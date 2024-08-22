Найдено 3 экскурсии в категории « Лавандовые поля » в Севастополе, цены от 1 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🛣 Джиппинг 🚌 На автобусе Групповая 9 часов Бахчисарай на джипах Начало: Пл. Нахимова, д. 3 (ориентир: КРАСНО-ЖЕЛТЫЙ зонт) «А завершит тур — посещение лавандовых полей во время цветения» Расписание: По четвергам с 8:30 1 800 ₽ за человека Фотопрогулка 8 часов Фототур «Лавандовые поля в Крыму» - волшебство на закате Погрузитесь в атмосферу цветущего Крыма с эксклюзивной фото-прогулкой по лавандовым полям и историческим местам Начало: Г. Севастополь, улица Гоголя, 2 «Если Вы мечтаете не только увидеть цветущие лавандовые поля на закате, но и получить волшебные профессиональные фотографии, которые будут радовать Вас всю жизнь — этот тур для Вас» 17 000 ₽ за всё до 6 чел. 🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Охота за цветами: индивидуальная экскурсия по цветущему Крыму Погрузитесь в красоту цветущего Крыма с индивидуальной экскурсией. Комфортный внедорожник, гид и родниковая вода включены Начало: Я заберу вас в вашей гостинице/гостевом доме Расписание: Ежедневно по договоренности c февраля по июль 10 000 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Севастополя

Ответы на вопросы от путешественников по Севастополю в категории «Лавандовые поля»

Забронируйте экскурсию в Севастополе на 2024 год по теме «Лавандовые поля», цены от 1800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август