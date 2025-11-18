читать дальше

надо было выбрать экскурсию по городу, а потом уже по Саратовской области, но тем не менее…..

16 июля 2025 г. Наш экскурсовод Михаил приехал за нами к нашему отелю, хотя это не входило в его обязанность. Проезжая по городу, он тоже не молчал, и рассказывал о попадающихся по дороге интересных локациях.



Вся экскурсия прошла очень легко и понятно. Я не очень люблю экскурсии, где присутствуют множество церквей и соборов. Я считаю посещение церкви - сугубо личным мероприятием, а толпой и поглазеть - нет, это не мое. Но здесь было совсем все по другому. Мы с сыном научились различать церкви, узнали много интересного из жизни немцев, переселившихся в Саратовскую область в давние времена. Увидели Волгу впервые. Покатались на катере. Сын окунулся" в середину реки".

Видели много интересных памятников. Необычных легких историй. Всего не описать. Но Спасибо Михаилу за 12 часов проведенные в окрестностях Саратова. Мы полюбили эти места.