  1. Россия
  2. Сочи
  3. Экскурсии

33 водопада и кавказское застолье

Насладиться красотой горных рек, лесов и водопадов и посмотреть адыгейское шоу с танцами и песнями

Петрос
Петрос – Гид из Сочи
Вы посетите горное ущелье, в котором расположились 33 водопада, рассмотрите таинственный волконский дольмен бронзового века и заедете на уютную пасеку и сыроварню.

А также оцените кавказские танцы 💃 и песни, услышите местные легенды и раскроете самобытный колорит нашей земли.
Задать вопросОбычно отвечает за 43 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚌На автобусе
  • 🏡Выезжаем из города
  • 💧Водопады
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 9 000 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье

Что вас ожидает

Волконский дольмен, пасека и сыроварня
Вы увидите гигантское тюльпанное дерево 🌲, насчитывающее более 750 лет, и осмотрите загадочный волконский дольмен. Я раскрою версии происхождения этих необычных каменных сооружений и поясню, почему местные считают их «точкой скопления сил земли». Далее мы отправимся по долине реки Шахе в аул Большой Кичмай. Вы посетите пасеку и сыроварню и увидите, как варят и коптят настоящий адыгейский сыр. А также по желанию продегустируете местные деликатесы.

Чарующие водопады и адыгейские танцы
В урочище Джегош вас ждет каскад из 33 водопадов, достигающих двенадцати метров в высоту. Вы погуляете по самшитовой роще, полюбуетесь красотой местной природы и, если не боитесь холодной воды, искупаетесь в каменных чашах водопадов. В завершение я отвезу вас на концерт адыгейского ансамбля. Вы насладитесь зажигательными танцами и песнями и прикоснетесь к культуре горских народов, когда-то живших на этой земле.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном минивэне Фольксваген с кондиционером
  • Входные билеты 🎫 не включены в стоимость: водопады — 100 рублей с человека, детям до 10 лет бесплатно, концерт — 300 рублей с человека
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье
33 водопада и кавказское застолье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Петрос
Петрос
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Петрос, мне 39 лет. Я провожу экскурсии по Сочи, Абхазии и всему Черноморскому побережью с 2005 года. Очень люблю свою работу и надеюсь на скорую встречу с вами!
Напишите мне

Петрос проводит ещё 3 экскурсии

Большое путешествие по «русской Швейцарии»
9 000
10 часов
Большое путешествие по «русской Швейцарии»
15 отзывов
Красная поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк, горы, водопады и нарзанные источники за 1 день
Магия вечернего Сочи
8 000
6 часов
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
13 000
12 часов
Новый Афон, Гагра, Сухум и термальные источники за 1 день
Объехать всю Страну души и открыть ее древнюю историю, культуру и природу

Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Вечерний Сочи
От 3 510
3 часа
Вечерний Сочи
159 отзывов
Лучшие смотровые площадки города
Через Гагру на озеро Рица
От 9 100
9 часов
Через Гагру на озеро Рица
154 отзыва
Красота горной Абхазии в самом живописном уголке региона
Весь Сочи за 8 часов
10 000
8 часов
Весь Сочи за 8 часов
101 отзыв
Красная поляна, Роза Хутор, Скайпарк, гора Ахун, центр Сочи и Олимпийский парк — авто-экскурсия
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
От 11 050
12 часов
Гагра, Новый Афон и озеро Рица. Открыть красоту и достояние Абхазии
97 отзывов
Познакомиться с историей, обычаями и кухней Абхазии в авто-туре по самым живописным местам региона
По следам Старика Хоттабыча
От 3 500
2.5 часа
По следам Старика Хоттабыча
89 отзывов
Прогулка по сочинскому пансионату, который волшебник принял за роскошный восточный дворец
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
1 000
8 часов
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
65 отзывов
Насыщенное путешествие, которое познакомит вас с наследием Олимпиады и природой Сочи