Волконский дольмен, пасека и сыроварня Вы увидите гигантское тюльпанное дерево 🌲, насчитывающее более 750 лет, и осмотрите загадочный волконский дольмен. Я раскрою версии происхождения этих необычных каменных сооружений и поясню, почему местные считают их «точкой скопления сил земли». Далее мы отправимся по долине реки Шахе в аул Большой Кичмай. Вы посетите пасеку и сыроварню и увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. А также по желанию продегустируете местные деликатесы.
Чарующие водопады и адыгейские танцы В урочище Джегош вас ждет каскад из 33 водопадов, достигающих двенадцати метров в высоту. Вы погуляете по самшитовой роще, полюбуетесь красотой местной природы и, если не боитесь холодной воды, искупаетесь в каменных чашах водопадов. В завершение я отвезу вас на концерт адыгейского ансамбля. Вы насладитесь зажигательными танцами и песнями и прикоснетесь к культуре горских народов, когда-то живших на этой земле.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортном минивэне Фольксваген с кондиционером
Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: водопады — 100 рублей с человека, детям до 10 лет бесплатно, концерт — 300 рублей с человека
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!