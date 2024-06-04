Королевский бастион – экскурсии в Смоленске

Найдено 4 экскурсии в категории «Королевский бастион» в Смоленске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Добро пожаловать в Смоленск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
35 отзывов
Добро пожаловать в Смоленск: путешествие по страницам истории
Приглашаем в увлекательное путешествие по Смоленску, где каждый камень хранит вековые тайны и истории
Начало: На площади Победы
Сегодня в 17:00
10 июня в 13:30
4 600 за всё до 10 чел.
Смоленск сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
71 отзыв
Смоленск сквозь века
Познакомиться с историей старинного города и увидеть его главные достопримечательности
Начало: У входа в «Смоленскотель» ул. Ленина 2/1
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
5 000 за всё до 16 чел.
Магия вечернего Смоленска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
48 отзывов
Магия вечернего Смоленска
Главные достопримечательности города на неспешной прогулке по историческому центру
7 июля в 10:30
8 июля в 10:30
3 500 за всё до 10 чел.
О Смоленске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
83 отзыва
О Смоленске с любовью
Главные исторические места и увлекательные рассказы о городе на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: В сквере у памятника А. Твардовскому и В. Теркину ...
7 июля в 09:30
8 июля в 09:30
4 300 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерий
    4 июня 2024
    Смоленск сквозь века
    Интересная и увлекательная экскурсия. Экскурсовод рассказывает много вещей, о которых не прочитаешь ни в каком путеводителе.
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Было здорово прогуляться с Виктором по Смоленску. Видно, что гид любит свой город, знает его секреты. Рассказ был увлекательным и полезным, будем рекомендовать друзьям.
  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Смоленск сквозь века
    Экскурсия понравилась. Вадим контактный, опытный, с хорошим языком профессионал. Обзорная экскурсия (маршрут комфортный) с историческим уклоном, как мы и хотели.
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    Особенно интересно и глубоко Вадим осветил период войны 1812 года с Наполеоном, но рассказывал и о Смоленске во времена Смуты, ВОВ и в настоящее время. Он безусловно пламенный патриот Смоленска. Спасибо и браво Вадиму

  • М
    Майя
    28 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Экскурсия очень насыщенная и интересная. Виктор прекрасный Экскурсовод. От лица нашего коллектива хочу выразить ему благодарность и полнейший восторг! Отличное
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    знание истории, слушать такой прекрасный и богатый русский язык, такую грамотную речь - одно удовольствие! Рекомендуем всем, кто планирует посетить Смоленск (так любимый теперь нами).

  • I
    Irina
    26 мая 2024
    Магия вечернего Смоленска
    Прекрасно погуляли по Смоленску, душевно!
  • Н
    Наталия
    16 мая 2024
    Добро пожаловать в Смоленск
    Спасибо огромное Виктору за прекрасную экскурсию! И не поверхностно, и не занудно; и не затянуто, и не создалось впечатления, что
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    что-то важное упустили. Такое всеобъемлющее знакомство в городом, горожанами, историей, культурой, духом…. очень рекомендую. По рекомендациям Виктора посетили еще несколько достопримечательностей самостоятельно. Очень ценные оказались советы. Сами некоторые локации пропустили бы.

  • Ю
    Юлия
    2 мая 2024
    О Смоленске с любовью
    Отлично! Рекомендую!!!
  • С
    Светлана
    23 апреля 2024
    О Смоленске с любовью
    Огромное спасибо Маргарите за замечательную экскурсию! Она отличный рассказчик, умеет расположить к себе, отвечает на все интересующие вопросы. Три часа
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    пролетели незаметно. Мы готовы были слушать ее еще три часа. Очень много интересных фактов о городе мы узнали. Обязательно порекомендую ее экскурсии всем, кто соберется в этот замечательный город.

  • С
    Софья
    23 апреля 2024
    Смоленск сквозь века
    Мы были с подругой на экскурсии "Смоленск сквозь века". Очень понравился материал, маршрут и вовлеченность Вадима в историю города. Упомянули
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    и древние века, и современность, обсудили сериал "Вампиры средней полосы". Полазили по интересным местам, узнали много мистических историй и легенд. Обязательно вернемся на большую экскурсию в сопровождении Вадима. Спасибо большое! Мы прекрасно провели время!

  • Н
    Наталья
    29 февраля 2024
    О Смоленске с любовью
    Красивый, древний, великолепный город, овеянный многовековыми победами русских в боях с захватчиками и врагами "Земли Русской". И все мы узнали
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    благодаря удивительно полному и очень воодушевленному рассказу нашего гида и прекрасного собеседника Маргариты! Спасибо за Ваш экскурс в историю наших побед!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Смоленску в категории «Королевский бастион»

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  5. Блонье
  6. Успенский Собор
  7. Успенский собор (Мономаха)
  8. Площадь Победы
  9. Парк Блонье
  10. Соборная гора
Сколько стоит экскурсия по Смоленску в июне 2024
Сейчас в Смоленске в категории "Королевский бастион" можно забронировать 4 экскурсии от 3 500 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 237 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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