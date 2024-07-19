«Альпика» — склон горнолыжного курорта «Газпром Поляна». Он находится на горе Аибга в окружении вершин Главного Кавказского хребта. Здешние виды захватывают дух, но фотографии на телефон часто не передают всей красоты. Поэтому мы устроим профессиональную фотосессию, тёплые снимки с которой ещё долго будут радовать вас своим качеством.

Описание фото-прогулки

Выезжаем в Красную Поляну. По дороге я погружу вас в историю приморского Сочи и горных посёлков. Вы поймёте, почему во времена Российской империи в городе обосновалось немало греков и эстонцев. А ещё разберётесь, что такое Большой Сочи, как изменились горнолыжные курорты после Олимпиады и кто привёз в наши края первые чайные ростки.

Поднимаемся на «Альпику». Чтобы оказаться среди альпийских лугов и облаков, пересядем на канатную дорогу.

Фотографируемся. Мы отойдём от станции канатки и выберем безлюдное живописное место с прекрасными видами. Если вы никогда раньше не участвовали в съёмках и не знаете, как позировать, не переживайте: я подскажу, как встать, и найду ваши лучшие ракурсы.

Организационные детали