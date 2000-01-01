Еще несколько необычных экскурсий в Сочи

Что вас ожидает

Визитные карточки Гагры

Вы увидите величественную Колоннаду и Приморский парк 🌳, где среди магнолий, олеандров и кипарисов читал свои произведения В. В. Маяковский. Я познакомлю вас с гордостью города — рестораном «Гагрипш», на сцене которого выступал Ф. Шаляпин и звезды оперной и камерной музыки и расскажу об истории 📖 этого чуда архитектуры.

Христианские святыни в Новом Афоне

Вы посетите Новоафонский Монастырь и величественный Собор Великомученика Пантелеймона, где я расскажу вам о том, как 2000 лет назад первые христиане, высланные из Римской Империи в эти благодатные земли, поселили здесь новую религию. Осмотрите древнюю церковь ⛪, где покоятся мощи одного из 12 апостолов, Симона Кананита. Сделаете памятные фотографии 📸 на фоне арочной плотины, построенной для первой абхазской ГЭС. А также полюбуетесь в Новоафонской пещере волшебными подземными озерами.

Природная красота Абхазии — озера, водопады, ущелья

Водопад «Девичьи слёзы», «Мужские слёзы» и речка Бзыбь, о которых сложено намало легенд.

Голубое озеро потрясающего сапфирового цвета у подножия горы ⛰️ Цхына и ущелье реки Юпшара, где величественные скалы смыкаются на высоте 200 метров и в самом узком месте ущелья образуют грандиозное творение природы — «Юпшарские ворота».

Легендарное озеро Рица, к которому мы поднимемся по глубокому скальному каньону. Там я расскажу вам легенду, связанную с образованием этого озера.

Лес Рицинского реликтового заповедника, «Камень поцелуев» и смотровая площадка «Чабгарский карниз», откуда открывается великолепный вид с высоты почти 800 м. над уровнем моря 🌊.

Национальная кухня

В традиционной апацхе вы попробуете лучшие блюда национальной кухни 🥧 и, главное, будете есть их традиционным способом — руками. Вы узнаете, чем отличаются абхазские тосты от всех остальных и в чем секрет красноречия. А на берегу пруда, наблюдая за белыми и чёрными лебедями, выпьете чашечку ароматного кофе.

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