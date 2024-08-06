Экскурсии со скидкой в Смоленске до 20%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Смоленске, цены от 2 200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Смоленск в годы оккупации
скидка
20%
3 отзыва
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 14:00, 18:00 и 20:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
27502 200 за человека
Флёново - застывшая сказка
На машине
скидка
5%
15 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
Завтра в 15:00
20 авг в 09:00
79007 505 за всё до 3 чел.
Сказочные жители Смоленска
скидка
20%
7 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30 и 18:00, в воскресенье в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
27502 200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Гамотин
    6 августа 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Экскурсия получилась содержательной и насыщенной.
  • Е
    Евгения
    5 августа 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Очень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много нового и совершенно для нас
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    неизвестного! Окунулись в жизнь Марии Тенишевой и ее окружения, восхитились этой необыкновенной женщиной! И все это на фоне необыкновенной природы и архитектуры. Огромное спасибо Юлии за подробный и захватывающий рассказ!

    Очень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много новогоОчень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много новогоОчень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много новогоОчень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много новогоОчень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много новогоОчень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много новогоОчень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много нового
  • А
    Анна
    27 июля 2024
    Сказочные жители Смоленска
    Очень интересная, насыщенная, живая экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Максиму. Время пролетело незаметно.
  • Е
    Евгения
    27 июля 2024
    Сказочные жители Смоленска
    Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Максимом. Эта та сфера жизни, я имею в виду сказочных персонажей и разную нежить, о
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    которой знаешь с детства, именно из сказок, постепенно забывая детские ощущения. все размывается и "замыливается"… Максим, и напомнил нам. и рассказал много нового и интересного. И, кроме того, мы прекрасно погуляли по городу. Еще хочу отметить, что Максим провел нам индивидуальную экскурсию, потратил дополнительно личное время, так как моя мама уже в довольно пожилом возрасте, и Максим скорректировал маршрут и нагрузку соответственно. Большое ему спасибо! Экскурсию рекомендуем однозначно! Вы увидите и услышите то. что Вам, вряд ли, расскажет и покажет какой-либо другой гид.

  • А
    Александр
    23 июля 2024
    Сказочные жители Смоленска
    Интересный маршрут. Интересная тема, смесь истории и фолклёра. Узнал много нового.
  • О
    Ольга
    19 июля 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Нужна шестая звезда за экскурсию! В нашей поездке было чудесно все! Юлия потрясающе провела для нас экскурсию. Ее богатая речь,
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    яркие образы, выразительные эмоции, просто «влюбили» в хозяйку Фленово. Книга воспоминаний Марии Тенишевой уже едет ко мне. Юля, еще раз спасибо!

  • O
    Olga
    18 июля 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Экскурсию для нас провел Максим. Видно, что он очень хорошо разбирается в теме, им самостоятельно были проведены интервью с ветеранами.
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    Во время экскурсии он зачитывал отрывки из них, также поделился ссылками на полные версии интервью. Экскурсия будет интересна тем, кто уже не первый раз в Смоленске и хочет увидеть Смоленск под другим ракурсом. Спасибо за обратную сторону стены!

  • Е
    Елена
    5 июля 2024
    Флёново - застывшая сказка
    Очень интересная экскурсия и место прекрасное, узнала много нового, всем советую.
    Очень интересная экскурсия и место прекрасное, узнала много нового, всем советуюОчень интересная экскурсия и место прекрасное, узнала много нового, всем советую
  • С
    Сергей
    2 июля 2024
    Смоленск в годы оккупации
    Это непростая тема и непростая экскурсия, но она создаёт полное погружение. Я уже бывал в Смоленске, но в этот раз
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    город раскрылся для меня очень глубоко. Когда дома «оживают», рассказывают свои истории. Истории, которые подготовил гид, это выдержки из многочисленных интервью, которые он брал у различных ветеранов и жителей Смоленска, это истории семей. Здесь нет одной правды, тут и воспоминания о том, как для людей началась война, как пришли немцы, что люди чувствовали в тот момент. История про партизанский отряд такая, что вообще невозможно сдержать слёз даже мужчине, в общем, впечатление сильное, много информации, много пищи для размышлений, хочется больше узнавать о тех временах. Сильная и интересная экскурсия.

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Скидки»

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  3. Лопатинский сад
  4. Самое главное
  5. Успенский Собор
  6. Блонье
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Парк Блонье
  9. Площадь Победы
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в августе 2024
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