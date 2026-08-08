Рыбачить в Сочи можно не только на Чёрном море. Рядом есть много водоёмов, куда стоит отправиться за уловом — а ещё потрясающими видами и спокойным отдыхом. Вместе с профессиональным рыболовом вы освоите все тонкости рыбалки и попробуете добыть рыбу в открытом море, на пресноводном озере и в горной реке. А ещё наш рыбак угостит вас вином и закусками.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Ловись, рыбка, морская и озёрная!

Сочи — настоящий рай для рыбаков: улов гарантирован круглый год. Здешние водоемы буквально кишат рыбой — в общей сложности их населяют порядка 190 морских и пресноводных видов. Как насчёт того, чтобы поймать ласточку, лису, петуха, бычка или собаку? Приглашаем отправиться на их поиски в сопровождении опытного рыбака, который родился в Сочи. Он устроит для вас азартное и весёлое приключение, раскроет секреты мастерства и обучит нескольким видам рыбалки.

Прибрежная ловля

В Олимпийском парке вы познакомитесь с излюбленным способом рыбалки среди местных жителей. Мы сядем около причала с шикарными видами на город и горы, расставим снасти и попробуем добыть главные трофеи береговой рыбалки. Это сарган (длинная и тощая рыба с мордой, напоминающей птичий клюв) и черноморский хит — барабуля!

Рыбалка в открытом море

Если будет желание и позволит погода, можем отправиться на морскую рыбалку на специальном рыболовецком судне. Во время прогулки постараемся поймать ставридку, селёдку, морского окуня, карася и даже опасного дракона. Улов будет приготовлен на борту.

Рыбалка на горной реке

Далее отправляемся к низовью реки Мзымты. Рыбак покажет вам секретное место в ущелье и вы попробуете поймать дикую форель! Заодно убедитесь в том, что название реки недаром переводится как «бешеная».

Озёрная рыбалка

Напоследок вы побываете на пресноводном озере при племенном заводе, где попробуете добыть форель. Но там водятся и другие виды рыб: осётр, сом, щука, карп, сазан, толстолобик. Завершением дня станет вкусный ужин из выловленной рыбы, которую для вас приготовят на мангале.

Вкусный бонус

Во время экскурсии вас угостят различными напитками из винограда собственного производства. Ведь наш рыбак является ещё и винокуром в третьем поколении и с радостью поделится секретами приготовления вина. На закуску — целая тарелка местных деликатесов: сыр, суджук и соленья.

Организационные детали

Все снасти и удочки предоставляются нашими рыбаками

Мы заберём вас по месту проживания и привезём обратно. Трансфер осуществляется на 7-местном минивэне Mitsubishi Space Gear

В стоимость включена дегустация напитков из винограда и закуски

Дополнительные расходы