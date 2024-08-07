скидка
20%
1 час
Групповая
Мастер-класс по росписи пряников и экскурсия в Сергиевом Посаде
Посетите пряничную мастерскую в Сергиевом Посаде, где вы узнаете секреты пряничного искусства, украсите свои пряники и насладитесь ароматным чаем
Начало: На улице Вознесенской
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Завтра в 12:00
24 авг в 12:00
800640₽ за человека
скидка
15%
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Сергиев Посад: историческое путешествие за стенами Лавры
Погрузитесь в удивительный мир истории Сергиева Посада, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Смотровая площадка Блинной горы
Завтра в 14:00
24 авг в 09:00
68005 780₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Русская Палестина»: путешествие к святым местам Сергиева Посада
Погрузитесь в удивительный мир духовности и истории, посетив знаковые монастыри и скиты в окрестностях Сергиева Посада
Начало: Гефсиманский Черниговский скит
Завтра в 14:00
24 авг в 10:00
64005 760₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ГГалина7 августа 2024Было очень здорово! Детям невероятно понравилось! Пряничные инсталляции в мастерской поражают своим размахом и мастерством автора 🔥 у ребят ожидается много интересных новинок, так что постараемся обязательно вернуться 👍🏻
- ЕЕлена19 июля 2024В целом нам понравилось, но, как мне кажется, надо увеличить познавательную составляющую (раз позиционируется, как экскурсия), добавив информацию, когда и
- ЕЕлена11 июля 2024Посетили мастерскую втроем: я, муж и ребенок 2 года. Всем очень понравилось! Сначала заходишь в магазин, большое разнообразие на любой
Ответы на вопросы от путешественников по Сергиеву Посаду в категории «Скидки»
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