«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино

Мы посетим сказочный домик Теремок - шедевр деревянного зодчества

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Мы посетим сказочный домик Теремок — шедевр деревянного зодчества.

Увидим Храм Святого Духа, модель которого создана княгиней Тенишевой, а роспись Николаем Рерихом.

Зайдем в уникальную сельскохозяйственную школу, которая готовила высокоэффективных аграриев.

Окунемся в атмосферу русской деревни XIX-XX века.

И узнаем все о судьбе княгини Марии Тенишевой, ее вкладе в историю и культуру Смоленска и России в целом.
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино
«В гости к княгине Тенишевой» - путешествие в Талашкино

Что вы увидите 🤩

  • Улицу Тенишевой в Смоленске и объекты, связанные с деятельностью М. К. Тенишевой на ней.
  • Праздничный и фантастический домик «Теремок»
  • Храм «Святого Духа», напоминающий одновременно русский шатёр, буддийскую пагоду и древнюю пирамиду
  • Школу для крестьянских детей, созданную М. К. Тенишевой
  • Талашкинские мастерские прикладного искусства — кузницу и гончарную
  • Скульптуру — бронзовую фигуру русской княгини, олицетворяющую ее стремление вперед и вверх.

Что вас ждет:

  • Вы познакомитесь с творчеством и блестящей, но трагичной судьбой М. К. Тенишевой — княгини, общественного деятеля, коллекционера, мецената, художника-эмальера. Совершите экскурсию на хутор Фленово — бывшее владение княгини, где она создала неповторимую творческую атмосферу. С Талашкино связаны имена И. Е. Репина, М. А. Врубеля, К. А. Коровина, Н. К. Рериха, А. Н. Бакста, скульптора П. П. Трубецкого, ученых А. В. Прахова, И. Ф. Барщевского, В. И. Сизова, музыкантов В. В. Андреева, А. Д. Медема и многих других именитых гостей княгини. .

На улице Тенишевой в Смоленске вы увидите:

  • «детище» княгини Тенишевой — бывшую первоклассную рисовальную школу, открытую в 1896 году;
  • здание музея «Русская старина», построенное в 1905 году и подаренное княгиней городу;
  • дом, где жил сподвижник Тенишевой — «добрый гений» И. Ф. Барщевский.

На бывшем хуторе Фленово (Талашкино) — владении княгини М. К. Тенишевой, историко-архитектурном комплексе «Теремок»:

  • Полюбуетесь на знаменитый сказочный домик Теремок, выполненный по проекту Сергея Малютина — подлинный шедевр русского малого зодчества.
  • Увидите Храм Святого Духа, соединивший в своей архитектуре образы русской старины, путешествий княгини по Русскому Северу и природы Смоленщины.
  • Осмотрите одно из лучших произведений Николая Рериха — мозаичное панно «Спас Нерукотворный» над порталом церкви.
  • Посетите экспозицию «Храм Святого Духа и его создатели».
  • Посетите сельскохозяйственную школу, для которой собрали богатейшую библиотеку. Преподавание здесь велось на основе самых передовых достижений аграрной науки, дети играли в оркестре народных инструментов, выступали в спектаклях тенишевского театра.
  • Зайдете в гончарную мастерскую и кузницу, работающих по традициям знаменитых Талашкинских мастерских прикладного искусства.
  • А еще в Талашкино очень красивая природа. Вы сможете прогуляться по живописной территории комплекса и его окрестностям, сфотографироваться в стогу сена и на берегу живописного озера.

Цены на экскурсию

Для группы 1-4 человекДля группы 5-16 человекДля группы 1-16 человек
Стандартное предложение
2 500 ₽
3 800 ₽
3 800 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
  • путевая экскурсия туда и обратно
  • экскурсия по территории комплекса
Что не входит
  • транспортные расходы
  • входные билеты на территорию и в музеи комплекса
  • Уважаемые путешественники! В Талашкино произошли изиенения, домик Теремок закрылся на реставрацию (внутренние работы). Остальные объекты работают, по экскурсии изменений нет, внешне "Теремок" не изменился, но внутри музей не работает. Для осмотра остаются два музея из трех.
Где начинаем и завершаем
Начало: пл. Победы, у памятника Освободителям Смоленска
Завершение: пл. Победы
Важная информация
  • Уважаемые путешественники! В Талашкино произошли изменения
  • домик Теремок закрылся на реставрацию (внутренние работы). Остальные объекты работают
  • по экскурсии изменений нет
  • внешне "Теремок" не изменился
  • но внутри музей не работает. Для осмотра остаются два музея из трех.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 16 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно, кроме понедельника и последнего четверга месяца

Вадим М.
Вадим М.
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