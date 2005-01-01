Что вас ожидает

Волконский дольмен, пасека и сыроварня

Вы увидите гигантское тюльпанное дерево 🌲, насчитывающее более 750 лет, и осмотрите загадочный волконский дольмен. Я раскрою версии происхождения этих необычных каменных сооружений и поясню, почему местные считают их «точкой скопления сил земли». Далее мы отправимся по долине реки Шахе в аул Большой Кичмай. Вы посетите пасеку и сыроварню и увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. А также по желанию продегустируете местные деликатесы.

Чарующие водопады и адыгейские танцы

В урочище Джегош вас ждет каскад из 33 водопадов, достигающих двенадцати метров в высоту. Вы погуляете по самшитовой роще, полюбуетесь красотой местной природы и, если не боитесь холодной воды, искупаетесь в каменных чашах водопадов. В завершение я отвезу вас на концерт адыгейского ансамбля. Вы насладитесь зажигательными танцами и песнями и прикоснетесь к культуре горских народов, когда-то живших на этой земле.

Организационные детали