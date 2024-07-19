«Альпика» — склон горнолыжного курорта «Газпром Поляна». Он находится на горе Аибга в окружении вершин Главного Кавказского хребта. Здешние виды захватывают дух, но фотографии на телефон часто не передают всей красоты.
Поэтому мы устроим профессиональную фотосессию, тёплые снимки с которой ещё долго будут радовать вас своим качеством.
Поэтому мы устроим профессиональную фотосессию, тёплые снимки с которой ещё долго будут радовать вас своим качеством.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:30
Описание фото-прогулки
Выезжаем в Красную Поляну. По дороге я погружу вас в историю приморского Сочи и горных посёлков. Вы поймёте, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А ещё разберётесь, что такое Большой Сочи, как изменились горнолыжные курорты после Олимпиады и кто привёз в наши края первые чайные ростки.
Поднимаемся на «Альпику». Чтобы оказаться среди альпийских лугов и облаков, пересядем на канатную дорогу.
Фотографируемся. Мы отойдём от станции канатки и выберем безлюдное живописное место с прекрасными видами. Если вы никогда раньше не участвовали в съёмках и не знаете, как позировать, не переживайте: я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.
Организационные детали
- В течение 2 недель после фотопрогулки вы получите от 60 фотографий в обработке (ссылкой на Яндекс. диск). Я снимаю в жанре лайфстайл и делаю лёгкую обработку (без сильной ретуши), сохраняя вашу естественную красоту
- Дополнительно оплачивается билет на канатную дорогу в кассе курорта — 1900 рублей с чел.
- Трансфер — на автомобиле Kia Rio
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Сочи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 621 туриста
Местный житель, хорошо знаю город и его историю. Провожу прогулки и фототуры в дружеской и спокойной атмосфере. С собой большое количество фотоматериалов и карт с историей Сочи. На фотосессиях помогаю легко и непринуждённо позировать перед камерой и расслабляться. До встречи!Задать вопрос
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