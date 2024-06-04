читать дальше что-то важное упустили. Такое всеобъемлющее знакомство в городом, горожанами, историей, культурой, духом…. очень рекомендую. По рекомендациям Виктора посетили еще несколько достопримечательностей самостоятельно. Очень ценные оказались советы. Сами некоторые локации пропустили бы.

Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что