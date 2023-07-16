Увлекательная поездка в горное ущелье с 33 водопадами и волконским дольменом. Туристы посетят пасеку и сыроварню, увидят процесс создания адыгейского сыра. В завершение путешествия - концерт адыгейского ансамбля с танцами и песнями.



Это возможность прикоснуться к культуре и традициям Кавказа, наслаждаясь живописными видами и самобытным колоритом региона

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок и купания. В апреле и октябре также можно насладиться красотой природы, но вода может быть прохладной. Зимой и ранней весной водопады особенно полноводны, но температура воздуха может быть низкой.

Сейчас август — это идеальное время.