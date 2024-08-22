Экскурсии на лавандовые поля из Севастополя

Найдено 3 экскурсии в категории «Лавандовые поля» в Севастополе, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бахчисарай на джипах
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
Бахчисарай на джипах
Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт)
«А завершит тур — посещение лавандовых полей во время цветения»
Расписание: По четвергам с 8:30
22 авг в 08:30
29 авг в 08:30
1 800 за человека
Фототур «Лавандовые поля в Крыму»
Фотопрогулка
8 часов
Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате
Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам
Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2
«Если Вы мечтаете не только увидеть цветущие лавандовые поля на закате, но и получить волшебные профессиональные фотографии, которые будут радовать Вас всю жизнь — этот тур для Вас»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
17 000 за всё до 6 чел.
Охота за цветами
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму
Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены
Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме
Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Лавандовые поля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Севастополе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бахчисарай на джипах
  2. Фототур «Лавандовые поля в Крыму»
  3. Охота за цветами
Какие места ещё посмотреть в Севастополе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Фиолент
  2. Гора Сапун
  3. Херсонес Таврический
  4. Ай-Петри
  5. Винзавод «Массандра»
  6. Лавандовые поля
  7. Завод вин «Золотая балка»
  8. Никитский ботанический сад
  9. Маковые поля
  10. Пещеры «Таврида»
Сколько стоит экскурсия по Севастополю в июне 2024
Сейчас в Севастополе в категории "Лавандовые поля" можно забронировать 3 экскурсии от 1 800 до 17 000.
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