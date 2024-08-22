1 чел.
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Групповая
9 часов
Бахчисарай на джипах
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«А завершит тур — посещение лавандовых полей во время цветения»
Расписание: По четвергам с 8:30
22 авг в 08:30
29 авг в 08:30
1 800₽ за человека
Фотопрогулка
8 часов
Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате
Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
«Если Вы мечтаете не только увидеть цветущие лавандовые поля на закате, но и получить волшебные профессиональные фотографии, которые будут радовать Вас всю жизнь — этот тур для Вас»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
17 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму
Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
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