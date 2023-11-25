Irina — ваш гид в Сочи

Провёл экскурсии для 207 туристов

Меня зовут Ирина. Я живу в Сочи и люблю путешествовать. Считаю, что лучший способ познакомиться с городом — это не найти и сфотографироваться с растиражироваными достопримечательностями, а узнать об истории местности, о том, чем живут коренные жители, об их быте, любимых местах, блюдах. Я не просто показываю достопримечательности, но и делюсь историями о жизни сочинцев, об Олимпиаде, о лучших санаториях и отелях, о реакции жителей на разные события. А также показываю хорошим людям самые секретные и уютные дворики города.

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