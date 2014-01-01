Начало маршрута — ландшафтный парк Мацестинские источники, где вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода. Увидите пещеры в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом.
Орлиные скалы
Далее наш маршрут лежит на Орлиные скалы, где по приданию был прикован Прометей. Вас ждет потрясающая смотровая площадка над горной местностью и потрясающие фото.
Эко-ферма и винодельня
После мы можем посетить эко-ферму, где есть возможность покормить животных, а так же посмотреть как растут фруктовые деревья, такие как груша, мандарин, фейхоа и другие. На ферме есть ресторан с потрясающим видом, в котором вы можете попробовать блюда приготовленные из продуктов этой фермы, а в лавке можно приобрести экологически чистые продукты. А еще мы отправимся на частную винодельню, где можно посмотреть как делается домашнее вино и провести его дегустацию.
Горные озера
После этого мы попадаем в природный комплекс с множеством водопадов. Там нас ждет пешая прогулка среди красивейших пейзажей и водопадов. Далее мы отправимся на чайные плантации, где сделаем потрясающие фотографии. После этого мы отправимся в этнографический комплекс, где нас ждет несколько горных озер, множество животных в свободном выгуле, пасека, веревочный городок и несколько водопадов. До одного из них мы пойдем по дикому лесу.
Цены на экскурсионный тур
Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽
Ответы на вопросы
Что входит
Авто
гид — аттестованный спасатель.
Что не входит
вход в места посещения
питание
Место начала и завершения
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.