Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Визитные карточки Гагры
Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк 🌳, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В. В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города — рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории 📖 этого чуда архитектуры.
Христианские святыни в Новом Афоне
Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь ⛪, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии 📸 на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.
Природная красота Абхазии — озера, водопады, ущелья
Национальная кухня
В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни 🥧 и, главное, будете есть их традиционным способом — руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.