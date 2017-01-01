Мы посетим сказочный домик Теремок — шедевр деревянного зодчества.



Увидим Храм Святого Духа, модель которого создана княгиней Тенишевой, а роспись Николаем Рерихом.



Зайдем в уникальную сельскохозяйственную школу, которая готовила высокоэффективных аграриев.



Окунемся в атмосферу русской деревни XIX-XX века.



И узнаем все о судьбе княгини Марии Тенишевой, ее вкладе в историю и культуру Смоленска и России в целом.