Индивидуальная
до 6 чел.
На внедорожнике по легендарным местам Севастополя, Фиолента и Балаклавы
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Севастополю и Балаклаве. Впечатляющие виды и древние легенды ждут вас на каждом шагу
Начало: Севастополь, Артбухта
Расписание: Ежедневно с 8:00
9500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 18 чел.
Фиолент - Балаклава: по следам древних греков
Путешествие по Севастополю, где история и природа сливаются в одно. Увлекательные легенды и захватывающие виды ждут вас на этом маршруте
Начало: Площадь Нахимова
Расписание: ежедневно в 11:30
1450 ₽ за человека
Водная прогулка
Необычная Балаклава: секретные подземелья и морская прогулка
Начало: Пл. Нахимова
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана20 января 2026Хочу поделиться приятными впечатлениями об экскурсии. Виктория - замечательный экскурсовод, которая создала уютную атмосферу нашего путешествия. Ее рассказ- не просто
- ЕЕлена5 января 2026Экскурсия просто огонь! Огромно спасибо гиду Виктории! Мы ездили своей компанией, Виктория нас забрала от гостиницы и, не смотря на
- NNatalie19 ноября 2025Фантастика!!! Очень благодарны гиду Виктории - она невероятная 🤩 отличная подача информации - по делу и не заурядно - захватывает с первых минут! Виды - завораживающие ☺️
Однозначно рекомендую 👍
- ДДенис6 ноября 2025Рекомендую всем экскурсию со Светланой. Очень ответственный человек и замечательный экскурсовод.
- ТТатьяна29 октября 2025Очень приятные впечатления от экскурсовода Виктории,как буд-то давно знакомы и она проводит друзей по маршруту. Интересные места,которые не встречаются в программе других экскурсий.
- ГГеннадий28 октября 2025Увидели окрестности Севастополя и Балаклаву. Отлично всё прошло, спасибо Виктории
- MMariya19 октября 2025Экскурсия превзошла ожидания. Прекрасная погода, замечательный организатор, увлекательный рассказчик. Изумительные виды!
- ККристина29 сентября 2025Большое спасибо за экскурсию! Виктория очень приятная девушка, интересно рассказывает, показала нам очень красивые места, виды просто завораживают 😍.
Однозначно рекомендую! Мы в восторге.
- ЮЮлия25 сентября 2025Очень красивые места, Фиолент меня покорил, успела зайти в церковь, там кстати есть платки и юбки, что очень удобно если
