1 отзыв оставили туристы

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Морская прогулка на яхте под парусом

5
1 отзыв
Александр В.
Александр В. – Гид из Сочи
Авторский тур на парусной яхте 🛥️.

Вы насладитесь романтикой открытого моря 🌊 и посмотрите на прекрасную природу Кавказа.

Вы увидите панорамные виды Олимпийских объектов Сочи и других зданий курорта.

В летнее время сможете искупаться в открытом море, где вода идеально чистая и прозрачная.

Во время морской прогулки велика вероятность встретить дельфинов 🐬 в естественной среде и понаблюдать за их жизнью.

Бонусом интересные рассказы от профессионального капитана и путешественника.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 000 ₽ за человека

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Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Романтическая прогулка 👣 на парусной яхте 🛥️ с опытным капитаном из Имеретинского порта на фоне Олимпийских обьектов Сочи. В открытое море 🌊 на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов 🐬. В летнее время обязательное купание в чистейшей морской воде. Интересный рассказ о яхтенной жизни и местных развлечениях. За отдельную плату флотские байки.
Что входит
  • Аренда яхты
  • Услуги капитана
Что не входит
  • Напитки
  • Питание
Начало и место завершения
🚩 Адлер, бул. Морской 1
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом
Морская прогулка на яхте под парусом

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александр В.
Александр В.
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1 отзыв оставили туристы

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