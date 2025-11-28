Мои заказы

Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории

Лавра, Блинная гора, Ильинская церковь и забытые тропы
Свежий взгляд на старинный город и места, о которых не пишут в путеводителях: несохранившиеся монастырские слободы, старые улочки и обаяние уютного посада, которым восхищались поэты, писатели и художники.

Я покажу известные достопримечательности и скрытые уголки и помогу прочувствовать их уникальную атмосферу.
Прогулка по Сергиеву Посаду с местной любительницей истории© Мария
Описание экскурсии

Вы увидите Троице-Сергиеву лавру — главный духовный и исторический центр нашей страны.

Подниметесь на Блинную гору и узнаете, что такое троицкие блины.

На Пятницкой площади откроете для себя историю храмов 16 века.

У Вечного огня вспомните о героях и их вкладе в победу.

Прогуляетесь вдоль стен монастырского сада 19 века.

C Келарской набережной полюбуетесь видом на историческую часть города.

В Ильинской церкви проникнетесь духовной тишиной.

А ещё на пути — княжеская дорога, старый монастырский пруд, святой источник, царская конюшня и многое другое.

Организационные детали

Прогулку можно организовать для большего количества человек — до 30.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Красногорской площади
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваш гид в Сергиевом Посаде
Я живу в прекрасном Сергиеве Посаде — духовном и историческом центром нашей страны. Увлечена краеведением и изучением истории, люблю фотографировать и знаю лучшие локации города с неповторимыми видами.

