Индивидуальная
до 10 чел.
Из Саратова в Шефер, Баронск и Цюрих
Окунитесь в уникальную историю немцев Поволжья, исследуя готические церкви и аутентичные дома в Шефере, Баронске и Цюрихе
Начало: Волжская, 27а
«Дополнительные расходы (по желанию):— обед в гостевом доме в Цюрихе (от 250 руб»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
от 13 500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Золотое кольцо Саратова: путешествие по любопытным окрестностям
Отправьтесь в насыщенное путешествие по окрестностям Саратова, где вас ждут уникальные архитектурные памятники, исторические города и живописные виды на Волгу
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
История и вкусы Саратова: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Саратову с погружением в историю и гастрономию. Узнайте о старинной архитектуре и попробуйте местные деликатесы в уютной кофейне
Начало: У художественного музея
«Увидим гастрономические достопримечательности и заглянем в кофейню, где вы лично оцените калачи и пирожные»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
от 5850 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 ноября 2025Большое спасибо, Михаилу как руководителю и огромная благодарность нашему гиду Елизавете за шикарную экскурсию история и вкусы Саратова! Было очень интересно и с любовью рассказано про исторические здания и значимые места города!!!
- ИИрина7 сентября 2025В этом году наш с сыном отпуск начался с города Саратова, в котором мы не были ни разу. Наверное, сначала
- ИИнга15 июля 2025Экскурсию проводила Елизавета, нам очень понравилось. Гид хорошо подстраивалась под наше настроение, отвечала на разнообразные вопросы, даже не относящиеся к
- ТТатьяна24 июня 2025Отличная экскурсия с прекрасным гидом! Огромное спасибо Михаилу за организацию и его знания! Было здорово и интересно!
- ТТатьяна3 июня 2025Мы (4 пожилых человека) провели с Михаилом 12 часовую экскурсию по золотому кольцу России.
Михаил отличный рассказчик и великолепный водитель. Время
- ЕЕлена12 мая 2025Отличная экскурсия,не смотря на плохую погоду все было очень хорошо. Интересно,душевно и быстро.
- ТТатьяна4 апреля 2025Очень интересная экскурсия "История и вкусы Саратова". История пересекается гастрономическими вкусами. Попробуете пирожное "Волга". Получите в подарок саратовский калач. Можно при желании попробовать домашние настойки. Рекомендуем всем эту экскурсию. Большое спасибо Михаилу.
- ААлександр18 марта 2025Получилось очень насыщенное путешествие. В 7-8 часов уместилось всё: посмотрели на красивые церкви, архитектуру, рассказали про историю области, посетили музей,
- ААлексей11 января 2025Экскурсия очень понравилась. Посетили несколько малых городов и населенных пунктов рядом с Саратовом. Михаил увлекательно рассказывал их историю, показал свой
- ЕЕкатерина26 ноября 2024В конце октября посетили эту невероятную экскурсию с Михаилом. Если честно, я очень волновалась, как пройдёт такая длительная поездка, тем
- ЕЕкатерина8 ноября 2024Экскурсия была очень интересной, познавательной. Впечатление не испортила даже погода - было холодно, накрапывал дождь. Михаил не только показывал достопримечательности,
- ТТатьяна19 октября 2024С Саратовом нас знакомила юная Мария. Экскурсия была динамичной и увлекательной. Нашему прекрасному гиду респект за глубокие познания, умение заинтересовать
- ААндрей30 сентября 2024Экскурсия очень понравилась, получили удовольствие от экскурсии и информации. Михаил, мне кажется, знает ответы на все вопросы, экскурсия прошла увлекательно, не скучно! По времени экскурсия большая, но мы не устали и остались только хорошие впечатления! Рекомендуем!
- ППолина27 сентября 2024Интересная экскурсия, полностью соответствует названию. Прошлись по центру города с рассказом об истории, добрались до Крытого рынка и даже до настоящего калача. Время пролетело мгновенно!
- ююлия8 сентября 2024Экскурсия Михаила нас покорила, несмотря на то, что это было целых три часа, а с нами была девочка семи лет,
- ААлександра1 августа 2024Одна из лучших экскурсий за отпуск.
Наталья - прекрасный гид - увлеченный рассказчик, отлично знающий материал.
Очень интересный маршрут, полно раскрывающий тему немцев Поволжья.
Все очень понравилось, спасибо большое!
- AAлла23 июля 2024Посетили экскурсию "Золотое кольцо Саратова". Сказать что супер - ничего не сказать! Собрано столько всего интересного! Продуман маршрут, остановки, не
- ЛЛариса16 июля 2024Путешествие по городам Саратовской области было интересным со всех точек зрения. История края, природа, сохранные и не очень объекты архитектурного
- ММарина15 июля 2024Все понравилось. Спасибо
- ИИрина26 июня 2024За один день мы проехали более 500 км!!! Побывали в Энгельсе, Липовке, Марксе, Зоркине, Балаково, Вольске. Совершенно разноплановые локации, совершенно
