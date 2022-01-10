Ласточкино гнездо

обзорно со смотровой площадки.

Сегодня, знаменитый миниатюрный дворец является своеобразной визитной карточкой Крыма. Его вид вдохновляет художников и фотографов, воссоздающих и запечатлевающих романтический пейзаж на фоне моря и скал.

А по пути из Севастополя заедем в Форосский храм, где полюбуемся завораживающими видами побережья.

Дегустационный зал вин «Массандра»

Широкую известность массандровские вина получили давно. На всех международных дегустациях и конкурсах они неизменно отмечаются высокими наградами, а знаменитый белый мускат Красного камня дважды получал «Гран-при». У Вас будет великолепная возможность лично попробовать и сравнить лучшие образцы, представленные на дегустации….

МАссандровский дворец

Имение было приобретено для Александра III у князя С. М. Воронцова.

Император, поручил академику архитектуры М. Е. Месхамеру реконструировать здание, оставшееся от прежнего хозяина (см. комментарии) дом был, мягко говоря, мрачноватым)))

Архитектор добавил, модные в то время, детали: фронтоны, наличники, балконы, вазоны и тд.

После смерти Александра III, император Николай II, из своих личных средств заканчивает оформление дворца.

После революции в нём находился противотуберкулёзный санаторий

На территории парка сейчас, как и раньше, приятно гулять.

А после отдохнем на набережной Ялты