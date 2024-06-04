1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
«Я покажу вам главные достопримечательности Смоленска: крепостную стену, земляную крепость-звезду «Королевский бастион», сквер Памяти героев и монумент «Благодарная Россия героям 1812 года»»
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
«Памятники, пушки, Королевский бастион, крепостные казематы, парк аттракционов, романтические беседки, концертная площадка летом и каток зимой — прошлое и настоящее сливаются здесь воедино»
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 16 чел.
Индивидуальная
2 часа
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
«Кроме того, заглянете в сад Блонье и Лопатинский сад и оцените старинные площади и особняки в огнях вечерней подсветки»
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
«Я покажу все «визитные карточки» Смоленска: 400-летнюю крепостную стену, которую Борис Годунов назвал «ожерельем земли русской», Лопатинский сад, Королевский бастион, вход в засыпанные подземные казематы и живописный парк»
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерий4 июня 2024Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
- ААлексей31 мая 2024Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
- ИИрина31 мая 2024Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
- ММайя28 мая 2024Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
- IIrina26 мая 2024Прекрасно погуляли по Смоленску, душевно!
- ННаталия16 мая 2024Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
- ЮЮлия2 мая 2024Отлично! Рекомендую!!!
- ССветлана23 апреля 2024Огромное спасибо Маргарите за замечательную экскурсию! Она отличный рассказчик, умеет расположить к себе, отвечает на все интересующие вопросы. Три часа
- ССофья23 апреля 2024Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
- ННаталья29 февраля 2024Красивый, древний, великолепный город, овеянный многовековыми победами русских в боях с захватчиками и врагами "Земли Русской". И все мы узнали
Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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