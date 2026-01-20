читать дальше

дождливую погоду, мы провели прекрасный день! Мыс Фиолент поразил своими видами, музей подводных лодок был шикарен, крепость в Балаклаве и вид на бухту поражали взор!!! Но главное - все это не играло бы такими красками и не завораживало взгляд, если бы не наш гид - Виктория! Очень профессиональный подход и учет всех пожеланий нашей компании, прекрасное знание истории и адаптация под аудиторию. Спасибо огромное!! Если еще будем в Крыму - будем обращаться только к вам!!!