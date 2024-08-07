Экскурсии со скидкой в Сергиевом Посаде до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Сергиевом Посаде, цены от 640 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
скидка
20%
5 отзывов
1 час
Групповая
Мастер-класс по росписи пряников и экскурсия в Сергиевом Посаде
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 12:00
24 авг в 12:00
800640 за человека
Сергиев Посад: возле стен монастырских
Пешая
скидка
15%
31 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 14:00
24 авг в 09:00
68005 780 за всё до 7 чел.
«Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
скидка
10%
3 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 14:00
24 авг в 10:00
64005 760 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Галина
    7 августа 2024
    Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
    Было очень здорово! Детям невероятно понравилось! Пряничные инсталляции в мастерской поражают своим размахом и мастерством автора 🔥 у ребят ожидается много интересных новинок, так что постараемся обязательно вернуться 👍🏻
  • Е
    Елена
    19 июля 2024
    Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
    В целом нам понравилось, но, как мне кажется, надо увеличить познавательную составляющую (раз позиционируется, как экскурсия), добавив информацию, когда и
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    как появился пряник, из чего готовился изначально, особенности процесса изготовления. Что он значит для нашей истории. Если спрашивают, какие пряники бывают по регионам, то хорошо бы и сказать, чем они отличаются. Сколько сейчас видов пряников и т. п. Информацию желательно подавать без бумажки))

  • Е
    Елена
    11 июля 2024
    Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
    Посетили мастерскую втроем: я, муж и ребенок 2 года. Всем очень понравилось! Сначала заходишь в магазин, большое разнообразие на любой
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    вкус и цвет пряников, леденцов, печенья, игрушек ручной работы и пр. Сначала были загадки, расписывать пряник было интересно даже мужу и ребёнку) во время мастер класса предложили чай, подарили леденцы) очень внимательный и заботливый персонал) Единственное пожелание - побольше информации, может исторических справок, что-то ещё рассказать) Однозначно буду советовать и приедем ещё!)

    Посетили мастерскую втроем: я, муж и ребенок 2 года. Всем очень понравилось! Сначала заходишь в магазинПосетили мастерскую втроем: я, муж и ребенок 2 года. Всем очень понравилось! Сначала заходишь в магазинПосетили мастерскую втроем: я, муж и ребенок 2 года. Всем очень понравилось! Сначала заходишь в магазин

Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сергиевом Посаде
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия и мастер-класс в пряничной мастерской
  2. Сергиев Посад: возле стен монастырских
  3. «Русская Палестина»: к святым местам под Сергиевым Посадом
Какие места ещё посмотреть в Сергиевом Посаде
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Свято-Троицкая Сергиева Лавра
  2. Самое главное
  3. Черниговский скит
  4. Троицкий собор
  5. Успенский Собор
  6. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Сергиеву Посаду в августе 2024
Сейчас в Сергиевом Посаде в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 640 до 5 780 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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