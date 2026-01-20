Мои заказы

Музей подводных лодок – экскурсии в Севастополе

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей подводных лодок» в Севастополе, цены от 1450 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Джиппинг
30 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Севастополю и Балаклаве. Впечатляющие виды и древние легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: Севастополь, Артбухта
Расписание: Ежедневно с 8:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
На автобусе
4 часа
26 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
Путешествие по Севастополю, где история и природа сливаются в одно. Увлекательные легенды и захватывающие виды ждут вас на этом маршруте
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
1450 ₽ за человека
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Пешая
Джиппинг
5 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
12 000 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    20 января 2026
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсии. Виктория - замечательный экскурсовод, которая создала уютную атмосферу нашего путешествия. Ее рассказ- не просто
    читать дальше

    перечисление дат, а интересные истории о легендарных местах Севастополя, Балаклавы и Фиолент. Время пролетело незаметно. Спасибо большое за яркие эмоции и воспоминания.

  • Е
    Елена
    5 января 2026
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Экскурсия просто огонь! Огромно спасибо гиду Виктории! Мы ездили своей компанией, Виктория нас забрала от гостиницы и, не смотря на
    читать дальше

    дождливую погоду, мы провели прекрасный день! Мыс Фиолент поразил своими видами, музей подводных лодок был шикарен, крепость в Балаклаве и вид на бухту поражали взор!!! Но главное - все это не играло бы такими красками и не завораживало взгляд, если бы не наш гид - Виктория! Очень профессиональный подход и учет всех пожеланий нашей компании, прекрасное знание истории и адаптация под аудиторию. Спасибо огромное!! Если еще будем в Крыму - будем обращаться только к вам!!!

  • N
    Natalie
    19 ноября 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Фантастика!!! Очень благодарны гиду Виктории - она невероятная 🤩 отличная подача информации - по делу и не заурядно - захватывает с первых минут! Виды - завораживающие ☺️
    Однозначно рекомендую 👍
  • Д
    Денис
    6 ноября 2025
    Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
    Рекомендую всем экскурсию со Светланой. Очень ответственный человек и замечательный экскурсовод.
  • Т
    Татьяна
    29 октября 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Очень приятные впечатления от экскурсовода Виктории,как буд-то давно знакомы и она проводит друзей по маршруту. Интересные места,которые не встречаются в программе других экскурсий.
  • Г
    Геннадий
    28 октября 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Увидели окрестности Севастополя и Балаклаву. Отлично всё прошло, спасибо Виктории
  • M
    Mariya
    19 октября 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Экскурсия превзошла ожидания. Прекрасная погода, замечательный организатор, увлекательный рассказчик. Изумительные виды!
  • К
    Кристина
    29 сентября 2025
    На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
    Большое спасибо за экскурсию! Виктория очень приятная девушка, интересно рассказывает, показала нам очень красивые места, виды просто завораживают 😍.
    Однозначно рекомендую! Мы в восторге.
  • Ю
    Юлия
    25 сентября 2025
    Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
    Очень красивые места, Фиолент меня покорил, успела зайти в церковь, там кстати есть платки и юбки, что очень удобно если
    читать дальше

    не взяли с собой. Посетили музей, шикарно, после выхода из музея там есть такая комната где можно зажечь свечи в память о погибших подводниках.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Музей подводных лодок»

Сколько стоит экскурсия по Севастополю в марте 2026
Сейчас в Севастополе в категории "Музей подводных лодок" можно забронировать 3 экскурсии от 1450 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 69 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
