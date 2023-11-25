Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи

Групповая экскурсия в Сочи

Поймать новогоднее настроение на улицах главного курорта страны

Думаете, что без снега и мороза новогоднему настроению не бывать? Зимний Сочи подарит вам яркие эмоции и удивит контрастами. На групповой прогулке вдоль набережной вы словно очутитесь в эпицентре карнавала.

Кипарисы и магнолии в огнях, нарядные ели и пальмы, рассказы о новогодних традициях, шутки и смех — трудно придумать более тёплый способ провести зиму!
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи
Море, пальмы, Новый год! Групповая прогулка по праздничному Сочи

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Мы встретимся у сочинского Парфенона — Зимнего театра. На фоне его 88 величественных колонн я поделюсь историей триумфального возвращения новогодних ёлок советскому народу в 1936 году.
  • Прогуляемся под новогодними арками и ротондами Приморской набережной. Я расскажу о традиционных новогодних растениях разных стран, а затем мы вместе отыщем японские, кубинские и мексиканские рождественские деревья.
  • В ярких окнах гостиницы «Приморская» увидим тени новогодних ёлок военных лет и обсудим истории легендарной карнавальной ночи.
  • Спустимся к Морскому вокзалу, где вы оцените новогодние декорации и парад новогодних ёлок.
  • Через Курортный проспект выйдем к пешеходной улице, где вас покорят парящие лампочки и мерцающие пальмы.

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без обязательных дополнительных расходов.
  • Каждого, кто придёт на экскурсию в костюме или расскажет новогоднее стихотворение, ждёт подарок от гида.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Зимнего театра
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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