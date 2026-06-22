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лучших локациях". Отзыв оставляла, все очень понравилось. Джиппинг в Солох-аул, пожалуй, понравился больше. И мест для посещения больше, и поездка дольше, и компании собралась лучше.

Оба раза организатор после бронирования сразу связался со мной, прислал детальную информацию о времени, программе, оплате. Забрали меня минуту в минуту у отеля., машина в хорошем состоянии, очень чистая. Два дня я ездила с водителем Суреном. Повторю часть прошлого отзыва: я путешествовала одна, и очень благодарна за то, что Сурен посадил меня на переднее сиденье. Погода была прекрасная, Сурен чудесно вел машину (аккуратно и безопасно). Как человек он очень тактичный, не навязчивый, считывает настроение туристов прекрасно:-) В этот раз наш джип был не один, а ехал в колонне, но это только плюс, так как было очень весело! Все водители тоже чудесные: позитивные, веселые. Места просто шикарные. Времени на осмотр хватает. Ужин был очень вкусный, туристов из кафе не выгоняли, в одной машине ехала компания молодых людей, они после нашего отъезда еще остались танцевать:-) Кто-то писал в своем отзыве о том, что на этой экскурсии спаивают людей. Смешно:-) Я не пью, и мне никто не влил ни капли. Поэтому хотите - пейте, хотите- нет. Спасибо за чудесно проведенное время!