Внимание! Экскурсия проводится с 23 октября. Яркая экскурсия в Никитский ботанический сад, Ливадию и Ялту для любителей красивого отдыха.
Описание экскурсии
Легкое и красивое путешествие из Севастополя в Никитский ботанический сад и красавицу Ялту откроет Вам всю красоту Южного берега и подарит незабываемые эмоции и впечатления. Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист: ✅ В 8ч. 30 мин. на площади Нахимова начнется увлекательное путешествие на Южный берег Крыма. Наш путь будет проходить по самой живописной Южнобережной трассе, одной из 5 самых красивых дорог страны. ✅ Новая, современная смотровая площадка "Панорама" над курортом премиум- класса "Мрия"- великолепное место для отдыха и красивых фотосессий. (20 минут) ✅Никитский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира, основанный в 1812 году. Сад находится в окрестностях Ялты, в поселке Никита, на живописном Черноморском побережье. В Вашем распоряжении будет 2,5 часа свободного времени. Рекомендуем Вам посетить Верхний и Нижний парки ботанического сада.
- Верхний парк начинается у главного входа в Никитский сад. как оазис Здесь находится административное здание, бассейн, фонтаны и представлено все многообразие флоры южных стран и тропиков — кипарисы, бамбук, юкки, глицинии и другие.
- Нижний парк разбит на скалистом склоне, по которому проложены ступенчатые дорожки. Здесь представлены тропические плодовые растения, множество видов дубов и пихт, а роща ливанских кедров — символов своей страны — одна из самых известных и посещаемых. Привлекает внимание посетителей и маслиновая роща, которая в сочетании с кипарисами выглядит, как уголок Греции. А окружающие пейзажи переносят туристов в Средиземноморье: живописные скалы, великолепные панорамные виды на Черное море.
- Осень 2025 года для Никитского ботанического сада и его гостей- особенная и неповторимая. Ежегодный бал хризантем вступает в свои права и готов радовать и удивлять своей великолепной коллекцией, среди которой будут представлены и новые сорта этих необыкновенных цветов. ✅ Красавица Ялта и самая красивая Набережная Крыма! Здесь гуляют, играют уличные музыканты, дегустируют крымские вина и морские деликатесы, знакомятся, демонстрируют лучшие наряды и просто отдыхают. Приглашаем и Вас отдохнуть в этом замечательном месте. (2 часа) По желанию Вы можете совершить красивую морскую экскурсию к замку Ласточкино гнездо и обратно. Перед Вами откроются шикарные виды на ялтинское побережье, гору Ай - Петри, дворцы Воронцовский, Ливадийский, Дюльбер, Чаир, Харакс, Кичкине и Ласточкино гнездо.
- Возвращение в Севастополь ориентировочно к 17 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства, рекомендуем бронировать экскурсию за 12 часов. В случае более позднего бронирования, экскурсионный билет можно приобрести непосредственно перед экскурсией на месте сбора группы. Общее время экскурсии ориентировочно 8 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: Экскурсия Авто- пешеходная. Возрастных ограничений нет. Степень сложности- легкая. Одежда по погоде и сезону, обувь удобная. Входные билеты оплачиваются дополнительно.
Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Южнобережная трасса и обзор достопримечательностей
- Никитский ботанический сад. Бал хризантем
- Ялта
- Морская прогулка
Что включено
- Услуги сертифицированного экскурсовода
- Услуги транспорта. Автобус с кондиционером под управлением опытного водителя.
Что не входит в цену
- Морская прогулка по желанию-1500 руб.
- Личные расходы.
- НБС 500р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пл. Нахимова. Доска Почета. Голубой зонт
Завершение: Площадь Нахимова
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота в 8ч. 30 мин.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Экскурсия Авто - пешеходная
- Возрастных ограничений нет
- Степень сложности - легкая
- Одежда по погоде и сезону, обувь удобная
- Входные билеты оплачиваются дополнительно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Севастополя
