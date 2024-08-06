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которой знаешь с детства, именно из сказок, постепенно забывая детские ощущения. все размывается и "замыливается"… Максим, и напомнил нам. и рассказал много нового и интересного. И, кроме того, мы прекрасно погуляли по городу. Еще хочу отметить, что Максим провел нам индивидуальную экскурсию, потратил дополнительно личное время, так как моя мама уже в довольно пожилом возрасте, и Максим скорректировал маршрут и нагрузку соответственно. Большое ему спасибо! Экскурсию рекомендуем однозначно! Вы увидите и услышите то. что Вам, вряд ли, расскажет и покажет какой-либо другой гид.