Увлекательная поездка в горное ущелье с 33 водопадами и волконским дольменом. Туристы посетят пасеку и сыроварню, увидят процесс создания адыгейского сыра. В завершение путешествия - концерт адыгейского ансамбля с танцами и песнями.
Это возможность прикоснуться к культуре и традициям Кавказа, наслаждаясь живописными видами и самобытным колоритом региона
Это возможность прикоснуться к культуре и традициям Кавказа, наслаждаясь живописными видами и самобытным колоритом региона
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 33 водопада в одном месте
- 🗿 Загадочный волконский дольмен
- 🍯 Посещение пасеки и сыроварни
- 💃 Концерт адыгейского ансамбля
- 🚐 Комфортный минивэн с кондиционером
Лучшее время для посещения
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июн
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сен
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок и купания. В апреле и октябре также можно насладиться красотой природы, но вода может быть прохладной. Зимой и ранней весной водопады особенно полноводны, но температура воздуха может быть низкой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- 33 водопада
- Волконский дольмен
- Пасека
- Сыроварня
Описание экскурсии
Волконский дольмен, пасека и сыроварня
Вы увидите гигантское тюльпанное дерево, насчитывающее более 750 лет, и осмотрите загадочный волконский дольмен. Далее мы отправимся по долине реки Шахе в аул Большой Кичмай. Вы посетите пасеку и сыроварню и увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. А также по желанию продегустируете местные деликатесы.
Чарующие водопады и адыгейские танцы
В урочище Джегош вас ждет каскад из 33 водопадов, достигающих двенадцати метров в высоту. Вы погуляете по самшитовой роще, полюбуетесь красотой местной природы и, если не боитесь холодной воды, искупаетесь в каменных чашах водопадов. В завершение я отвезу вас на концерт адыгейского ансамбля. Вы насладитесь зажигательными танцами и песнями и прикоснетесь к культуре горских народов, когда-то живших на этой земле.
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поедем на комфортном минивэне Volkswagen с кондиционером
- Входные билеты не включены в стоимость: трансфер до водопадов — 500 ₽ за чел., вход на водопады — 300 ₽ за чел., детям до 10 лет бесплатно, концерт — 500 ₽ за чел., проход к дольменам — 300₽ за чел.
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Петрос — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1960 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 43 года. Я и моя команда организуем поездки по Сочи и по Абхазии с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Петрос - очень заботливо и ответственно к нам отнесся. У нас была годовщина свадьбы и он помог организовать нам многие детали поездки. Было интересно, особенно понравилось «Кавказкое Застолье» и танцы ансамбля. Природа прекрасна и прогулки и пришлись нам тоже по душе . Наверное у всех разные предпочтения по маршрутам экскурсий, но Петроса как отличного гида точно порекомендую.
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А
Незабываемая поездка к 33 водопадам с гидом Петросом!
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию «33 водопада» из Сочи, которая состоялась 22 октября 2025 года. Отдельное спасибо нашему гиду и
Хотим выразить огромную благодарность за прекрасно организованную экскурсию «33 водопада» из Сочи, которая состоялась 22 октября 2025 года. Отдельное спасибо нашему гиду и
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Н
Экскурсия была замечательная, спасибо огромное Петросу, все рассказал, показал, угостил вкусным вином, вообщем сделал наш день просто замечательным!!! Всем рекомендую данного организатора, он проводит много других экскурсий!!!
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