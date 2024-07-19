В компании с нашим проводником вы отправитесь в хайкинг к знаменитому плато в окрестностях Сочи.
На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки и подойдёт путешественникам любых возрастов.
На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки и подойдёт путешественникам любых возрастов.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
- Мы встретим вас в отеле и отправимся на курорт «Газпром Поляна», в Каркасную поляну
- Поднимемся по канатной дороге до горного приюта «Пихтовый«, и оттуда начнётся пешеходная часть маршрута
- Мы будем подниматься по хвойному лесу, гулять по альпийским лугам, пройдём через перевал Медвежьи ворота
- Можно будет посетить горное озеро и искупаться в ледниковой воде
- Пообедаем на Бзерпинском карнизе с панорамным видом на горы
- А если будет желание, поднимемся на пик Бзерпи, где встретим фантастический закат
По пути мы расскажем о горах Кавказа, вершинах, которые будут нас окружать на протяжении маршрута, а также о флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника.
Организационные детали
В стоимость включено:
- Трансфер из Сочи/Адлера/Красной Поляны — на кроссовере Hyundai ix35
- Сопровождение гида
- Авторский чай/кофе и сладости
- Сидушки
- Треккинговые палки
- Групповая аптечка
- Обработка от комаров и клещей
- Для маленьких детей мы можем выдать специальный рюкзак-переноску (есть на фото)
Дополнительные расходы:
- Канатная дорога — 2000 руб. за человека
- Вход в Кавказский заповедник — 300 руб. за взрослого, 150 руб. за ребёнка 7-14 лет, детям до 7 лет — бесплатно
Детали маршрута
- Протяжённость пешей части — 10 км, набор высоты — 500 метров
- Для похода не понадобятся треккинговые ботинки — будет достаточно удобных кроссовок
- Перекус (обед) необходимо взять с собой
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваша команда гидов в Сочи
Провели экскурсии для 42 туристов
Меня зовут Евгения, я возглавляю команду гидов в Сочи. Мы постоянно исследуем любимый город и окрестности, создаём новые маршруты и совершенствуем имеющиеся. Будем рады видеть вас среди своих гостей.Задать вопрос
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