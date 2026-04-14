По Смоленску от края до края (на вашем авто)

Увидеть все визитные карточки города - в историческом центре и за его пределами
До некоторых знаковых мест в Смоленске просто не дойти пешком за один день — они слишком удалены от центра.

Поэтому путешествовать будем на вашем автомобиле — так мы сможем выйти за рамки стандартного обзорного маршрута. Вы увидите главные визитные карточки города и те уголки, куда редко заглядывают туристы. И получите наиболее полное впечатление о городе.
Описание экскурсии

Я включила в маршрут ключевые места Смоленска — от домонгольских храмов до парадных площадей. Среди них:

  • старинный сад Блонье с дореволюционными памятниками — оленю и композитору М. И. Глинке
  • сквер Памяти героев и живые истории о доблести смолян
  • Успенский собор с позолоченной резьбой и главной святыней города, иконой «Одигитрией»
  • восточный участок крепостной стены — самый протяжённый и живописный
  • Владимирская набережная Днепра: здесь в Средневековье кипела торговля, сегодня – это тихое место для прогулок
  • храм Михаила Архангела — шедевр домонгольского зодчества
  • дом купца Будникова, особняк Энгельгардта, Дом губернатора, здание Дворянского собрания и другие купеческие и дворянские особняки

На экскурсии вы:

  • разберётесь в ключевых событиях смоленской истории — тех, что меняли ход всей русской истории
  • увидите иконостас высотой с десятиэтажный дом
  • выясните, что покупали смоляне у немецких купцов в 12 веке
  • оцените панорамы старого и нового города со смотровой площадки у собора
  • услышите музыку Глинки у подножия первого в мире памятника композитору и узнаете, как монумент уцелел в 20 веке
  • отыщете на фасаде дома Будникова старинный герб Смоленска, а я расскажу, что он означает

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Победы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Смоленске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провела экскурсии для 1984 туристов
Я коренная смолянка и дипломированный экскурсовод. Для меня проведение экскурсий — любимая профессия и одновременно дело для души. Не устаю восхищаться родным городом, поэтому с удовольствием поделюсь с вами интересными историями, покажу самые красивые места, расскажу о Смоленске с упоением!

Анастасия
недавно вернулись из Смоленска. обзорную экскурсию по городу планировала заранее, прочитала отзывы об экскурсоводах и выбор пал на Елену и нисколько об этом не пожалела. Елена провела интересную и познавательную
экскурсию, грамотно составила маршрут, чтобы мы могли познакомиться со всеми достопримечательностями Смоленска, окунуться в историю с момента основания города и до наших дней. очень осталась довольна. Елена очень вежливый, чуткий и интересный рассказчик! 🫶Рекомендую данного экскурсовода. да, еще один момент - голос у Елены абсолютно нормальный, какой и должен быть у интеллигентного человека! Елена, спасибо за увлекательную экскурсию и уделенное время! до новых встреч! 💐

Прекрасная экскурсия! Елена - замечательный гид, прекрасный рассказчик, знаток своего города.
Очень понятно и доступно излагает информацию, познавательно и интересно и детям, и взрослым. Видно, что делает свою работу с удовольствием
и с максимальной отдачей. Для Елены важно не просто провести экскурсию, а поделиться своими знаниями о городе и достопримечательностях так, чтобы максимально заинтересовать туристов. Маршрут экскурсии необычный и запоминающийся. Много исторических фактов, которые сложно найти и прочесть самостоятельно. Есть в ее рассказе различные легенды и истории о достопримечательностях, городе, известных людях.
Огромная благодарность Елене за прекрасную экскурсию. Будем рекомендовать ее друзьям и знакомым.

Спасибо, все отлично.
