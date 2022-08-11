А также закат в горах, встреча рассвета, треккинг по пихтовому лесу и прогулка до озера
Наполниться воздухом гор и просторов, запрокинуть голову и утонуть в необъятном ночном небе. Вместо городского гомона целые сутки слышать лишь стройный шум ветра и чей-то стрекот. Звучит чересчур романтизированно? Но в нашем походе будет только так.
Я стану вашим проводником на маршруте к Бзерпинскому карнизу с ночёвкой и сделаю для вас фотоотчёт на профессиональную технику.
На пути к цели: подъёмник, треккинг, смотровая. Стартовая точка маршрута — станция «Приют Пихтовый», куда мы поднимемся в кабинках по канатной дороге. Отсюда и начнётся поход. Бзерпинский карниз находится в 5 км от станции, идти будем по реликтовому пихтовому лесу. Через 2 км после старта выйдем на смотровую, с которой открывается захватывающий дух вид на пик Бзерпи и гору Коготь. На площадке есть лавки и столики, здесь можно отдохнуть и перекусить.
Лагерь. Наше место стоянки и ночлега — сам Бзерпинский карниз. Он находится над обрывом, в который утекает одноимённая река. Большим и живописным водопадом она стелется по отвесным скалам, зрелище впечатляет! Мы доберёмся до места, поставим палатку, отдохнём и отправимся провожать закат. Здесь есть 2 опции: пойти на вершину плато горы Табунной или же на пик Бзерпи — об этом можем договориться по факту. По возвращении мы ужинаем, греемся чаем и рассматриваем Млечный Путь перед отходом ко сну:)
Второй день. После завтрака идём на озеро Малое. Дорога к нему займёт примерно 1,5 часа в одну сторону, оно расположено в 4 км от карниза у склонов горы. Водоём живописный и названию своему мало отвечает — озеро довольно крупное. После прогулки возвращаемся в лагерь, обедаем и собираемся домой.
Организационные детали
Что взять с собой: тёплую одежду (куртку/ветровку, флиску), желательно термобельё (ночью температура в горах меняется очень быстро), дождевик, головной убор и солнечные очки.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено всё необходимое снаряжение для 1 человека (если вас больше, необходимо взять вещи напрокат): палатка, спальник, гигиенический вкладыш, надувной коврик, треккинговые палки, рюкзак, фонарик. А также еда, чай и фотосъёмка на протяжении всего похода
Дополнительно оплачиваются билеты на канатную дорогу и пропуск в заповедник (1 чел. — 3500 ₽). Если вы решили идти компанией: 2 чел. — 6000 ₽, 3 чел. — 8500 ₽, 4 чел. — 11 000 ₽. И прокат снаряжения (о цене в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
курорт Газпром, Красная Поляна
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл — ваш гид в Сочи
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 307 туристов
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Кирилл. Раньше я работал профессиональным фотографом (съёмками занимаюсь уже более 10 лет) и жил в городе Таганроге. Потом влюбился в горы и переехал в Красную Поляну. читать дальшеуменьшить
Я живу здесь уже 8-ой год: провожу фрирайд и скитур программы на лыжах и сноуборде зимой, организую треккинговые прогулки и фото-походы весной, летом и осенью. Красная поляна сочетает в себе потрясающую красоту природы и развитую инфраструктуру. Утром можно отправиться на вершину горы над облаками, а вечером поужинать в ресторане и расслабиться в шикарных спа-комплексах и банях. В своих походах я стараюсь находиться в гармонии с природой. Нет — музыке из колонок и большим группам. Небольшая уютная компания и звуки природы — вот для чего мы отправляемся в горы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Увы, но, в отеле тысяча звёзд, видимо, был выходной… ну и ладно, зато есть повод вернуться)! И не смотря на дождь, 100% сырость, грязь, местами нулевую видимость 🤦🏽♀️ от похода остались читать дальшеуменьшить
самые наилучшие впечатления) за что огромное СПАСИБО Кириллу!!! Мега крутой чел✌️ У него всё было продумано, так что наше путешествие было комфортным и при таком погодном сценарии. Ночь в Альпешке, самый вкусный ужин и неожиданный десерт;) и бонусом крутые фотки. Сам же маршрут невероятно красив. За два дня сложилось ощущение, что мы герои компьютерной игры и после каждого пройденного уровня нас ждал приз - сумасшедшие горные пейзажи 😍 которым облака и туман придавали особый шарм. Эх, что же там в ясную погоду?! Надеюсь скоро увидим) Кирюха, до новых встреч
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