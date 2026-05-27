Маршрут проходит вдоль побережья Сочи — с видами на Кавказские горы, тёплым ветром и ласковым солнцем. Вы отправитесь в путешествие на катамаране, в зависимости от сезона сможете понаблюдать за стайками игривых афалин или черноморских дельфинов-белобочек. Гид расскажет об особенностях морских млекопитающих и сделает для вас яркие фотографии.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

Морская прогулка на яхте или катамаране — 3 часа в открытом море

на яхте или катамаране — 3 часа в открытом море Наблюдение за черноморскими дельфинами — вероятность встречи 85–90% (утром выше)

— вероятность встречи 85–90% (утром выше) Купание в открытом море и катание на сапах (по желанию)

и катание на сапах (по желанию) Фотосессия с шампанским и эффектными платьями

Вид на Сочи с воды и панорама Кавказского хребта

и панорама Кавказского хребта Рассказы гида о черноморских дельфинах и морской жизни

Время поездки

Рейс 1 (утро): 9:00–12:00

7:45 — встреча в морском порту

8:00 — выход в море

— Морская прогулка, наблюдение за дельфинами

— Купание и катание на сапе

— Фотосессия в платьях с шампанским

10:45 — возвращение в порт

Рейс 2 (день): 12:00–15:00

10:45 — сбор группы

11:00 — выход в море

13:45 — возвращение в порт

Рейс 3 (закатный): 17:00–20:00, по запросу

Время выезда меняется в зависимости от сезона. Программа та же, прогулка завершается после захода солнца.

