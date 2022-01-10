Вас ждет невероятное путешествие в солнечную Ялту. Мы заедем в Форосский храм, где полюбуемся прекрасными видами побережья. Побываем на мысе Ай-Тодор, где прогуляемся по самому краю стен замка «Ласточкино гнездо».
Насладимся чудесным вкусом массандровских вин в знаменитом дегустационном зале и узнаем секреты его изготовления. А в завершении, отдохнем на прекрасной ялтинской набережной.
Насладимся чудесным вкусом массандровских вин в знаменитом дегустационном зале и узнаем секреты его изготовления. А в завершении, отдохнем на прекрасной ялтинской набережной.
Ближайшие даты:
28
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Что вас ожидает:
- Ласточкино гнездо
- Завод Массандра
- Массандровский дворец
- Форосский храм
- Ялта
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Ласточкино гнездо
обзорно со смотровой площадки.
Сегодня, знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма. Его вид вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.
А по пути из Севастополя заедем в Форосский храм, где полюбуемся завораживающими видами побережья.
Дегустационный зал вин «Массандра»
Широкую известность массандровские вина получили давно. На всех международных дегустациях и конкурсах они неизменно отмечаются высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал «Гран-при». У Вас будет великолепная возможность лично попробовать и сравнить лучшие образцы, представленные на дегустации….
МАссандровский дворец
Имение было приобретено для Александра III у князя С. М. Воронцова.
Император, поручил академику архитектуры М. Е. Месхамеру реконструировать здание, оставшееся от прежнего хозяина (см. комментарии) дом был, мягко говоря, мрачноватым)))
Архитектор добавил, модные в то время, детали: фронтоны, наличники, балконы, вазоны и тд.
После смерти Александра III, император Николай II, из своих личных средств заканчивает оформление дворца.
После революции в нём находился противотуберкулёзный санаторий
На территории парка сейчас, как и раньше, приятно гулять.
А после отдохнем на набережной Ялты
Пятница, воскресенье 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Аттестованный гид-экскурсовод
- Полное сопровождение специалистами нашей компании на протяжении всего путешествия
- Что не входит
- Входные билеты оплачиваются дополнительно:
- Смотровая площадка Ласпи — 200р
- Экскурсия с посещением Царского подвала Головного завода, энотеки, галерей для выдержки коллекционных вин, цеха выдержки и обработки виноматериалов и вин — 500р
- Дегустация 9 образцов марочных вин «Массандры» — 800 р
- Экскурсия с дегустацией — 1300 р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Пл. Нахимова у памятника Нахимову в центре площадиЗавершение: пл. Нахимова
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пятница, воскресенье 9:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Входные билеты в музеи
- Смотровые площадки и дегустации- не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Попова
10 янв 2022
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