Мини-группа
до 8 чел.
Веселый джиппинг в Солох-аул: Ведьмина гора, самшиты, источник и водопады
Начало: Адлер/Сириус/Хоста/Сочи/Дагомыс: ближайшая останов...
«Это место — живописный уголок в среднем течении горной речки Лоо»
Расписание: Ежедневно в 12:00 с Адлера, Сочи 13 часов, Дагомыс 13:20 +-
Завтра в 12:15
12 июл в 12:15
3600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомство с Сочи
Начало: Ваш отель
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату — 3000 руб»
Расписание: В любой день, по договоренности с туристом
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Гуляй, влюбляйся, пей
Начало: Ваш отель
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 3000 руб»
Расписание: В любой день.
9000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчужина Абхазии - озеро Рица
Начало: Ваш отель
«Возможен выезд из Лоо за дополнительную плату (+ 3000 руб»
Расписание: В любой день.
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
Супер! Была с сыном 7 лет, обоим всё очень понравилось. И на зиплайне полетали, и на воздушном шаре, впечатлений масса, устали, получился очень насыщенный день))) виды шикарные! Гид Айгаз красавчик
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О
Обалденная, драйвовая экскурсия, во многом благодаря крутым ребятам, действительно знающим свое дело!
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О
Наш гид-водитель — настоящий профессионал: мастерски справлялся со сложными горными дорогами, при этом поездка была максимально комфортной и безопасной. Мы
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Ю
Два дня подряд я ездила на экскурсии на джипе, первой была экскурсия "Увлекательный тур по каньонам Сочи — джиппинг в
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Ю
Джип-тур — просто огонь! 🔥 Всё очень понравилось: потрясающие виды, море эмоций и отличная атмосфера. Компания собралась замечательная, а наш
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Б
Ездили 1 июня 2026 года на джипе в Солох-аул с водителем Айгазом, посетили очень красивые природные локации, а также мужской
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И
Отличные гиды, экскурсия прошла весело, время пролетело незаметно. Остались только приятные эмоции и воспоминания. Всем рекомендую
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Е
Хочу оставить самый душевный отзыв о нашей экскурсии! Отдельное огромное спасибо гиду Самвелу — это профессионал с большой буквы и
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Е
Весёлый гид, ехали с классной музыкой, попалась хорошая компания, есть очень даже интересные локации в процессе поездки
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В
Отлично провели время, получили море эмоций и отдельное спасибо году Айгазу Все супер
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Всего 296 отзывов в Сочи в категории "Лоо"
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Ответы на вопросы от путешественников по Сочи в категории «Лоо»
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