Описание

Что вас ожидает: Дача Квитко (по желанию) — самая загадочная достопримечательность курортного Сочи. Вы увидите красивое здание с интересной архитектурой, которое уже долгие годы стоит в запустении. Я поделюсь с вами таинственной и неоднозначной историей этого места. Тисо-самшитовая роща (малый круг) — это уникальный природоохранный объект в составе Кавказского заповедника. Раскинувшиеся на этой территории реликтовые леса до недавнего времени сохранялись практически в неизменном виде еще с доледниковой эпохи. Навалищенское ущелье — природная достопримечательность и рекреационный объект в Сочинском национальном парке. Ущелье является частью Ахунского хребта, находится на русле реки Хоста вблизи одноименного микрорайона Сочи. Чайные плантации. Мы отправимся сюда и разберемся, как и благодаря кому растет один из самых северных чаев в мире. При желании можно продегустировать его в кафе. Воронцовские пещеры — имеют самую большую лабиринтовую систему переходов 11720 метров. Но для тех, кто просто хочет соприкоснуться с прекрасным миром творения природы, с причудливыми извояниями (сталактитами, сталагмитами, сталагнатами) для этого хватит и сорока минут.