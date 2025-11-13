Легкое и красивое путешествие из Севастополя в Никитский ботанический сад и красавицу Ялту откроет Вам всю красоту Южного берега и подарит незабываемые эмоции и впечатления. Как будет проходить экскурсия, что увидит и посетит турист: ✅ В 8ч. 30 мин. на площади Нахимова начнется увлекательное путешествие на Южный берег Крыма. Наш путь будет проходить по самой живописной Южнобережной трассе, одной из 5 самых красивых дорог страны. ✅ Новая, современная смотровая площадка "Панорама" над курортом премиум- класса "Мрия"- великолепное место для отдыха и красивых фотосессий. (20 минут) ✅Никитский ботанический сад — один из старейших ботанических садов мира, основанный в 1812 году. Сад находится в окрестностях Ялты, в поселке Никита, на живописном Черноморском побережье. В Вашем распоряжении будет 2,5 часа свободного времени. Рекомендуем Вам посетить Верхний и Нижний парки ботанического сада.

Верхний парк начинается у главного входа в Никитский сад. как оазис Здесь находится административное здание, бассейн, фонтаны и представлено все многообразие флоры южных стран и тропиков — кипарисы, бамбук, юкки, глицинии и другие.

Нижний парк разбит на скалистом склоне, по которому проложены ступенчатые дорожки. Здесь представлены тропические плодовые растения, множество видов дубов и пихт, а роща ливанских кедров — символов своей страны — одна из самых известных и посещаемых. Привлекает внимание посетителей и маслиновая роща, которая в сочетании с кипарисами выглядит, как уголок Греции. А окружающие пейзажи переносят туристов в Средиземноморье: живописные скалы, великолепные панорамные виды на Черное море.

Осень 2025 года для Никитского ботанического сада и его гостей- особенная и неповторимая. Ежегодный бал хризантем вступает в свои права и готов радовать и удивлять своей великолепной коллекцией, среди которой будут представлены и новые сорта этих необыкновенных цветов. ✅ Красавица Ялта и самая красивая Набережная Крыма! Здесь гуляют, играют уличные музыканты, дегустируют крымские вина и морские деликатесы, знакомятся, демонстрируют лучшие наряды и просто отдыхают. Приглашаем и Вас отдохнуть в этом замечательном месте. (2 часа) По желанию Вы можете совершить красивую морскую экскурсию к замку Ласточкино гнездо и обратно. Перед Вами откроются шикарные виды на ялтинское побережье, гору Ай - Петри, дворцы Воронцовский, Ливадийский, Дюльбер, Чаир, Харакс, Кичкине и Ласточкино гнездо.

Возвращение в Севастополь ориентировочно к 17 часам. 💚Внимание! Время в пути и время посещения объектов указано ориентировочно. За действия органов государственной власти, дорожные, ремонтные и строительные работы по пути следования, а так же погодные условия, организатор экскурсии ответственность не несет. Скидка для льготных категорий граждан действует на входные билеты при предъявлении соответствующего удостоверения. Для Вашего удобства, рекомендуем бронировать экскурсию за 12 часов. В случае более позднего бронирования, экскурсионный билет можно приобрести непосредственно перед экскурсией на месте сбора группы. Общее время экскурсии ориентировочно 8 часов, в зависимости от дорожной обстановки, погодных условий, количества туристов и темпа движения группы. Важная информация: Экскурсия Авто- пешеходная. Возрастных ограничений нет. Степень сложности- легкая. Одежда по погоде и сезону, обувь удобная. Входные билеты оплачиваются дополнительно.

