Экскурсия по Саратову, крупному промышленному, культурному и научному центру Среднего Поволжья. Начнем прогулку 👣 с центра города. Полюбуемся на гостиницу «Астория», дом братьев Никитиных с кариатидами, и саратовский крытый рынок, здание которого занимает целый квартал.

Прогуляемся по самой длинной пешеходной улице в Европе, проспекту Кирова (Немецкой улице). Увидим городскую консерваторию в псевдоготическом стиле. Осмотрим многочисленные немецкие дома, узнаем о роли немцев в развитии Саратова.

Сделаем памятные фото у церкви «Утоли мои печали», уменьшенной копии собора Василия Блаженного. Спустимся к набережной, прогуляемся вдоль Волги, рассмотрим речной порт. Посетим Музейную площадь, с ее купеческими особняками и Троицким собором.

Кроме прогулки по историческому центру Саратова мы посетим экзотический уголок — «Лимонарий». Питомник экзотических растений, среди которых лимон, папайя, инжир и другие редкие экземпляры флоры.

Под руководством опытных экскурсоводов узнаем любопытные факты из жизни тропиков. Пройдем по оранжерее, насладимся ароматами растений, главный среди которых — лимон. Здесь растет несколько представителей цитрусовых, от привычных нам до гигантских.

Посмотрим, как растет кофе, фейхоа, мирт, маракуйя, пассифлора, бересклет, и другие экзотические растения (более 30 видов). Полюбуемся на уникальные для здешних широт кустарники, например, лавровишню. Попробуем на вкус некоторые из плодов, выращенных в «Лимонарии».