусы Саратова
    Экскурсию проводила Елизавета, нам очень понравилось. Гид хорошо подстраивалась под наше настроение, отвечала на разнообразные вопросы, даже не относящиеся к
    читать дальше

    теме экскурсии. Мы узнали как об истории Саратова и губернии, так и о кулинарных традициях. Увидели много современных кофеен, кафе и ресторанов. После окончания экскурсии самостоятельно посетили рекомендованный нам ресторан "Осьминог" - очень достойное место для любителей морепродуктов.

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2025
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Огромное спасибо Михаилу за организацию и его знания! Было здорово и интересно!
    Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Огромное спасибо Михаилу за организацию и его знания! Было здорово и интересно!
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2025
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    Мы (4 пожилых человека) провели с Михаилом 12 часовую экскурсию по золотому кольцу России.
    Михаил отличный рассказчик и великолепный водитель. Время
    читать дальше

    пролетело не заметно. Было интересно познакомиться с городам Энгельс, Маркс, Балаково и Волжск. Узнать историю этих городов.
    Но самое большое впечатление произвели карьеры и великолепные виды.
    Спасибо Михаилу!!!

  • Е
    Елена
    12 мая 2025
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Отличная экскурсия,не смотря на плохую погоду все было очень хорошо. Интересно,душевно и быстро.
    Отличная экскурсия,не смотря на плохую погоду все было очень хорошо. Интересно,душевно и быстро.
  • Т
    Татьяна
    4 апреля 2025
    История и вкусы Саратова
    Очень интересная экскурсия "История и вкусы Саратова". История пересекается гастрономическими вкусами. Попробуете пирожное "Волга". Получите в подарок саратовский калач. Можно при желании попробовать домашние настойки. Рекомендуем всем эту экскурсию. Большое спасибо Михаилу.
  • А
    Александр
    18 марта 2025
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Получилось очень насыщенное путешествие. В 7-8 часов уместилось всё: посмотрели на красивые церкви, архитектуру, рассказали про историю области, посетили музей,
    читать дальше

    заехали за рыбкой, беляшами и пивом и даже краем глаза заметили сусликов.
    Наталья - очень комфортный собеседник с широкими познаниями в истории. Поездка прошла в расслабленной, ненавязчивой и дружелюбной атмосфере. И водитель Сергей поддерживал атмосферу и иногда добавлял интересные факты.
    Спасибо!

    Получилось очень насыщенное путешествие. В 7-8 часов уместилось всё: посмотрели на красивые церкви, архитектуру, рассказали про историю области, посетили музей,
  • А
    Алексей
    11 января 2025
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    Экскурсия очень понравилась. Посетили несколько малых городов и населенных пунктов рядом с Саратовом. Михаил увлекательно рассказывал их историю, показал свой
    читать дальше

    профессионализм. Узнали много интересных фактов, открыли для себя с новой стороны историю Поволжья, увидели необычные уголки Саратовской земли. Михаил показал себя очень дружелюбным, грамотным и добросовестным гидом. Мы провели незабываемую экскурсию. Рекомендуем всем.

  • Е
    Екатерина
    26 ноября 2024
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    В конце октября посетили эту невероятную экскурсию с Михаилом. Если честно, я очень волновалась, как пройдёт такая длительная поездка, тем
    читать дальше

    более световой день короткий. Ездили с сыном 12 лет. Но мы остались в полном восторге. Михаил интеллигентнейший прекрасный рассказчик, знает буквально всё! о Саратове, окрестностях и не только. Поездка была очень комфортной, как будто в компании хорошего друга.
    Ещё с Михаилом были на экскурсии по местам Гагарина. Поездка также была очень интересной, насыщенной и комфортной.
    Если соберёмся ещё вернуться в Саратов, то только к Михаилу обратимся по поводу экскурсий и что ещё не успели посмотреть.

  • Е
    Екатерина
    8 ноября 2024
    История и вкусы Саратова
    Экскурсия была очень интересной, познавательной. Впечатление не испортила даже погода - было холодно, накрапывал дождь. Михаил не только показывал достопримечательности,
    читать дальше

    но рассказывал о небольших интересных деталях, фигурах на домах. Всегда и подробно отвечал на вопросы. Пирожные в конце тоже были вкусными! Кроме того, Михаил договорился об экскурсии в музей Калача по нашей просьбе, даже уговорил провести её пораньше, потому что начался дождь. В общем, прекрасно провели время! Рекомендую эту экскурсию, если хотите познакомиться с историей и архитектурой города.

