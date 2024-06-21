А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях

Погружение в купеческий быт Серпухова: прогулка по набережной, чай с баранками и «позолотой», исторические сплетни и открытки с почтовой станции
Настоящий купеческий гедонизм ждёт вас на этой экскурсии по Серпухову.

Вы прогуляетесь по общественному саду, насладитесь видами на набережной, попробуете чай с баранками и загадочной «позолотой». Узнаете о жизни местных купцов,
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их традициях и достижениях.

Посетите Торговую площадь с купеческими конторами и руинами старинного храма, Гортеатр, Покровскую церковь, особняк Анны Васильевны Мараевой, Высоцкий мужской монастырь и набережную с плотиной.

Экскурсия подходит для путешественников, впервые посещающих Серпухов, и для тех, кто уже знаком с городом, но хочет узнать больше. Местные жители также найдут здесь что-то новое и интересное. Услуги гида, чаепитие и открытки включены в стоимость. Возможность посетить экскурсию с детьми, но с коляской может быть неудобно

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌟 Погружение в купеческий быт
  2. 🏛️ Посещение исторических мест
  3. 🍵 Чай с баранками и «позолотой»
  4. 📬 Открытки с почтовой станции
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
А не позолотить ли нам чайку: авторская экскурсия по Серпухову в лучших купеческих традициях
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Торговая площадь
  • Гортеатр
  • Покровская церковь
  • Особняк Анны Васильевны Мараевой
  • Высоцкий мужской монастырь
  • Набережная с плотиной

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Торговую площадь — с купеческими конторами, руинами старинного храма, башней, часами 19 века и атмосферным трактиром
  • Гортеатр — театр на улице Чехова, выстроенный по образу московского театра оперетты
  • Покровскую церковь — один из немногих старообрядческих храмов Подмосковья
  • Особняк Анны Васильевны Мараевой — сегодня картинную галерею
  • Высоцкий мужской монастырь — не только духовную обитель, но и самую настоящую крепость. Внутри него — полюбившаяся гостям города смотровая площадка и диковинный храм всех святых, выстроенный по проекту архитектора Клейна
  • Набережную с настоящей плотиной, которую местные с любовью именуют Ниагарским водопадом

Вы узнаете:

  • Как в Серпухове в 19 веке развивалось купеческое сословие
  • Какие традиции были популярны в то время
  • Как серпуховские купцы смогли сыскать всероссийскую славу
  • Какие письма Антон Чехов писал местным барышням
  • Как здесь провёл время Иван Крылов
  • Почему павлин считается особенной птицей для Серпухова
  • Как город был столицей «парусинового царства»

Вы попробуете чай с баранками и «позолотой». Но что такое «позолота», раскрывать не будем, чтобы сохранить интригу до экскурсии.

Кому подойдёт экскурсия:

  • Путешественникам, которые впервые посещают Серпухов
  • Тем, кто уже был в городе и хочет посмотреть/узнать что-то новое
  • Местным жителям, которые желают разнообразить досуг
  • Людям со средней физической подготовкой, так как на прогулке мы пройдём около 5 километров

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены услуги гида, чаепитие с баранками, открытки в подарок, которые можно сразу отправить себе домой на местной почте
  • Дополнительно по желанию оплачивается «золочение» чая
  • Можно посетить экскурсию с маленькими детьми, но учтите, что с детской коляской передвигаться будет проблематично
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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