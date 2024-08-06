скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Смоленск в годы оккупации
Погрузиться в тёмные для города времена, но найти в них и светлые моменты (мини-группа)
Начало: У сада Блонье
Расписание: ежедневно в 14:00, 18:00 и 20:30
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
27502 200₽ за человека
скидка
5%
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Флёново - застывшая сказка: путешествие в прошлое Смоленска
Погрузитесь в атмосферу старинной усадьбы и узнайте тайны Флёново в увлекательной экскурсии
Завтра в 15:00
20 авг в 09:00
79007 505₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Сказочные жители Смоленска
Погрузиться в мир русских волшебных сказок и узнать о ведьмах, леших и духах
Начало: В саду Блонье
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30 и 18:00, в воскресенье в 14:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:30
27502 200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ГГамотин6 августа 2024Экскурсия получилась содержательной и насыщенной.
- ЕЕвгения5 августа 2024Очень рады, что съездили на эту интереснейшую экскурсию. Юлия, прекрасный гид! Мы узнали очень много нового и совершенно для нас
- ААнна27 июля 2024Очень интересная, насыщенная, живая экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Максиму. Время пролетело незаметно.
- ЕЕвгения27 июля 2024Нам очень понравилась экскурсия, проведенная Максимом. Эта та сфера жизни, я имею в виду сказочных персонажей и разную нежить, о
- ААлександр23 июля 2024Интересный маршрут. Интересная тема, смесь истории и фолклёра. Узнал много нового.
- ООльга19 июля 2024Нужна шестая звезда за экскурсию! В нашей поездке было чудесно все! Юлия потрясающе провела для нас экскурсию. Ее богатая речь,
- OOlga18 июля 2024Экскурсию для нас провел Максим. Видно, что он очень хорошо разбирается в теме, им самостоятельно были проведены интервью с ветеранами.
- ЕЕлена5 июля 2024Очень интересная экскурсия и место прекрасное, узнала много нового, всем советую.
- ССергей2 июля 2024Это непростая тема и непростая экскурсия, но она создаёт полное погружение. Я уже бывал в Смоленске, но в этот раз
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Скидки»
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