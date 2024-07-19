Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны

Пройти по самому популярному и живописному маршруту в Кавказском заповеднике
В компании с нашим проводником вы отправитесь в хайкинг к знаменитому плато в окрестностях Сочи.

На маршруте будет всё, чем так богата дикая природа Кавказа: дивные долины, луга и леса, ледниковые озёра, горные пики и, конечно, захватывающие ландшафты. Маршрут не требует специальной подготовки и подойдёт путешественникам любых возрастов.
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны
Бзерпинский карниз: поход с трансфером из Сочи, Адлера или Красной Поляны
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

  • Мы встретим вас в отеле и отправимся на курорт «Газпром Поляна», в Каркасную поляну
  • Поднимемся по канатной дороге до горного приюта «Пихтовый«, и оттуда начнётся пешеходная часть маршрута
  • Мы будем подниматься по хвойному лесу, гулять по альпийским лугам, пройдём через перевал Медвежьи ворота
  • Можно будет посетить горное озеро и искупаться в ледниковой воде
  • Пообедаем на Бзерпинском карнизе с панорамным видом на горы
  • А если будет желание, поднимемся на пик Бзерпи, где встретим фантастический закат

По пути мы расскажем о горах Кавказа, вершинах, которые будут нас окружать на протяжении маршрута, а также о флоре и фауне Кавказского биосферного заповедника.

Организационные детали

В стоимость включено:

  • Трансфер из Сочи/Адлера/Красной Поляны — на кроссовере Hyundai ix35
  • Сопровождение гида
  • Авторский чай/кофе и сладости
  • Сидушки
  • Треккинговые палки
  • Групповая аптечка
  • Обработка от комаров и клещей
  • Для маленьких детей мы можем выдать специальный рюкзак-переноску (есть на фото)

Дополнительные расходы:

  • Канатная дорога — 2000 руб. за человека
  • Вход в Кавказский заповедник — 300 руб. за взрослого, 150 руб. за ребёнка 7-14 лет, детям до 7 лет — бесплатно

Детали маршрута

  • Протяжённость пешей части — 10 км, набор высоты — 500 метров
  • Для похода не понадобятся треккинговые ботинки — будет достаточно удобных кроссовок
  • Перекус (обед) необходимо взять с собой
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Сочи

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковВечерниеЛетниеПрирода и пейзажиГорыАктивный отдыхВыездныеНа выходныеНа весь деньКрасная полянаТреккинг и походыСкидкиБзерпинский карнизКанатная дорогаАктивностиИз Красной ПоляныЗаповедники

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