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В компании с нашим проводником вы отправитесь в хайкинг к знаменитому плато в окрестностях Сочи.



На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки и подойдёт путешественникам любых возрастов.