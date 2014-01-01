Авторский тур в Мацесту

Приглашаем вас на индивидуальная экскурсию по природным объектам Сочи: Мацестинские оздоровительные...

Приглашаем вас на индивидуальная экскурсию по природным объектам Сочи: Мацестинские оздоровительные источники, Орлиные скалы, горные озера.

и многое другое.

Вы увидите пещеры в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом, посетим эко-ферму, где нас ждет обед с потрясающим видом, проведем дегустацию вина и прогуляемся среди красивейших пейзажей озер и водопадов.
Авторский тур в Мацесту
Авторский тур в Мацесту
Авторский тур в Мацесту
Авторский тур в Мацесту
Авторский тур в Мацесту
Авторский тур в Мацесту

Что вы увидите 🤩

  • Ландшафтный парк Мацестинские источники
  • Орлиные скалы
  • Частная винодельня
  • Экоферма

Наш маршрут:

  • Мацестинские источники
  • Начало маршрута — ландшафтный парк Мацестинские источники, где вы познакомитесь с лечебными свойствами сероводорода. Увидите пещеры в которых еще с древних времен люди лечились сероводородом.
  • Орлиные скалы
  • Далее наш маршрут лежит на Орлиные скалы, где по приданию был прикован Прометей. Вас ждет потрясающая смотровая площадка над горной местностью и потрясающие фото.
  • Эко-ферма и винодельня
  • После мы можем посетить эко-ферму, где есть возможность покормить животных, а так же посмотреть как растут фруктовые деревья, такие как груша, мандарин, фейхоа и другие. На ферме есть ресторан с потрясающим видом, в котором вы можете попробовать блюда приготовленные из продуктов этой фермы, а в лавке можно приобрести экологически чистые продукты. А еще мы отправимся на частную винодельню, где можно посмотреть как делается домашнее вино и провести его дегустацию.
  • Горные озера
  • После этого мы попадаем в природный комплекс с множеством водопадов. Там нас ждет пешая прогулка среди красивейших пейзажей и водопадов. Далее мы отправимся на чайные плантации, где сделаем потрясающие фотографии. После этого мы отправимся в этнографический комплекс, где нас ждет несколько горных озер, множество животных в свободном выгуле, пасека, веревочный городок и несколько водопадов. До одного из них мы пойдем по дикому лесу.

Цены на экскурсионный тур

Для группы 1-4 человек
Стандартное предложение
12 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Авто
  • гид — аттестованный спасатель.
Что не входит
  • вход в места посещения
  • питание
Место начала и завершения
Ресепшн вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, время договорное
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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ежедневно, время договорное

Василий Д.
Василий Д.
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