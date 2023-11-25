Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны
Думаете, что без снега и мороза новогоднему настроению не бывать? Зимний Сочи подарит вам яркие эмоции и удивит контрастами. На групповой прогулке вдоль набережной вы словно очутитесь в эпицентре карнавала.
Кипарисы и магнолии в огнях, нарядные ели и пальмы, рассказы о новогодних традициях, шутки и смех — трудно придумать более тёплый способ провести зиму!
Кипарисы и магнолии в огнях, нарядные ели и пальмы, рассказы о новогодних традициях, шутки и смех — трудно придумать более тёплый способ провести зиму!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Мы встретимся у сочинского Парфенона — Зимнего театра. На фоне его 88 величественных колонн я поделюсь историей триумфального возвращения новогодних ёлок советскому народу в 1936 году.
- Прогуляемся под новогодними арками и ротондами Приморской набережной. Я расскажу о традиционных новогодних растениях разных стран, а затем мы вместе отыщем японские, кубинские и мексиканские рождественские деревья.
- В ярких окнах гостиницы «Приморская» увидим тени новогодних ёлок военных лет и обсудим истории легендарной карнавальной ночи.
- Спустимся к Морскому вокзалу, где вы оцените новогодние декорации и парад новогодних ёлок.
- Через Курортный проспект выйдем к пешеходной улице, где вас покорят парящие лампочки и мерцающие пальмы.
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
- Каждого, кто придёт на экскурсию в костюме или расскажет новогоднее стихотворение, ждёт подарок от гида.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Зимнего театра
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Irina — ваш гид в Сочи
Провёл экскурсии для 207 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Сочи и люблю путешествовать. Считаю, что лучший способ познакомиться с городом — это не найти и сфотографироваться с растиражироваными достопримечательностями, а узнать об истории местности, о том, чем живут коренные жители, об их быте, любимых местах, блюдах. Я не просто показываю достопримечательности, но и делюсь историями о жизни сочинцев, об Олимпиаде, о лучших санаториях и отелях, о реакции жителей на разные события. А также показываю хорошим людям самые секретные и уютные дворики города.
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