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2024
    История и вкусы Саратова
    С Саратовом нас знакомила юная Мария. Экскурсия была динамичной и увлекательной. Нашему прекрасному гиду респект за глубокие познания, умение заинтересовать
    читать дальше

    гостей, и отдельное спасибо за грамотную речь. Импонировала заинтересованность организатора в том, чтобы экскурсия гостям понравилась - заблаговременно перед мероприятием он поинтересовался нашими пожеланиями и тем, что нам уже известно о городе.
    Эмоции от прогулки самые положительные, Мария и Михаил, спасибо!!!

  • А
    Андрей
    30 сентября 2024
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    Экскурсия очень понравилась, получили удовольствие от экскурсии и информации. Михаил, мне кажется, знает ответы на все вопросы, экскурсия прошла увлекательно, не скучно! По времени экскурсия большая, но мы не устали и остались только хорошие впечатления! Рекомендуем!
  • П
    Полина
    27 сентября 2024
    История и вкусы Саратова
    Интересная экскурсия, полностью соответствует названию. Прошлись по центру города с рассказом об истории, добрались до Крытого рынка и даже до настоящего калача. Время пролетело мгновенно!
    Интересная экскурсия, полностью соответствует названию. Прошлись по центру города с рассказом об истории, добрались до Крытого рынка и даже до настоящего калача. Время пролетело мгновенно!
  • ю
    юлия
    8 сентября 2024
    История и вкусы Саратова
    Экскурсия Михаила нас покорила, несмотря на то, что это было целых три часа, а с нами была девочка семи лет,
    читать дальше

    и она не очень любит экскурсии. Михаил поделился с нами не только какой-то привычной информацией и достопримечательностями, типа циклорамы или памятника "Огней так много золотых…", но и уютными двориками, старинными лестницами, необычными ракурсами, городскими слухами - всем тем, чем делятся только те, кто искренне и навсегда влюблен в свой город. Ближе к концу Михаил отвез нас в уютную кофейню, напоил кофе, угостил нестандартным Саратовским десертом, и вот именно тут мы перестали путать Саратов с Самарой уже раз и навсегда. Искренне рекомендую и программу и автора.

  • А
    Александра
    1 августа 2024
    Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
    Одна из лучших экскурсий за отпуск.
    Наталья - прекрасный гид - увлеченный рассказчик, отлично знающий материал.
    Очень интересный маршрут, полно раскрывающий тему немцев Поволжья.
    Все очень понравилось, спасибо большое!
  • A
    Aлла
    23 июля 2024
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    Посетили экскурсию "Золотое кольцо Саратова". Сказать что супер - ничего не сказать! Собрано столько всего интересного! Продуман маршрут, остановки, не
    читать дальше

    стандартные обзорные площадки. Увидели и узнали многое о Поволжском крае. Михаил очень внимателен к туристам, продуманы остановки "кофейные" и "санитарные". Интересный и не перегруженный рассказ. Очень хорошо ведёт авто (сама водитель и техника вождения Михаила весьма порадовала).
    Будем рекомендовать Михаила знакомым.

    Посетили экскурсию "Золотое кольцо Саратова". Сказать что супер - ничего не сказать! Собрано столько всего интересного! Продуман маршрут, остановки, не
  • Л
    Лариса
    16 июля 2024
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    Путешествие по городам Саратовской области было интересным со всех точек зрения. История края, природа, сохранные и не очень объекты архитектурного
    читать дальше

    и индустриального наследия, прошлое и настоящее области - мы увидели очень много. Впечатления только положительные. Михаил прекрасный рассказчик и отличный водитель. Внимательно отнёсся к нашим запросам. Маршрут был составлен так, что достаточно длинная поездка оказалась неутомительной. Рекомендуем.

  • М
    Марина
    15 июля 2024
    История и вкусы Саратова
    Все понравилось. Спасибо
    Все понравилось. Спасибо
  • И
    Ирина
    26 июня 2024
    Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
    За один день мы проехали более 500 км!!! Побывали в Энгельсе, Липовке, Марксе, Зоркине, Балаково, Вольске. Совершенно разноплановые локации, совершенно
    читать дальше

    разные впечатления. Спасибо Михаилу и за сам материал и за внимание к моим интересам - он с готовностью перестраивал маршрут под мои пожелания. Как он всё это помнит и знает - это просто удивительно! Из особенностей - экскурсия на автомобиле, длительность около 12 часов, очень много времени именно в дороге, нужно быть к этому готовым. С другой стороны - не так много ходить, чтобы устать.

    За один день мы проехали более 500 км!!! Побывали в Энгельсе, Липовке, Марксе, Зоркине, Балаково, Вольске. Совершенно

