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Экскурсии в Лоо из Сочи

Найдено 4 экскурсии в категории «Лоо» в Сочи, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
8 часов
221 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Начало: Адлер/Сириус/Хоста/Сочи/Дагомыс: ближайшая останов...
«Это место — живописный уголок в среднем течении горной речки Лоо»
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера, Сочи 13 часов, Дагомыс 13:20 +-
Завтра в 12:15
12 июл в 12:15
3600 ₽ за человека
Знакомство с Сочи
4 часа
68 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Сочи
Начало: Ваш отель
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату — 3000 руб»
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гуляй, влюбляйся, пей
5 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гуляй, влюбляйся, пей
Начало: Ваш отель
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 3000 руб»
Расписание: В любой день.
9000 ₽ за всё до 7 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Ваш отель
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 3000 руб»
Расписание: В любой день.
20 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Супер! Была с сыном 7 лет, обоим всё очень понравилось. И на зиплайне полетали, и на воздушном шаре, впечатлений масса, устали, получился очень насыщенный день))) виды шикарные! Гид Айгаз красавчик
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О
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Обалденная, драйвовая экскурсия, во многом благодаря крутым ребятам, действительно знающим свое дело!
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О
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Наш гид-водитель — настоящий профессионал: мастерски справлялся со сложными горными дорогами, при этом поездка была максимально комфортной и безопасной. Мы
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увидели невероятные пейзажи, до которых на обычной машине просто не добраться, и сделали кучу крутых кадров. Отличная организация, море адреналина и заряд позитива! Обязательно вернемся еще. Рекомендую всем, кто любит активный отдых и природу. Привет от «Бандиток» наш гид поймет. 🩵🩵🩵

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Ю
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Два дня подряд я ездила на экскурсии на джипе, первой была экскурсия "Увлекательный тур по каньонам Сочи — джиппинг в
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лучших локациях". Отзыв оставляла, все очень понравилось. Джиппинг в Солох-аул, пожалуй, понравился больше. И мест для посещения больше, и поездка дольше, и компании собралась лучше.
Оба раза организатор после бронирования сразу связался со мной, прислал детальную информацию о времени, программе, оплате. Забрали меня минуту в минуту у отеля., машина в хорошем состоянии, очень чистая. Два дня я ездила с водителем Суреном. Повторю часть прошлого отзыва: я путешествовала одна, и очень благодарна за то, что Сурен посадил меня на переднее сиденье. Погода была прекрасная, Сурен чудесно вел машину (аккуратно и безопасно). Как человек он очень тактичный, не навязчивый, считывает настроение туристов прекрасно:-) В этот раз наш джип был не один, а ехал в колонне, но это только плюс, так как было очень весело! Все водители тоже чудесные: позитивные, веселые. Места просто шикарные. Времени на осмотр хватает. Ужин был очень вкусный, туристов из кафе не выгоняли, в одной машине ехала компания молодых людей, они после нашего отъезда еще остались танцевать:-) Кто-то писал в своем отзыве о том, что на этой экскурсии спаивают людей. Смешно:-) Я не пью, и мне никто не влил ни капли. Поэтому хотите - пейте, хотите- нет. Спасибо за чудесно проведенное время!

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Ю
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Джип-тур — просто огонь! 🔥 Всё очень понравилось: потрясающие виды, море эмоций и отличная атмосфера. Компания собралась замечательная, а наш
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гид Айгаз — настоящий профессионал и просто красавчик! Благодаря ему этот день стал по-настоящему незабываемым. ✨ Увожу с собой море ярких впечатлений, красивых фотографий и приятную усталость после такого насыщенного приключения. Огромное спасибо за этот день! ❤️

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Б
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Ездили 1 июня 2026 года на джипе в Солох-аул с водителем Айгазом, посетили очень красивые природные локации, а также мужской
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монастырь и прокатились на зиплайне. Получили много позитивных эмоций и впечатлений. Отдельная благодарность водителю за интересную подачу информации, ориентированность на желания туристов, чувство юмора. Будьте готовы к веселому и активному времяпрепровождению.
Спасибо за чудесный день!

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И
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Отличные гиды, экскурсия прошла весело, время пролетело незаметно. Остались только приятные эмоции и воспоминания. Всем рекомендую
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Е
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Хочу оставить самый душевный отзыв о нашей экскурсии! Отдельное огромное спасибо гиду Самвелу — это профессионал с большой буквы и
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действительно лучший. Он максимально включен в процесс, горит своим делом и при этом успевает уделить внимание каждому участнику. С ним чувствуешь себя не туристом, а желанным гостем.

И, конечно, нам невероятно повезло с группой: собралась настоящая «команда мечты» — атмосфера была теплой и легкой с первых минут.

Программа насыщенная и волшебная: мы увидели потрясающие локации, а главным вызовом для меня стал зиплайн над ущельем. Я смогла перебороть свой страх и полететь — это маленькая личная победа, которую я никогда не забуду! А завершился день чудесной дегустацией вина — лучшее finale и придумать нельзя.

Всем-всем рекомендую эту экскурсию! Это тот случай, когда хочется аплодировать. 👏

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Е
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Весёлый гид, ехали с классной музыкой, попалась хорошая компания, есть очень даже интересные локации в процессе поездки
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В
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Отлично провели время, получили море эмоций и отдельное спасибо году Айгазу Все супер
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Всего 296 отзывов в Сочи в категории "Лоо"

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Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Лоо»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Сочи
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады;
  2. Знакомство с Сочи;
  3. Гуляй, влюбляйся, пей;
  4. Жемчужина Абхазии - озеро Рица.
Какие места ещё посмотреть в Сочи
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Озеро Рица;
  2. Чайная плантация;
  3. Роза Хутор;
  4. Олимпийский Парк;
  5. Юпшарский каньон;
  6. Морской вокзал;
  7. Фонтаны;
  8. Набережная;
  9. Гора Ахун;
  10. Мацеста.
Сколько стоит экскурсия по Сочи в июле 2026
Сейчас в Сочи в категории "Лоо" можно забронировать 4 экскурсии от 3600 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 296 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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