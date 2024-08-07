читать дальше как появился пряник, из чего готовился изначально, особенности процесса изготовления. Что он значит для нашей истории. Если спрашивают, какие пряники бывают по регионам, то хорошо бы и сказать, чем они отличаются. Сколько сейчас видов пряников и т. п. Информацию желательно подавать без бумажки))

В целом нам понравилось, но, как мне кажется, надо увеличить познавательную составляющую (раз позиционируется, как экскурсия), добавив информацию, когда и