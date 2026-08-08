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Морская и речная рыбалка в Сочи

Провести день в компании профессионального рыбака и разведать места с лучшим клёвом
Рыбачить в Сочи можно не только на Чёрном море.

Рядом есть много водоёмов, куда стоит отправиться за уловом — а ещё потрясающими видами и спокойным отдыхом.

Вместе с профессиональным рыболовом вы освоите все тонкости рыбалки и попробуете добыть рыбу в открытом море, на пресноводном озере и в горной реке. А ещё наш рыбак угостит вас вином и закусками.
Морская и речная рыбалка в Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи
Морская и речная рыбалка в Сочи

Описание экскурсии

Ловись, рыбка, морская и озёрная!

Сочи — настоящий рай для рыбаков: улов гарантирован круглый год. Здешние водоемы буквально кишат рыбой — в общей сложности их населяют порядка 190 морских и пресноводных видов. Как насчёт того, чтобы поймать ласточку, лису, петуха, бычка или собаку? Приглашаем отправиться на их поиски в сопровождении опытного рыбака, который родился в Сочи. Он устроит для вас азартное и весёлое приключение, раскроет секреты мастерства и обучит нескольким видам рыбалки.

Прибрежная ловля

В Олимпийском парке вы познакомитесь с излюбленным способом рыбалки среди местных жителей. Мы сядем около причала с шикарными видами на город и горы, расставим снасти и попробуем добыть главные трофеи береговой рыбалки. Это сарган (длинная и тощая рыба с мордой, напоминающей птичий клюв) и черноморский хит — барабуля!

Рыбалка в открытом море

Если будет желание и позволит погода, можем отправиться на морскую рыбалку на специальном рыболовецком судне. Во время прогулки постараемся поймать ставридку, селёдку, морского окуня, карася и даже опасного дракона. Улов будет приготовлен на борту.

Рыбалка на горной реке

Далее отправляемся к низовью реки Мзымты. Рыбак покажет вам секретное место в ущелье и вы попробуете поймать дикую форель! Заодно убедитесь в том, что название реки недаром переводится как «бешеная».

Озёрная рыбалка

Напоследок вы побываете на пресноводном озере при племенном заводе, где попробуете добыть форель. Но там водятся и другие виды рыб: осётр, сом, щука, карп, сазан, толстолобик. Завершением дня станет вкусный ужин из выловленной рыбы, которую для вас приготовят на мангале.

Вкусный бонус

Во время экскурсии вас угостят различными напитками из винограда собственного производства. Ведь наш рыбак является ещё и винокуром в третьем поколении и с радостью поделится секретами приготовления вина. На закуску — целая тарелка местных деликатесов: сыр, суджук и соленья.

Организационные детали

  • Все снасти и удочки предоставляются нашими рыбаками
  • Мы заберём вас по месту проживания и привезём обратно. Трансфер осуществляется на 7-местном минивэне Mitsubishi Space Gear
  • В стоимость включена дегустация напитков из винограда и закуски

Дополнительные расходы

  • Рыбалка с яхты оплачивается дополнительно (2000 р. с человека за 3 часа). На яхте, возможно, будут другие участники.
  • Рыба, выловленная на озере форелевого хозяйства, оплачивается на месте (от 100 р. за кг)
  • Выезд из Сочи +3000 рублей
  • Выезд с Красной Поляны +3000 рублей

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 2077 туристов
Экскурсии проводят Екатерина — опытный гид с чувством юмора и лёгкой подачей материала — и Олег — коренной житель, знающий множество интересных историй и секретных мест. Стаж вождения гидов более 15 лет. Вам будет комфортно, безопасно, весело и познавательно.

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