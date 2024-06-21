Настоящий купеческий гедонизм ждёт вас на этой экскурсии по Серпухову.
Вы прогуляетесь по общественному саду, насладитесь видами на набережной, попробуете чай с баранками и загадочной «позолотой». Узнаете о жизни местных купцов,
Вы прогуляетесь по общественному саду, насладитесь видами на набережной, попробуете чай с баранками и загадочной «позолотой». Узнаете о жизни местных купцов,
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Погружение в купеческий быт
- 🏛️ Посещение исторических мест
- 🍵 Чай с баранками и «позолотой»
- 📬 Открытки с почтовой станции
- 👨👩👧👦 Подходит для семей
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Торговая площадь
- Гортеатр
- Покровская церковь
- Особняк Анны Васильевны Мараевой
- Высоцкий мужской монастырь
- Набережная с плотиной
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Торговую площадь — с купеческими конторами, руинами старинного храма, башней, часами 19 века и атмосферным трактиром
- Гортеатр — театр на улице Чехова, выстроенный по образу московского театра оперетты
- Покровскую церковь — один из немногих старообрядческих храмов Подмосковья
- Особняк Анны Васильевны Мараевой — сегодня картинную галерею
- Высоцкий мужской монастырь — не только духовную обитель, но и самую настоящую крепость. Внутри него — полюбившаяся гостям города смотровая площадка и диковинный храм всех святых, выстроенный по проекту архитектора Клейна
- Набережную с настоящей плотиной, которую местные с любовью именуют Ниагарским водопадом
Вы узнаете:
- Как в Серпухове в 19 веке развивалось купеческое сословие
- Какие традиции были популярны в то время
- Как серпуховские купцы смогли сыскать всероссийскую славу
- Какие письма Антон Чехов писал местным барышням
- Как здесь провёл время Иван Крылов
- Почему павлин считается особенной птицей для Серпухова
- Как город был столицей «парусинового царства»
Вы попробуете чай с баранками и «позолотой». Но что такое «позолота», раскрывать не будем, чтобы сохранить интригу до экскурсии.
Кому подойдёт экскурсия:
- Путешественникам, которые впервые посещают Серпухов
- Тем, кто уже был в городе и хочет посмотреть/узнать что-то новое
- Местным жителям, которые желают разнообразить досуг
- Людям со средней физической подготовкой, так как на прогулке мы пройдём около 5 километров
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие с баранками, открытки в подарок, которые можно сразу отправить себе домой на местной почте
- Дополнительно по желанию оплачивается «золочение» чая
- Можно посетить экскурсию с маленькими детьми, но учтите, что с детской коляской передвигаться будет проблематично
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваша команда гидов в Серпухове
Провели экскурсии для 789 туристов
Меня зовут Людмила. Вместе со своими коллегами-гидами провожу экскурсии в двух подмосковных городах: Серпухове и Тарусе. Серпухов интересен своей архитектурой, обилием храмов и купеческой историей. Таруса — вдохновляющими историями жизни талантливых дачников и живописной природой. Я имею статус «лучший гид-экскурсовод России — 2019». Буду рада показать вам родные края, рассказать много интересного и сделать всё, чтобы вы насладились прогулкой.Задать вопрос
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