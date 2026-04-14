До некоторых знаковых мест в Смоленске просто не дойти пешком за один день — они слишком удалены от центра.
Поэтому путешествовать будем на вашем автомобиле — так мы сможем выйти за рамки стандартного обзорного маршрута. Вы увидите главные визитные карточки города и те уголки, куда редко заглядывают туристы. И получите наиболее полное впечатление о городе.
Описание экскурсии
Я включила в маршрут ключевые места Смоленска — от домонгольских храмов до парадных площадей. Среди них:
- старинный сад Блонье с дореволюционными памятниками — оленю и композитору М. И. Глинке
- сквер Памяти героев и живые истории о доблести смолян
- Успенский собор с позолоченной резьбой и главной святыней города, иконой «Одигитрией»
- восточный участок крепостной стены — самый протяжённый и живописный
- Владимирская набережная Днепра: здесь в Средневековье кипела торговля, сегодня – это тихое место для прогулок
- храм Михаила Архангела — шедевр домонгольского зодчества
- дом купца Будникова, особняк Энгельгардта, Дом губернатора, здание Дворянского собрания и другие купеческие и дворянские особняки
На экскурсии вы:
- разберётесь в ключевых событиях смоленской истории — тех, что меняли ход всей русской истории
- увидите иконостас высотой с десятиэтажный дом
- выясните, что покупали смоляне у немецких купцов в 12 веке
- оцените панорамы старого и нового города со смотровой площадки у собора
- услышите музыку Глинки у подножия первого в мире памятника композитору и узнаете, как монумент уцелел в 20 веке
- отыщете на фасаде дома Будникова старинный герб Смоленска, а я расскажу, что он означает
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Смоленске
Провела экскурсии для 1984 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!
Отзывы и рейтинг
Основано на 3 отзывах
недавно вернулись из Смоленска. обзорную экскурсию по городу планировала заранее, прочитала отзывы об экскурсоводах и выбор пал на Елену и нисколько об этом не пожалела. Елена провела интересную и познавательную
Прекрасная экскурсия! Елена - замечательный гид, прекрасный рассказчик, знаток своего города.
Очень понятно и доступно излагает информацию, познавательно и интересно и детям, и взрослым. Видно, что делает свою работу с удовольствием
Спасибо, все отлично.
