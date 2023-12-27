Соберете коллекцию ярких воспоминаний в фото прогулке по популярным локациям окрестностей Хосты.
Мы отправимся на чайные плантации, воронцовские пещеры, Навалищенское ущелье, Тисо-Самшитовая роща, дача Квитко, сделаем красивые фотографии.
Мы отправимся на чайные плантации, воронцовские пещеры, Навалищенское ущелье, Тисо-Самшитовая роща, дача Квитко, сделаем красивые фотографии.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дача Квитко
- Тисо-самшитовая роща
- Навалищенское ущелье
- Чайные плантации
- Воронцовские пещеры
Описание
Что вас ожидает: Дача Квитко (по желанию) — самая загадочная достопримечательность курортного Сочи. Вы увидите красивое здание с интересной архитектурой, которое уже долгие годы стоит в запустении. Я поделюсь с вами таинственной и неоднозначной историей этого места. Тисо-самшитовая роща (малый круг) — это уникальный природоохранный объект в составе Кавказского заповедника. Раскинувшиеся на этой территории реликтовые леса до недавнего времени сохранялись практически в неизменном виде еще с доледниковой эпохи. Навалищенское ущелье — природная достопримечательность и рекреационный объект в Сочинском национальном парке. Ущелье является частью Ахунского хребта, находится на русле реки Хоста вблизи одноименного микрорайона Сочи. Чайные плантации. Мы отправимся сюда и разберемся, как и благодаря кому растет один из самых северных чаев в мире. При желании можно продегустировать его в кафе. Воронцовские пещеры — имеют самую большую лабиринтовую систему переходов 11720 метров. Но для тех, кто просто хочет соприкоснуться с прекрасным миром творения природы, с причудливыми извояниями (сталактитами, сталагмитами, сталагнатами) для этого хватит и сорока минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- В стоимость включена мобильная фотосессия на iPhone 14 Pro. В течение 7 дней после прогулки вы получите от 30-40 фотографий (обработанные + исходники или только исходники, по вашему желанию) в формате. jpg на Яндекс Диск
- Что не входит
- Дополнительные расходы: пещера — 650 руб., дача Квитко — 200 руб. Тисо-самшитовая роща — 300 руб.
- В Тисо-самшитовая роща посещаем малый круг. Возможно полное прохождение, по договоренности, но это займет до 4-5 часов, только в этой локации
- Место начала и завершения?
- Сочи, центр
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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