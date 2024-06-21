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их традициях и достижениях.



Посетите Торговую площадь с купеческими конторами и руинами старинного храма, Гортеатр, Покровскую церковь, особняк Анны Васильевны Мараевой, Высоцкий мужской монастырь и набережную с плотиной.



Экскурсия подходит для путешественников, впервые посещающих Серпухов, и для тех, кто уже знаком с городом, но хочет узнать больше. Местные жители также найдут здесь что-то новое и интересное. Услуги гида, чаепитие и открытки включены в стоимость. Возможность посетить экскурсию с детьми, но с коляской может быть неудобно