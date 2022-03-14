Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе

А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера

Индивидуальная
Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе.

Вместо городского гомона целые сутки слышать лишь стройный шум ветра и чей-то стрекот.

Звучит чересчур романтизированно? Но в нашем походе будет только так.

Я стану вашим проводником на маршруте к Бзерпинскому карнизу с ночёвкой и сделаю для вас фотоотчёт на профессиональную технику.
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Ночь под звёздами на Бзерпинском карнизе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

На пути к цели: подъёмник, треккинг, смотровая. Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге. Отсюда и начнётся поход. Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу. Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь. На площадке есть лавки и столики, здесь можно отдохнуть и перекусить.

Лагерь. Наше место стоянки и ночлега — сам Бзерпинский карниз. Он находится над обрывом, в который утекает одноимённая река. Большим и живописным водопадом она стелется по отвесным скалам, зрелище впечатляет! Мы доберёмся до места, поставим палатку, отдохнём и отправимся провожать закат. Здесь есть 2 опции: пойти на вершину плато горы Табунной или же на пик Бзерпи — об этом можем договориться по факту. По возвращении мы ужинаем, греемся чаем и рассматриваем Млечный Путь перед отходом ко сну:)

Второй день. После завтрака идём на озеро Малое. Дорога к нему займёт примерно 1,5 часа в одну сторону, оно расположено в 4 км от карниза у склонов горы. Водоём живописный и названию своему мало отвечает — озеро довольно крупное. После прогулки возвращаемся в лагерь, обедаем и собираемся домой.

Организационные детали

  • Что взять с собой: тёплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобельё (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено всё необходимое снаряжение для 1 человека (если вас больше, необходимо взять вещи напрокат): палатка, спальник, гигиенический вкладыш, надувной коврик, треккинговые палки, рюкзак, фонарик. А также еда, чай и фотосъёмка на протяжении всего похода.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел. — 3500 р.). Если вы решили идти компанией: 2 чел. — 6000 р., 3 чел. — 8500 р., 4 чел. — 11000 р. И прокат снаряжения (о цене в переписке).

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
курорт Газпром, Красная Поляна
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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