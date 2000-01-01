Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

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Главные достопримечательности Абхазии

Насыщенная обзорная экскурсия от границы: Гагра, Новый Афон, озеро Рица

Данил
Данил – Гид из Сочи
Путешествие продумано так, чтобы вы могли за один день увидеть самые важные и красивые 🤩 объекты Абхазии.

Вы познакомитесь с традициями и культурой народа, насладитесь красотой природы, узнаете интересные исторические факты, которые помогут вам лучше понять «Страну Души».
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🗽Самое популярное
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-8 человек

  • От 10 500 ₽ за экскурсию

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Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии

Что вас ожидает

Визитные карточки Гагры
Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк 🌳, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В. В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города — рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории 📖 этого чуда архитектуры.

Христианские святыни в Новом Афоне
Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь ⛪, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии 📸 на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.

Природная красота Абхазии — озера, водопады, ущелья

  • Водопад «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд.
  • Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы ⛰️ Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы — «Юпшарские ворота».
  • Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону. Там я расскажу вам легенду, связанную с образованием этого озера.
  • Лес Рицинского реликтового заповедника, «Камень поцелуев» и смотровая площадка «Чабгарский карниз», откуда открывается великолепный вид с высоты почти 800 м. над уровнем моря 🌊.

Национальная кухня
В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни 🥧 и, главное, будете есть их традиционным способом — руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на границе с Абхазией (от КПП Псоу), куда вам нужно добраться самостоятельно
  • Дополнительные расходы:
    — Экологический сбор (350 руб. /чел. )
    — Новоафонская пещера (500 руб. /чел. )
    — Обед в апацхе (приблизительно 500 руб. /чел. )
Начало и место завершения
🚩 на границе России и Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии
Главные достопримечательности Абхазии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Данил
Данил
История Абхазии насчитывает тысячи лет — это тесное переплетение культур и судеб разных народов. На прогулке со мной Вы увидите самые интересные и завораживающие места, познакомитесь с бытом, нравами и традициями местных жителей, о которых Вы не узнаете из путеводителя. Я расскажу Вам легенды моего народа и открою тайны, которые хранит Страна Души. Я приглашаю Вас совершить со мной индивидуальный тур по прекрасной Абхазии и полюбить её всем сердцем, так, как люблю её я!
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