Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе. Вместо городского гомона целые сутки слышать лишь стройный шум ветра и чей-то стрекот. Звучит чересчур романтизированно? Но в нашем походе будет только так. Я стану вашим проводником на маршруте к Бзерпинскому карнизу с ночёвкой и сделаю для вас фотоотчёт на профессиональную технику.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

На пути к цели: подъёмник, треккинг, смотровая. Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге. Отсюда и начнётся поход. Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу. Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь. На площадке есть лавки и столики, здесь можно отдохнуть и перекусить.

Лагерь. Наше место стоянки и ночлега — сам Бзерпинский карниз. Он находится над обрывом, в который утекает одноимённая река. Большим и живописным водопадом она стелется по отвесным скалам, зрелище впечатляет! Мы доберёмся до места, поставим палатку, отдохнём и отправимся провожать закат. Здесь есть 2 опции: пойти на вершину плато горы Табунной или же на пик Бзерпи — об этом можем договориться по факту. По возвращении мы ужинаем, греемся чаем и рассматриваем Млечный Путь перед отходом ко сну:)

Второй день. После завтрака идём на озеро Малое. Дорога к нему займёт примерно 1,5 часа в одну сторону, оно расположено в 4 км от карниза у склонов горы. Водоём живописный и названию своему мало отвечает — озеро довольно крупное. После прогулки возвращаемся в лагерь, обедаем и собираемся домой.

Организационные детали

Что взять с собой: тёплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобельё (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки.

Что входит в стоимость, а что — нет